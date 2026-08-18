ENTRETENIMENTO

A volta do fenômeno 'Jackass' em 'O Último é o Melhor' traz Johnny Knoxville em despedida cheia de desafios inéditos

Novo filme reúne Johnny Knoxville e companhia em uma despedida marcada por acrobacias, humor e desafios inéditos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:06

“Jackass: O Último é o Melhor” reúne Johnny Knoxville e companhia em uma última aventura da franquia Crédito: Reprodução: Pramount Pictures/ YouTube

Depois de mais de duas décadas transformando quedas, desafios absurdos e situações inesperadas em entretenimento, a turma de Jackass está de volta para uma última aventura. “Jackass: O Último é o Melhor” estreou nas plataformas digitais do dia 12 de agosto.

Dirigido por Jeff Tremaine, responsável pela franquia desde seus primeiros passos, o longa marca mais um capítulo da produção que conquistou fãs ao redor do mundo com seu humor irreverente e cenas que desafiam os limites.

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O filme será disponibilizado pela Paramount Home Entertainment em diferentes plataformas digitais, permitindo que o público escolha entre comprar ou alugar a produção.

Onde assistir a “Jackass: O Último é o Melhor”?

Para quem pretende comprar o filme e ter acesso à produção para assistir quando quiser, há opções conhecidas de serviços digitais.

A compra poderá ser realizada por meio de:

Amazon Prime Video;

Apple TV;

Google Play;

Microsoft Store.

Já quem prefere alugar o longa terá alternativas como:

Claro TV+;

Vivo Play;

Oi.

A disponibilidade de conteúdos adicionais pode variar de acordo com a plataforma escolhida.

O que esperar do novo filme de Jackass?

“Jackass: O Último é o Melhor” aposta novamente na combinação que tornou a franquia conhecida: humor físico, situações improváveis, acrobacias e desafios que parecem ter saído de uma ideia impossível de colocar em prática.

Desta vez, os nomes mais conhecidos da produção retornam para uma despedida que também incorpora novos integrantes ao grupo.

Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England e Wee Man estão novamente reunidos diante das câmeras para encarar uma nova sequência de desafios.

A proposta é revisitar a essência da franquia enquanto apresenta situações inéditas, mantendo o espírito de irreverência que acompanha Jackass desde sua criação.

Uma despedida depois de 26 anos

A chegada do filme às plataformas também representa um momento especial para os fãs que acompanham a franquia há décadas.

São 26 anos de história, desde que o grupo começou a transformar ideias aparentemente absurdas em cenas que misturam comédia, perigo e uma boa dose de improviso.

Ao longo desse período, Jackass deixou de ser apenas um programa de televisão e ganhou filmes, personagens marcantes e uma legião de fãs em diferentes países.

A nova produção funciona, portanto, como uma celebração dessa trajetória.

Em vez de simplesmente apostar na nostalgia, o longa reúne novamente parte do elenco original e acrescenta novos participantes à fórmula, criando uma combinação entre rostos conhecidos e novas possibilidades para os desafios.

Johnny Knoxville e a marca registrada da franquia

Johnny Knoxville continua sendo um dos principais símbolos de Jackass.

Ao lado de Steve-O, Chris Pontius, Dave England e Wee Man, ele ajudou a estabelecer o estilo que tornou a produção reconhecível: situações extremas apresentadas com uma abordagem essencialmente cômica.

O novo filme recupera essa dinâmica em uma produção pensada para os fãs que acompanharam a franquia desde o início e também para quem deseja conhecer a despedida do grupo.

Filme chega para assistir quando e onde quiser

Uma das vantagens da estreia digital é a possibilidade de escolher o momento para conferir a produção.

Quem comprar uma cópia poderá assistir ao filme de acordo com as condições oferecidas pela plataforma escolhida. Dependendo do serviço, também podem estar disponíveis conteúdos extras exclusivos.

Isso transforma a estreia em uma alternativa para quem prefere assistir ao longa em casa, sem depender de uma programação específica.