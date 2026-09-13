A vila de pedras que já teve mais de 10 mil moradores, hoje tem apenas 4% da população e guarda ruínas que atraem turistas

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 06:06
No coração da Chapada Diamantina, existe uma vila onde as paredes parecem nascer da própria montanha. Casas, muros e ruínas de pedra avançam pelas encostas, enquanto caminhos estreitos atravessam o que um dia foi um dos lugares mais movimentados da Bahia.
É Igatu, distrito de Andaraí conhecido como Cidade de Pedras e, pela aparência de suas construções, como “Machu Picchu Baiana”. A comparação é usada pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em referência à antiga cidade inca.
Igatu
Hoje, aproximadamente 380 pessoas vivem em Igatu, muitas delas descendentes das famílias ligadas ao garimpo. O turismo assumiu o posto de principal atividade econômica, impulsionado pelos vestígios deixados pelo antigo ciclo dos diamantes.
A vila que já concentrou mais de 10 mil moradores preserva atualmente uma população equivalente a menos de 4% daquele número. Em vez de apagar o passado, porém, o esvaziamento ajudou a conservar uma paisagem urbana incomum.
Em 2000, o Iphan tombou o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Igatu. A área protegida reúne aproximadamente 200 imóveis e inclui as ruínas das antigas habitações de pedra nos caminhos ligados ao garimpo.
O instituto define Igatu como um “museu vivo” da mineração de diamantes no Brasil.
A viagem não precisa ficar restrita à história. Igatu está cercada pelos afloramentos da Serra do Sincorá, próxima ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, e tem rios, cachoeiras e mirantes que transformam a vila em ponto de partida para o ecoturismo.
Entre os cursos d'água que atravessam a região estão os rios Coisa Boa, Pombos, Laranjeiras e Tamburis. Para quem prefere permanecer entre as construções, a Igreja de São Sebastião e o próprio casario histórico ajudam a completar o passeio pelo século XIX.
A vila também mantém uma vida cultural ativa. Em 2025, por exemplo, o Festival de Igatu reuniu cerca de 8 mil pessoas em três dias, levando hotéis e pousadas da vila e de Andaraí à ocupação total durante o evento.