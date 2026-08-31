ASTROLOGIA

A vida fica muito mais leve nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro) para esses 3 signos do horóscopo chinês

Uma pendência finalmente se resolve, o dinheiro começa a entrar e esses três animais encontram tempo para descansar e começar setembro com mais tranquilidade

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Na semana de 31 de agosto a 6 de setembro, três signos do horóscopo chinês podem perceber que a vida começa a ficar muito mais fácil. O período traz uma combinação de iniciativa, cautela e boas oportunidades para concluir tarefas que estavam pendentes e recuperar o equilíbrio.

Os melhores momentos da semana chegam na quinta e na sexta-feira, quando esses animais conseguem avançar em assuntos importantes e colher resultados do que começaram no início da semana. Com algumas decisões estratégicas e um pouco mais de descanso, eles chegam ao fim do período mais leves e preparados para setembro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Dragão: A semana começa com uma oportunidade de tomar a iniciativa e começar algo que pode liberar espaço na sua rotina. Você não precisa ter todas as respostas na segunda-feira, basta dar o primeiro passo e confiar na sua capacidade de encontrar o caminho. Na terça e na quarta, tenha cuidado para não deixar a tensão atrapalhar seu julgamento. Já na quinta, uma melhora financeira pode ajudar a pagar uma conta ou construir mais segurança para o futuro. Você também pode receber ajuda de alguém próximo, o que finalmente permite descansar e tirar algumas tarefas das costas.

Dica cósmica: Não espere ter tudo planejado para começar. Dê o primeiro passo e aceite ajuda quando ela aparecer.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Serpente: Uma pendência que vinha ocupando sua cabeça há bastante tempo finalmente começa a chegar ao fim. Você é alguém que leva compromissos a sério, mas alguns imprevistos fizeram com que uma situação se prolongasse mais do que deveria. A terça e a quarta podem trazer pequenos atrasos, mas também mostram exatamente o que precisa ser corrigido. Na quinta e na sexta, as coisas começam a fluir novamente e você consegue colocar em prática o que havia prometido. Até o fim da semana, fica mais fácil mostrar que pode contar com você.

Dica cósmica: Um atraso não apaga sua capacidade de cumprir o que prometeu. Corrija o que for necessário e deixe suas atitudes recuperarem a confiança.

Cabra: Você começa a semana disposto a produzir, resolver pendências e colocar algumas coisas em ordem, mas percebe que o melhor que pode fazer também é parar. Mesmo quando terça e quarta forem mais cansativas, você consegue lidar com as dificuldades sem perder a gentileza consigo mesmo. O grande alívio chega quando encontra tempo para descansar, refletir e entender tudo o que aconteceu nos últimos dias. O domingo traz uma oportunidade de encerrar o que não precisa continuar e começar setembro com uma rotina mais equilibrada, na qual trabalho e diversão tenham espaço.