ASTROLOGIA

A vida fica mais leve para 3 signos hoje (29 de outubro), e a preocupação finalmente perde força

Uma mudança de perspectiva ajuda esses nativos a deixar o medo de lado, recuperar a tranquilidade e enxergar os problemas com outros olhos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre é preciso resolver tudo para voltar a respirar aliviado. Nesta quinta-feira (29 de outubro), Gêmeos, Libra e Peixes podem perceber que parte das preocupações que carregam já não merece tanto espaço na rotina. Situações que pareciam complicadas começam a ser vistas com mais calma, abrindo caminho para uma sensação de alívio.

O dia favorece uma postura mais leve diante das incertezas, especialmente quando o carinho, a confiança e o amor-próprio falam mais alto que o medo. Em vez de tentar antecipar todos os problemas, esses três signos podem descobrir que nem tudo precisa ser motivo de ansiedade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode estar preocupado com o prazo de um plano ou com a possibilidade de ter perdido uma oportunidade importante. Nesta quinta-feira, porém, a sensação de que ainda dá tempo de fazer o que deseja ajuda a recuperar a confiança. Uma ideia que exige coragem pode voltar ao centro das atenções, agora com menos espaço para dúvidas e receios.

A mudança começa quando você deixa de alimentar medos que ainda nem se concretizaram. Com mais segurança, fica mais fácil dar o primeiro passo e entender que confiar em si mesmo também é uma forma de amor. A vida parece menos complicada quando a insegurança deixa de comandar suas escolhas.

Dica cósmica: pare de imaginar tudo o que pode dar errado e concentre sua energia no que você realmente pode fazer.

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Libra

Libra já passou tempo demais se preocupando com situações que nem sempre estão sob seu controle. No fundo, esse signo sabe que pensar repetidamente nos mesmos problemas não garante que eles serão resolvidos. Nesta quinta-feira, a possibilidade de enxergar as coisas com mais serenidade pode ajudar a interromper esse ciclo.

Aos poucos, você pode aceitar melhor o que está acontecendo e perceber que nem toda incerteza precisa ser encarada como uma ameaça. Essa mudança de perspectiva abre espaço para aliviar o estresse e recuperar a paz. Em vez de procurar motivos para se preocupar, Libra tem a chance de reconhecer que também pode confiar no curso das coisas.

Dica cósmica: quando uma preocupação voltar à sua cabeça, pergunte-se se pensar mais sobre ela realmente vai ajudar a encontrar uma solução.

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Peixes

Peixes costuma passar muito tempo dentro da própria cabeça, imaginando cenários e tentando antecipar o que pode acontecer. Embora essa tendência venha acompanhada de sensibilidade, também pode transformar pequenos receios em grandes preocupações. Nesta quinta-feira, uma pessoa próxima ou uma demonstração de carinho pode ajudar esse signo a perceber que nem tudo é tão ameaçador quanto parecia.

Esse alívio não significa ignorar os próprios sentimentos, mas olhar para eles com mais equilíbrio. Ao perceber que o medo pode estar aumentando a dimensão de certos problemas, Peixes ganha espaço para respirar e seguir em frente. O afeto também pode funcionar como um lembrete de que você não precisa enfrentar todas as incertezas sozinho.

Dica cósmica: compartilhe o que está sentindo com alguém de confiança e evite tirar conclusões antes de conhecer todos os fatos.