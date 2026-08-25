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A vida melhora muito a partir de hoje (25 de agosto) para esses 4 signos do horóscopo chinês

Fim de ciclos, limites e novas oportunidades ajudam quatro animais a deixar para trás o que estava pesando na rotina

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 25 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem sentir que uma fase começa a se encerrar, abrindo espaço para uma rotina mais leve. Situações que consumiam tempo, tarefas que pareciam intermináveis e relações que já não faziam bem começam a perder força.

Para esses animais, o alívio vem justamente da capacidade de reconhecer o que precisa terminar. Ao deixar para trás responsabilidades desnecessárias e abrir espaço para aquilo que realmente importa, eles conseguem recuperar a tranquilidade e enxergar novas possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Macaco: Uma situação que vinha ocupando espaço na sua vida pode finalmente chegar ao fim, abrindo caminho para uma nova fase. Em vez de ficar preso ao que poderia ter feito diferente, você prefere olhar para o que pode fazer daqui para frente. A curiosidade ajuda a experimentar novas possibilidades e a se adaptar rapidamente ao que começa a surgir.

Dica cósmica: Não fique preso ao passado. Use o fim de um ciclo como espaço para descobrir o que você quer viver agora.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Galo: Hoje, você pode finalmente falar sobre um problema que vinha sendo evitado. Ao colocar a situação às claras, percebe que ela perde parte da força que tinha sobre você. Isso também ajuda a entender que nem toda responsabilidade precisa ser assumida por você, especialmente quando o problema foi criado por outra pessoa.

Dica cósmica: Saiba diferenciar ajudar alguém de assumir problemas que não são seus.

Cão: Uma atividade que antes trazia prazer pode voltar a despertar seu interesse. Depois de se livrar de uma parte cansativa da rotina, você recupera tempo e disposição para se dedicar a algo de que realmente gosta. O resultado pode ser surpreendente: aquilo que começou como hobby pode até se transformar em uma atividade capaz de gerar reconhecimento e retorno financeiro.

Dica cósmica: Reserve espaço na rotina para aquilo que desperta seu entusiasmo e lembra você do próprio valor.

Porco: Uma relação que vinha parecendo desequilibrada pode finalmente encontrar novos limites. Você costuma oferecer muito de si aos outros, mas hoje percebe que também precisa reservar tempo para cuidar de si. Ao reduzir um pouco essa disponibilidade e deixar as expectativas mais claras, você consegue recuperar o equilíbrio sem deixar de ser uma pessoa generosa.

Dica cósmica: Cuidar de si não diminui sua generosidade. Aprenda a estabelecer limites antes que o excesso de doação vire desgaste.

Tags:

Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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