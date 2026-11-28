ASTROLOGIA

A vida pede mais aventura! Veja o que a temporada de Sagitário reserva para os 12 signos até dezembro

Período favorece mudanças de perspectiva, novas experiências e decisões importantes no amor, no trabalho e no dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Sagitário começou em 22 de novembro e seguirá até 21 de dezembro, quando o Sol entrará em Capricórnio. Nas próximas semanas, a energia associada ao signo de fogo pode estimular mais otimismo, vontade de explorar novos caminhos e coragem para sair da rotina. É um período que convida a olhar para o futuro com mais confiança, mas sem deixar o bom senso de lado.

Na astrologia, Sagitário está ligado à liberdade, ao conhecimento, às viagens e à busca por novas experiências. Por isso, até o fim da temporada, algumas pessoas podem sentir vontade de estudar, mudar planos, conhecer lugares diferentes ou rever objetivos de longo prazo. A fase também pode trazer reflexões sobre relacionamentos, escolhas profissionais e organização financeira.

Cada signo tende a aproveitar esse período de uma maneira diferente. Enquanto alguns terão mais disposição para investir na vida amorosa e social, outros poderão concentrar esforços no trabalho, na família ou na construção de uma rotina mais equilibrada. Confira as previsões para os 12 signos, de acordo com a previsão do site "Economic Times".

Áries

A temporada de Sagitário pode despertar sua vontade de sair da mesmice e experimentar coisas novas. No amor, o período favorece encontros, passeios e experiências compartilhadas. Se estiver solteiro, vale ampliar o círculo social; quem está em um relacionamento pode aproveitar para fazer planos diferentes a dois.

No trabalho, estudar, fazer contatos e conhecer novas áreas podem abrir perspectivas interessantes. Já nas finanças, gastos com viagens, cursos ou projetos pessoais podem entrar no radar. Antes de assumir compromissos, confira se eles cabem no orçamento. Na saúde, atividades ao ar livre podem ajudar a recuperar a disposição, desde que você respeite seus limites.

Dica cósmica: escolha uma experiência que tire você da rotina, mas planeje os detalhes antes de se jogar de cabeça.

Touro

As próximas semanas podem colocar em evidência a confiança e a intimidade nas relações. No amor, conversas sobre expectativas e responsabilidades compartilhadas podem ajudar a fortalecer os vínculos. Para quem está solteiro, conexões mais profundas podem despertar interesse.

No trabalho, parcerias e projetos que exigem cooperação merecem atenção. Procure esclarecer as responsabilidades de cada pessoa antes de assumir novos compromissos. Nas finanças, será importante acompanhar de perto empréstimos, dívidas, impostos e despesas divididas com outras pessoas. Na saúde, priorize o descanso e encontre maneiras de aliviar a tensão acumulada.

Dica cósmica: não deixe assuntos importantes nas entrelinhas. Uma conversa direta pode evitar problemas maiores.

Gêmeos

Os relacionamentos podem ocupar um espaço importante durante a temporada de Sagitário. Depois da Superlua Cheia em seu signo, em 24 de novembro, vale observar o que ficou mais claro sobre suas necessidades afetivas. No amor, conversas sinceras podem ajudar a definir expectativas e entender melhor o que cada pessoa deseja.

No trabalho, parcerias, acordos e atividades em equipe podem trazer oportunidades, desde que tudo seja combinado com clareza. Nas finanças, despesas compartilhadas e decisões envolvendo outras pessoas pedem atenção redobrada. Na saúde, tente equilibrar a agenda e reservar momentos de descanso para não acumular cansaço mental.

Dica cósmica: escute o outro lado, mas não deixe suas próprias necessidades fora da conversa.

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Câncer

A temporada pode ajudar você a reorganizar a rotina e encontrar maneiras mais eficientes de lidar com as responsabilidades. No amor, pequenos gestos de cuidado e disponibilidade emocional podem fazer diferença. Procure não deixar as obrigações do dia a dia ocuparem todo o espaço da relação.

No trabalho, produtividade e organização serão importantes para avançar em tarefas pendentes. Nas finanças, revisar despesas recorrentes e estabelecer limites para compras por impulso pode trazer mais tranquilidade. Na saúde, vale investir em hábitos consistentes, como alimentação equilibrada, atividade física e horários regulares de descanso.

Dica cósmica: comece por uma mudança simples na rotina e mantenha o compromisso com ela antes de tentar transformar tudo de uma vez.

Leão

A temporada de Sagitário pode devolver espaço para o prazer, a criatividade e a vontade de se divertir. No amor, o clima favorece demonstrações de afeto e experiências que tirem os relacionamentos da rotina. Quem está solteiro pode se sentir mais aberto a conhecer pessoas e viver novas histórias.

No trabalho, projetos criativos e oportunidades de mostrar seus talentos podem ganhar destaque. Nas finanças, porém, será importante controlar os gastos com lazer, hobbies e entretenimento. Na saúde, atividades prazerosas podem ajudar no bem-estar, mas não deixe que a agenda social prejudique seu descanso.

Dica cósmica: permita-se aproveitar mais a vida, mas sem transformar cada vontade em uma compra ou compromisso.

