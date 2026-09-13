A tendência dos anos 1970: o adeus ao concreto no quintal após retorno de piso que muda a forma de aproveitar áreas externas

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:55
O concreto continua sendo útil em garagens, rampas e locais que precisam suportar peso. O que está sendo repensado é o uso do material para cobrir praticamente todo o quintal. Quando grandes áreas externas recebem uma camada contínua de concreto, a chuva encontra menos espaço para penetrar o solo.
A água passa a escoar pela superfície, enquanto o material também acumula calor durante o dia. A alternativa que ressurge agora recupera uma estética muito associada aos quintais das décadas passadas: pedras naturais, caminhos irregulares, pedriscos e áreas com vegetação dividindo espaço com os pontos de circulação.
Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher?
A proposta combina uma aparência mais natural com uma função prática. Materiais permeáveis permitem que parte da água atravesse o revestimento e chegue ao solo, reduzindo o acúmulo de água na superfície.
Pedras naturais, seixos e pedriscos podem ser usados para criar caminhos entre diferentes áreas do quintal sem que todo o terreno precise receber um revestimento rígido. A Pedra São Tomé, por exemplo, aparece entre as opções para áreas externas ensolaradas. Já seixos e pedriscos podem preencher espaços decorativos ou formar caminhos entre placas maiores.
As pedras irregulares também ajudam a criar um visual menos uniforme, enquanto peças com superfície adequada podem ser usadas em locais onde há contato frequente com água. Ainda assim, a escolha do material exige atenção. Algumas pedras podem ficar escorregadias quando molhadas ou aquecer excessivamente sob o sol. Textura, segurança e conforto precisam entrar na decisão.
Outra alternativa são os pisos permeáveis. Eles permitem que parte da água da chuva atravesse o revestimento e chegue ao solo, diminuindo o volume que corre pela superficie. Entre as possibilidades estão blocos intertravados com juntas abertas, concregrama, placas drenantes e pedriscos estabilizados.
A escolha depende do uso previsto para cada espaço. O concregrama, por exemplo, pode ser usado em locais que precisam suportar veículos leves. Já soluções mais naturais funcionam melhor em caminhos de circulação e áreas secundárias.
Isso significa que não é necessário escolher apenas um material para todo o quintal. A divisão por funções pode deixar o projeto mais prático e evitar que áreas que não precisam de concreto sejam totalmente impermeabilizadas.
A garagem é um dos locais em que materiais mais resistentes continuam fazendo sentido. Blocos drenantes ou pisos intertravados podem ser alternativas para áreas que recebem veículos.
Na churrasqueira ou em uma área gourmet, a prioridade passa a ser um piso firme, lavável e antiderrapante, com um caimento adequado para a água. Já o jardim pode receber seixos, pedriscos, vegetação e placas espaçadas.
Nos corredores laterais, materiais drenantes ajudam a evitar o acúmulo de água. Para uma área de descanso, a combinação de madeira, pedra, sombra e plantas cria uma superfície menos rígida e mais integrada ao jardim.
Também é necessário pensar na contenção das bordas. Pedriscos e seixos podem se espalhar com o uso e precisam de limites bem definidos para permanecerem no lugar.
Trocar o concreto por um material permeável não significa simplesmente retirar o revestimento e colocar pedras no lugar. O preparo da base é uma das etapas que influenciam o resultado.
O terreno precisa ter caimento adequado para direcionar a água. A compactação, a preparação do solo e a contenção das bordas também ajudam a evitar que o material afunde, se espalhe ou forme áreas de lama depois das chuvas.
A manutenção varia de acordo com o revestimento. Pedriscos podem precisar de reposição ou reorganização, enquanto pisos drenantes exigem limpeza para evitar que as juntas acumulem terra e percam capacidade de infiltração.
A proposta que recupera elementos dos anos 70 também muda a maneira de pensar o espaço externo. Em vez de transformar o quintal inteiro em uma superfície única, o projeto pode combinar áreas firmes de circulação, vegetação, solo, sombra e materiais permeáveis.
O resultado é um espaço dividido conforme a necessidade de cada ambiente. O concreto permanece onde sua resistência é importante, enquanto caminhos, jardins e áreas de descanso podem ganhar soluções mais abertas e naturais.
Assim, a antiga estética dos quintais com pedras e vegetação reaparece adaptada a uma preocupação atual: encontrar uma área externa que seja funcional sem transformar todo o terreno em uma grande superfície impermeável.