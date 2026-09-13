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A vila de pedras que já teve mais de 10 mil moradores, hoje tem apenas 4% da população e guarda ruínas que atraem turistas

Igatu nasceu com a corrida pelos diamantes, quase desapareceu quando o garimpo entrou em declínio e hoje transforma suas casas de pedra em atração turística

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 06:06

Entre paredões da Serra do Sincorá, ruínas de antigas casas de garimpeiros deram a Igatu o apelido de “Machu Picchu Baiana”
Entre paredões da Serra do Sincorá, ruínas de antigas casas de garimpeiros deram a Igatu o apelido de “Machu Picchu Baiana” Crédito: Marcele / Wikimedia Commons

No coração da Chapada Diamantina, existe uma vila onde as paredes parecem nascer da própria montanha. Casas, muros e ruínas de pedra avançam pelas encostas, enquanto caminhos estreitos atravessam o que um dia foi um dos lugares mais movimentados da Bahia.

É Igatu, distrito de Andaraí conhecido como Cidade de Pedras e, pela aparência de suas construções, como “Machu Picchu Baiana”. A comparação é usada pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em referência à antiga cidade inca.

Igatu

O garimpo de diamantes abriu caminhos pela serra e ajudou a formar Igatu; a Gruna do Brejo preserva vestígios dessa antiga mineração por Panta LH / Wikimedia Commons
Pedras retiradas e encontradas na própria região foram usadas para levantar paredes, caminhos e moradias que ainda marcam a paisagem de Igatu por Marcele / Wikimedia Commons
A corrida pelos diamantes fez a pequena vila crescer rapidamente e transformou a serra em endereço de garimpeiros, comerciantes e novos moradores por Marcele / Wikimedia Commons
No auge da mineração, Igatu chegou a reunir mais de 10 mil habitantes; hoje, suas construções de pedra ajudam a revelar a dimensão daquele passado por Adelano Lázaro / Wikimedia Commons
A riqueza dos diamantes também atraiu homens poderosos às Lavras Diamantinas, como Felisberto Sá, uma das figuras da elite regional no século XIX por Autor desconhecido / Wikimedia Commons
A atividade que trouxe riqueza também deixou profundas marcas no terreno; antigas áreas de extração hoje fazem parte da memória do garimpo de Igatu por Crisferrari1500 / Wikimedia Commons
Quando o garimpo perdeu força, moradores partiram e parte das antigas construções ficou para trás, transformando trechos de Igatu em ruínas por Paiivaleiite / Wikimedia Commons
Paredes e fundações tomadas pela vegetação permanecem entre as montanhas e deram à antiga vila garimpeira a aparência de uma cidade de pedras por Albertoleoncio / Wikimedia Commons
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O garimpo de diamantes abriu caminhos pela serra e ajudou a formar Igatu; a Gruna do Brejo preserva vestígios dessa antiga mineração por Panta LH / Wikimedia Commons

De 10 mil a 380

Hoje, aproximadamente 380 pessoas vivem em Igatu, muitas delas descendentes das famílias ligadas ao garimpo. O turismo assumiu o posto de principal atividade econômica, impulsionado pelos vestígios deixados pelo antigo ciclo dos diamantes.

A vila que já concentrou mais de 10 mil moradores preserva atualmente uma população equivalente a menos de 4% daquele número. Em vez de apagar o passado, porém, o esvaziamento ajudou a conservar uma paisagem urbana incomum.

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Em 2000, o Iphan tombou o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Igatu. A área protegida reúne aproximadamente 200 imóveis e inclui as ruínas das antigas habitações de pedra nos caminhos ligados ao garimpo.

O instituto define Igatu como um “museu vivo” da mineração de diamantes no Brasil.

Parte dessa memória também aparece na Galeria Arte & Memória, espaço a céu aberto que reúne objetos utilizados por garimpeiros e trabalhadores escravizados
Parte dessa memória também aparece na Galeria Arte & Memória, espaço a céu aberto que reúne objetos utilizados por garimpeiros e trabalhadores escravizados Crédito: Marcele / Wikimedia Commons

Muito além das ruínas

A viagem não precisa ficar restrita à história. Igatu está cercada pelos afloramentos da Serra do Sincorá, próxima ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, e tem rios, cachoeiras e mirantes que transformam a vila em ponto de partida para o ecoturismo.

Entre os cursos d'água que atravessam a região estão os rios Coisa Boa, Pombos, Laranjeiras e Tamburis. Para quem prefere permanecer entre as construções, a Igreja de São Sebastião e o próprio casario histórico ajudam a completar o passeio pelo século XIX.

A vila também mantém uma vida cultural ativa. Em 2025, por exemplo, o Festival de Igatu reuniu cerca de 8 mil pessoas em três dias, levando hotéis e pousadas da vila e de Andaraí à ocupação total durante o evento.

Tags:

Bahia Cidades Turismo Interior Ruínas Mineração

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