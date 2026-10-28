ASTROLOGIA

A vida fica mais leve para 3 signos hoje (28 de outubro), e uma boa notícia pode mudar tudo

Com a Lua em Gêmeos, uma nova perspectiva ajuda esses signos a perceber que as coisas estão melhores do que pareciam

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:00

Signo, notícias e mensagem Crédito: Imagem criada por IA

A quarta-feira (28 de outubro) pode trazer uma dose extra de felicidade para três signos do zodíaco. Com a entrada da Lua em Gêmeos, na noite de terça-feira (27), fica mais fácil enxergar diferentes lados de uma situação e perceber que nem tudo está tão ruim quanto parecia.

Essa mudança de perspectiva ajuda a valorizar as conquistas, reconhecer o que está dando certo e deixar para trás preocupações que já pesaram demais. Para esses signos, boas notícias e a conclusão de assuntos antigos podem abrir espaço para uma rotina mais leve e momentos de alegria. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode receber uma notícia muito positiva nesta quarta-feira, com potencial para mudar a maneira como você enxerga o futuro. A novidade talvez chegue sem alarde, mas seus efeitos podem ser maiores do que o esperado. Algo empolgante começa a ganhar forma, e você estará pronto para aproveitar o que vier.

Depois de um período em que talvez não tenha percebido o quanto as coisas poderiam melhorar, a felicidade pode surpreender. O importante é não tentar controlar cada detalhe nem desconfiar de tudo o que parece bom. Algumas mudanças positivas chegam justamente quando você está disposto a recebê-las.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para boas notícias e não diminua sua própria felicidade por medo do que pode acontecer depois.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Capricórnio

Mesmo diante de momentos difíceis, Capricórnio costuma manter a esperança de que uma vida mais feliz é possível. Você já enfrentou situações e pessoas que tentaram desanimá-lo, mas continuou seguindo em frente. Agora, pode sentir que finalmente chegou a hora de respirar aliviado.

A quarta-feira favorece uma avaliação sincera de tudo o que você viveu e do que ainda deseja carregar consigo. A escolha de deixar para trás o que faz mal pode trazer uma sensação de liberdade e abrir espaço para aproveitar melhor o que já conquistou. Você não precisa continuar preso a situações que só causam desgaste.

Dica cósmica: reconheça o quanto já superou e permita-se seguir adiante sem carregar problemas que não precisam mais fazer parte da sua vida.

Decoração que é a cara de Capricórnio 1 de 10

Peixes

Peixes pode estar perto de concluir uma situação que precisava de um desfecho há bastante tempo. Depois de tanta espera, as peças começam a se encaixar, trazendo a sensação de que um capítulo finalmente está chegando ao fim. E o melhor é que você poderá reconhecer a própria participação nessa conquista.

A felicidade que surge agora não depende apenas da sorte. Ela também é resultado do esforço, da persistência e das escolhas que você fez ao longo do caminho. Ao perceber o quanto trabalhou para chegar até aqui, fica mais fácil valorizar o presente e aproveitar a tranquilidade conquistada.

Dica cósmica: celebre o que você conseguiu construir e não se sinta culpado por descansar depois de tanto esforço.