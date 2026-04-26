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A virada mais esperada finalmente chega e a vida desses 4 signos muda de vez no segundo semestre de 2026

Depois de anos difíceis, um ciclo pesado se encerra e abre espaço para dinheiro, amor e uma sensação de vitória que não dá mais para ignorar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de abril de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O segundo semestre de 2026 marca um antes e depois para alguns signos que vêm enfrentando desafios constantes nos últimos anos. A sensação é de que, finalmente, tudo começa a entrar no lugar. O que antes era esforço sem retorno se transforma em reconhecimento, estabilidade e até momentos de felicidade que pareciam distantes. É uma fase de recompensa, mas também de evolução, onde tudo o que foi aprendido começa a dar resultado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Depois de um período cansativo e cheio de altos e baixos, você entra em uma fase muito mais segura e estratégica. Existe uma mudança clara na forma como você se posiciona, principalmente ao impor limites e selecionar melhor quem tem acesso à sua vida. Isso muda tudo. As oportunidades começam a surgir com mais facilidade, e você já não sente a necessidade de provar nada para ninguém.

Dica cósmica: Continue valorizando seu tempo e sua energia, porque isso é o que sustenta essa nova fase.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: Você começa a colher tudo aquilo que entregou, especialmente depois de um período em que se dedicou demais aos outros. A diferença agora é que o retorno vem de forma intensa, trazendo reconhecimento, estabilidade e até uma sensação de justiça sendo feita. Quem não valorizou sua presença vai perceber isso de longe.

Dica cósmica: Receba sem culpa e reconheça o quanto você merece essa fase.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
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Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: Após um ciclo de perdas, mudanças e reestruturações profundas, você finalmente sente que pode respirar de novo. Existe uma retomada da sua essência, com mais liberdade para viver a vida do seu jeito. O que parecia desmoronar, na verdade, estava abrindo espaço para algo muito maior. Agora, as coisas começam a fluir com mais leveza e abundância.

Dica cósmica: Confie no caminho que você reconstruiu e não olhe para trás.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes: Depois de um período de transformações intensas, você entra em uma fase de crescimento visível, tanto interno quanto externo. Existe um desapego emocional que te fortalece e muda completamente a forma como você lida com pessoas e situações. Essa nova postura te coloca em um lugar de mais poder, atraindo sucesso e relações mais saudáveis.

Dica cósmica: Continue priorizando sua paz e não volte para padrões que já superou.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
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Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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