Virgem

Questões familiares e domésticas podem ganhar prioridade nas próximas semanas. No amor, conversas sobre segurança emocional e planos para o futuro podem aproximar você de quem está ao seu lado. Se houver algum desentendimento, tente ouvir antes de tirar conclusões.

No trabalho, Marte em seu signo desde 25 de novembro pode aumentar a disposição para tomar iniciativas e resolver pendências. Aproveite esse impulso para organizar projetos, mas evite assumir tarefas demais. Nas finanças, despesas com a casa e a família merecem planejamento. Na saúde, uma rotina estruturada pode ajudar, desde que você não transforme cada detalhe em motivo de cobrança.

Dica cósmica: use sua capacidade de organização para facilitar a vida, não para exigir perfeição de si mesmo.

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Libra

A comunicação pode ser uma das grandes aliadas durante a temporada de Sagitário. No amor, conversas francas, passeios e interesses em comum ajudam a fortalecer os vínculos. Para quem está solteiro, novas conexões podem surgir em ambientes sociais ou por meio de pessoas conhecidas.

No trabalho, atividades ligadas à escrita, apresentações, negociações e troca de ideias podem render bons resultados. Nas finanças, você pode considerar investir em cursos ou desenvolver habilidades que ajudem a ampliar a renda. Na saúde, procure equilibrar o excesso de estímulos com pausas e momentos longe das telas.

Dica cósmica: compartilhe suas ideias, mas não tenha pressa para aceitar a primeira proposta que aparecer.

Escorpião

Dinheiro e segurança material podem ganhar destaque nesta temporada. No amor, você pode sentir necessidade de mais estabilidade e clareza sobre o que espera de uma relação. Conversas sobre valores e prioridades ajudam a entender se existe equilíbrio entre o que você oferece e o que recebe.

No trabalho, o período favorece a revisão de metas e a construção de estratégias para alcançar resultados consistentes. Nas finanças, vale observar hábitos de consumo, organizar as economias e evitar riscos desnecessários. Na saúde, cuidar do descanso e do bem-estar emocional pode ajudar a manter os pés no chão.

Dica cósmica: antes de assumir uma nova despesa, avalie se ela combina com suas prioridades de longo prazo.

Sagitário

Com o Sol em seu signo, a temporada pode aumentar sua confiança e a vontade de assumir o protagonismo da própria história. No amor, você tende a buscar relações que respeitem sua liberdade e estimulem novas experiências. Quem está solteiro pode se mostrar mais disponível para conhecer alguém.

No trabalho, ambições pessoais e projetos novos podem ganhar força. É um bom momento para apresentar ideias e pensar em caminhos diferentes para crescer profissionalmente. Nas finanças, estabelecer metas pode ajudar a transformar entusiasmo em planejamento. Na saúde, atividades físicas e hábitos de autocuidado podem contribuir para manter a energia em equilíbrio.

Dica cósmica: aproveite a confiança extra para dar o primeiro passo em um projeto, mas não pule a etapa do planejamento.

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Capricórnio

As próximas semanas podem favorecer a introspecção e a revisão de assuntos que você vinha deixando de lado. No amor, talvez seja importante compreender melhor seus sentimentos antes de tomar decisões. Respeitar seu próprio tempo também pode ajudar a evitar conversas precipitadas.

No trabalho, atividades de bastidores, pesquisas e planejamento podem ser mais produtivas do que tentar acelerar resultados. Nas finanças, revise compromissos de longo prazo e evite gastos sem uma finalidade clara. Na saúde, descanso e momentos de privacidade podem ser importantes para recuperar as energias antes da chegada da sua temporada, em 21 de dezembro.

Dica cósmica: reserve um tempo para organizar pensamentos e prioridades. Nem toda decisão precisa ser tomada imediatamente.

Aquário

Amizades, contatos e projetos coletivos podem ganhar destaque durante a temporada de Sagitário. No amor, interesses em comum e encontros com pessoas do seu círculo social podem favorecer novas aproximações. Quem já está em uma relação pode aproveitar o período para compartilhar atividades e ampliar os planos a dois.

No trabalho, networking e colaboração podem abrir portas. Procure se aproximar de pessoas que tenham objetivos parecidos com os seus. Nas finanças, pense com cuidado antes de emprestar dinheiro ou assumir compromissos com base apenas em promessas. Na saúde, atividades em grupo podem ajudar a manter a motivação, mas preserve momentos de descanso.

Dica cósmica: valorize as conexões que incentivam seu crescimento, sem assumir responsabilidades que não são suas.

Peixes

A carreira e a imagem profissional podem ficar em evidência nas próximas semanas. No amor, será importante encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e a atenção dedicada às pessoas queridas. Não deixe que a rotina de trabalho impeça conversas e momentos de qualidade.

No ambiente profissional, a temporada pode estimular uma revisão dos objetivos e da direção que você deseja seguir. Nas finanças, oportunidades ligadas ao trabalho podem influenciar seus planos, mas evite contar com ganhos antes de ter confirmações concretas. Na saúde, estabeleça limites para não deixar o estresse profissional invadir todos os momentos do dia.