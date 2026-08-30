ASTROLOGIA

A temporada de Virgem ainda reserva uma mudança importante para esses 4 signos antes de terminar em setembro

Até a chegada do Sol em Libra, estes signos podem viver uma fase de mais clareza, produtividade, conexões importantes e reconhecimento depois de um período de desafios

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 13:00

Signos e sol em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Virgem chega ao fim em 22 de setembro, quando o Sol entra em Libra, mas os últimos dias desse ciclo ainda podem reservar boas mudanças para quatro signos. Depois de semanas de ajustes, escolhas e alguns sacrifícios, eles começam a perceber que os esforços finalmente estão produzindo resultados.



A reta final da temporada favorece principalmente organização, relacionamentos, carreira e autenticidade. Para Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, algo importante começa a se encaixar antes da mudança de energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode viver uma fase especialmente importante na carreira. Ao mesmo tempo em que sua vida profissional ganha força, fica cada vez mais evidente a necessidade de encontrar equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.

Organizar a casa, eliminar o que já não faz sentido e criar uma rotina mais funcional pode parecer apenas uma questão prática, mas terá impacto direto na sua produtividade. Quanto mais organizado estiver seu espaço, mais fácil será concentrar energia no que realmente importa.

Até 22 de setembro, você pode perceber que sua carreira está chegando a um momento decisivo. O segredo será não permitir que as demandas profissionais ocupem completamente o espaço que deveria ser destinado à sua vida pessoal.

Dica cósmica: uma rotina mais organizada pode abrir espaço para oportunidades que você não conseguia enxergar antes.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Virgem

Virgem, esta é uma fase de decisões importantes sobre quem realmente merece fazer parte da sua vida. Você pode começar a enxergar com muito mais clareza quais relações são recíprocas e quais estão fazendo você gastar energia sem oferecer o mesmo em troca.

Depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, existe uma disposição maior para estabelecer limites e parar de entregar seu poder a pessoas que não valorizam sua presença. Isso pode ser libertador.

Entre 12 e 17 de setembro, sua capacidade de organização e produtividade tende a ganhar destaque. Projetos que estavam espalhados podem finalmente encontrar direção, permitindo que você avance com muito mais confiança.

Dica cósmica: dizer não para algumas pessoas pode ser justamente o que permite dizer sim para uma versão mais forte de você.

Filmes para Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitário, a reta final da temporada de Virgem favorece sua autenticidade. Em vez de tentar corresponder às expectativas alheias, você pode perceber que ser exatamente quem é será muito mais vantajoso.

Essa postura mais espontânea tende a chamar atenção e pode render reconhecimento, novas conexões e oportunidades. Você não precisa criar uma versão mais aceitável de si mesmo para conquistar espaço.

Ao mesmo tempo, resolver possíveis mal-entendidos com familiares será importante para aproveitar plenamente essa fase. Com essas questões esclarecidas, você tende a se sentir muito mais apoiado e livre para mostrar suas melhores qualidades.

Dica cósmica: não diminua sua personalidade para caber em ambientes que deveriam reconhecer justamente aquilo que torna você diferente.

Filmes para Sagitário 1 de 10

Peixes

Peixes, as próximas semanas podem trazer uma resposta para uma dúvida que vem incomodando você há algum tempo: quem realmente está ao seu lado?

Pessoas que pareciam confusas ou pouco confiáveis podem finalmente revelar suas verdadeiras intenções. Ao mesmo tempo, novas conexões podem surgir com gente mais generosa, presente e disposta a torcer pelo seu crescimento.

O mais importante será não gastar sua energia tentando entender ou agradar quem constantemente provoca insegurança. Quando você deixa essas relações em segundo plano, sobra muito mais espaço para conexões capazes de fazer sua vida crescer.

Até a chegada do Sol em Libra, essa mudança pode ser bastante perceptível: você se sente mais cercado pelas pessoas certas e, consequentemente, mais inspirado a construir uma versão melhor de si mesmo.

Dica cósmica: quando você para de insistir em relações que pesam, fica muito mais fácil reconhecer aquelas que realmente acrescentam.