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A vida fica muito mais leve nesta semana (de 31 de agosto a 6 de setembro) para esses 3 signos do horóscopo chinês

Uma pendência finalmente se resolve, o dinheiro começa a entrar e esses três animais encontram tempo para descansar e começar setembro com mais tranquilidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Na semana de 31 de agosto a 6 de setembro, três signos do horóscopo chinês podem perceber que a vida começa a ficar muito mais fácil. O período traz uma combinação de iniciativa, cautela e boas oportunidades para concluir tarefas que estavam pendentes e recuperar o equilíbrio.

Os melhores momentos da semana chegam na quinta e na sexta-feira, quando esses animais conseguem avançar em assuntos importantes e colher resultados do que começaram no início da semana. Com algumas decisões estratégicas e um pouco mais de descanso, eles chegam ao fim do período mais leves e preparados para setembro. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Dragão: A semana começa com uma oportunidade de tomar a iniciativa e começar algo que pode liberar espaço na sua rotina. Você não precisa ter todas as respostas na segunda-feira, basta dar o primeiro passo e confiar na sua capacidade de encontrar o caminho. Na terça e na quarta, tenha cuidado para não deixar a tensão atrapalhar seu julgamento. Já na quinta, uma melhora financeira pode ajudar a pagar uma conta ou construir mais segurança para o futuro. Você também pode receber ajuda de alguém próximo, o que finalmente permite descansar e tirar algumas tarefas das costas.

Dica cósmica: Não espere ter tudo planejado para começar. Dê o primeiro passo e aceite ajuda quando ela aparecer.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Serpente: Uma pendência que vinha ocupando sua cabeça há bastante tempo finalmente começa a chegar ao fim. Você é alguém que leva compromissos a sério, mas alguns imprevistos fizeram com que uma situação se prolongasse mais do que deveria. A terça e a quarta podem trazer pequenos atrasos, mas também mostram exatamente o que precisa ser corrigido. Na quinta e na sexta, as coisas começam a fluir novamente e você consegue colocar em prática o que havia prometido. Até o fim da semana, fica mais fácil mostrar que pode contar com você.

Dica cósmica: Um atraso não apaga sua capacidade de cumprir o que prometeu. Corrija o que for necessário e deixe suas atitudes recuperarem a confiança.

Cabra: Você começa a semana disposto a produzir, resolver pendências e colocar algumas coisas em ordem, mas percebe que o melhor que pode fazer também é parar. Mesmo quando terça e quarta forem mais cansativas, você consegue lidar com as dificuldades sem perder a gentileza consigo mesmo. O grande alívio chega quando encontra tempo para descansar, refletir e entender tudo o que aconteceu nos últimos dias. O domingo traz uma oportunidade de encerrar o que não precisa continuar e começar setembro com uma rotina mais equilibrada, na qual trabalho e diversão tenham espaço.

Dica cósmica: Descansar também faz parte do progresso. Não transforme todos os momentos da sua vida em uma obrigação.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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