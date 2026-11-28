ASTROLOGIA

A vontade de viver volta com tudo! 4 signos podem reencontrar a felicidade antes do Natal

Temporada de Sagitário promete renovar os ânimos e ajudar alguns signos a sair de uma fase emocional complicada

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Sagitário começou em 22 de novembro e pode marcar o início de um período mais leve para quatro signos. Até 21 de dezembro, quando o Sol entra em Capricórnio, a tendência é recuperar a motivação, enxergar novas possibilidades e deixar para trás situações que vinham provocando desgaste emocional.

Na astrologia, a passagem do Sol por Sagitário está associada a uma energia mais otimista, expansiva e ligada à vontade de experimentar coisas novas. Depois de semanas de desânimo ou sensação de estagnação, esse período pode ajudar a recuperar a confiança e encontrar motivos para seguir em frente.

Gêmeos, Virgem, Escorpião e Sagitário estão entre os signos que podem sentir essa mudança com mais intensidade. Para alguns, os avanços estarão ligados à vida profissional; para outros, dinheiro, relacionamentos e novas experiências podem ajudar a recuperar o entusiasmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Você pode estar cansado de sentir que as coisas não saem do lugar. Até o fim da temporada de Sagitário, porém, novas experiências e oportunidades de aproximação podem ajudar a mudar esse cenário. A vida social tende a ganhar movimento, e o contato com amigos ou pessoas diferentes pode trazer ideias e perspectivas que estavam faltando.

Na vida amorosa, também pode surgir espaço para novidades. Se estiver solteiro, um encontro inesperado pode despertar seu interesse. Já quem está em um relacionamento pode sentir vontade de sair da rotina e investir em momentos mais leves a dois.

Dica cósmica: aceite convites e não descarte uma oportunidade só porque ela surgiu de um jeito diferente do que você imaginava.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

A sensação de estar sempre correndo atrás de alguma coisa pode começar a diminuir. Até 21 de dezembro, você terá a chance de direcionar melhor sua energia para objetivos profissionais e projetos que estavam parados. A disposição para resolver pendências pode aumentar, desde que você não tente abraçar todas as tarefas ao mesmo tempo.

O período também pode favorecer iniciativas que ajudem a abrir novos caminhos no trabalho. Se existe uma ideia que você vem adiando ou uma mudança profissional que gostaria de experimentar, vale começar a estruturar os próximos passos. O importante será agir com planejamento, sem esperar que tudo esteja perfeito para dar o primeiro passo.

Dica cósmica: escolha um objetivo que realmente importa e transforme a vontade de mudar em pequenas ações concretas.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

As questões financeiras podem ganhar um novo fôlego durante a temporada de Sagitário. Uma oportunidade profissional, uma negociação ou até uma entrada inesperada de dinheiro pode ajudar a aliviar preocupações que vinham pesando no seu humor. Não significa que todos os problemas desaparecerão, mas você poderá enxergar alternativas mais interessantes para organizar a vida material.

A autoestima também tende a ganhar força. Com mais confiança, pode ficar mais fácil reconhecer seu próprio valor e se posicionar diante de situações nas quais você vinha aceitando menos do que merece. Na vida pessoal, a atenção recebida pode ajudar a recuperar o entusiasmo.

Dica cósmica: valorize suas habilidades e não tenha receio de conversar sobre dinheiro, reconhecimento ou condições melhores.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

A temporada é sua, Sagitário, e o período pode ajudar você a recuperar a espontaneidade e a vontade de fazer planos. Se os últimos tempos foram marcados por desânimo ou sensação de estagnação, até 21 de dezembro pode surgir uma disposição maior para experimentar, conhecer pessoas e buscar caminhos diferentes.

A convivência com amigos também pode fazer diferença. Convites, encontros e contatos inesperados podem abrir portas interessantes, inclusive na vida amorosa. No trabalho, a confiança renovada pode incentivar você a apresentar ideias, procurar uma nova oportunidade ou tirar um projeto antigo do papel.

Dica cósmica: não espere ter todas as respostas para começar. Escolha uma direção e permita-se descobrir o caminho enquanto avança.