TURISMO

A vila de pedras que já teve mais de 10 mil moradores, hoje tem apenas 4% da população e guarda ruínas que atraem turistas

Igatu nasceu com a corrida pelos diamantes, quase desapareceu quando o garimpo entrou em declínio e hoje transforma suas casas de pedra em atração turística



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 06:06

Entre paredões da Serra do Sincorá, ruínas de antigas casas de garimpeiros deram a Igatu o apelido de “Machu Picchu Baiana” Crédito: Marcele / Wikimedia Commons

No coração da Chapada Diamantina, existe uma vila onde as paredes parecem nascer da própria montanha. Casas, muros e ruínas de pedra avançam pelas encostas, enquanto caminhos estreitos atravessam o que um dia foi um dos lugares mais movimentados da Bahia.

É Igatu, distrito de Andaraí conhecido como Cidade de Pedras e, pela aparência de suas construções, como “Machu Picchu Baiana”. A comparação é usada pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em referência à antiga cidade inca.

Igatu 1 de 8

De 10 mil a 380

Hoje, aproximadamente 380 pessoas vivem em Igatu, muitas delas descendentes das famílias ligadas ao garimpo. O turismo assumiu o posto de principal atividade econômica, impulsionado pelos vestígios deixados pelo antigo ciclo dos diamantes.

A vila que já concentrou mais de 10 mil moradores preserva atualmente uma população equivalente a menos de 4% daquele número. Em vez de apagar o passado, porém, o esvaziamento ajudou a conservar uma paisagem urbana incomum.

Em 2000, o Iphan tombou o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Igatu. A área protegida reúne aproximadamente 200 imóveis e inclui as ruínas das antigas habitações de pedra nos caminhos ligados ao garimpo.

O instituto define Igatu como um “museu vivo” da mineração de diamantes no Brasil.

Parte dessa memória também aparece na Galeria Arte & Memória, espaço a céu aberto que reúne objetos utilizados por garimpeiros e trabalhadores escravizados Crédito: Marcele / Wikimedia Commons

Muito além das ruínas

A viagem não precisa ficar restrita à história. Igatu está cercada pelos afloramentos da Serra do Sincorá, próxima ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, e tem rios, cachoeiras e mirantes que transformam a vila em ponto de partida para o ecoturismo.

Entre os cursos d'água que atravessam a região estão os rios Coisa Boa, Pombos, Laranjeiras e Tamburis. Para quem prefere permanecer entre as construções, a Igreja de São Sebastião e o próprio casario histórico ajudam a completar o passeio pelo século XIX.