ASTROLOGIA

A vida melhora muito a partir de hoje (25 de agosto) para esses 4 signos do horóscopo chinês

Fim de ciclos, limites e novas oportunidades ajudam quatro animais a deixar para trás o que estava pesando na rotina

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 25 de agosto, quatro signos do horóscopo chinês podem sentir que uma fase começa a se encerrar, abrindo espaço para uma rotina mais leve. Situações que consumiam tempo, tarefas que pareciam intermináveis e relações que já não faziam bem começam a perder força.

Para esses animais, o alívio vem justamente da capacidade de reconhecer o que precisa terminar. Ao deixar para trás responsabilidades desnecessárias e abrir espaço para aquilo que realmente importa, eles conseguem recuperar a tranquilidade e enxergar novas possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Macaco: Uma situação que vinha ocupando espaço na sua vida pode finalmente chegar ao fim, abrindo caminho para uma nova fase. Em vez de ficar preso ao que poderia ter feito diferente, você prefere olhar para o que pode fazer daqui para frente. A curiosidade ajuda a experimentar novas possibilidades e a se adaptar rapidamente ao que começa a surgir.

Dica cósmica: Não fique preso ao passado. Use o fim de um ciclo como espaço para descobrir o que você quer viver agora.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Galo: Hoje, você pode finalmente falar sobre um problema que vinha sendo evitado. Ao colocar a situação às claras, percebe que ela perde parte da força que tinha sobre você. Isso também ajuda a entender que nem toda responsabilidade precisa ser assumida por você, especialmente quando o problema foi criado por outra pessoa.

Dica cósmica: Saiba diferenciar ajudar alguém de assumir problemas que não são seus.

Cão: Uma atividade que antes trazia prazer pode voltar a despertar seu interesse. Depois de se livrar de uma parte cansativa da rotina, você recupera tempo e disposição para se dedicar a algo de que realmente gosta. O resultado pode ser surpreendente: aquilo que começou como hobby pode até se transformar em uma atividade capaz de gerar reconhecimento e retorno financeiro.

Dica cósmica: Reserve espaço na rotina para aquilo que desperta seu entusiasmo e lembra você do próprio valor.

Porco: Uma relação que vinha parecendo desequilibrada pode finalmente encontrar novos limites. Você costuma oferecer muito de si aos outros, mas hoje percebe que também precisa reservar tempo para cuidar de si. Ao reduzir um pouco essa disponibilidade e deixar as expectativas mais claras, você consegue recuperar o equilíbrio sem deixar de ser uma pessoa generosa.