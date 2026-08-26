ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Abacate verde na geladeira: por que esse não é o lugar certo e qual o jeito certo de conservar a fruta

O local onde você deixa o abacate verde pode mudar o tempo de amadurecimento e a qualidade da fruta



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:47

Guardar o abacate verde no lugar certo pode ajudar a fruta a amadurecer naturalmente Crédito: Foto: Lisa Fotios/ Pexels

Comprar um abacate ainda firme pode ser uma ótima estratégia para evitar desperdícios. Mas existe um detalhe que muita gente ignora: o lugar onde a fruta fica enquanto ainda está verde pode influenciar diretamente no amadurecimento.

É comum pensar que a geladeira é sempre a melhor alternativa para conservar alimentos por mais tempo. No caso do abacate que ainda não chegou ao ponto de consumo, porém, a lógica é diferente.

abacate 1 de 4

Se você acabou de comprar a fruta e pretende consumi-la nos próximos dias, o mais indicado é deixá-la em temperatura ambiente, em um local seco, ventilado e protegido da luz direta.

Onde guardar o abacate verde?

O melhor lugar para deixar o abacate verde é uma área fresca da cozinha, longe do sol e de fontes de calor.

Uma fruteira ou outro espaço ventilado pode funcionar bem, desde que a fruta não fique exposta a condições que possam acelerar demais sua deterioração.

O ideal é evitar locais como:

Ao lado de janelas com incidência direta de sol;

Próximo ao fogão;

Perto do micro-ondas;

Ao lado da air fryer;

Em espaços muito quentes ou abafados.

Por que o abacate verde deve ficar fora da geladeira?

O abacate é considerado uma fruta climatérica. Isso significa que ele continua amadurecendo mesmo depois de ser retirado da planta.

Durante esse processo, acontecem transformações que alteram características como textura, aroma e sabor. Um dos principais responsáveis por essas mudanças é o etileno, um hormônio vegetal ligado ao amadurecimento de diferentes frutas.

Segundo Camilla Cordova, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, manter o abacate verde em temperatura ambiente permite que esse processo aconteça naturalmente.

Antes de colocar o abacate na geladeira, espere a fruta atingir o ponto de maturação Crédito: Foto: Engin Akyurt/ Pexels

“Quando ainda está verde, o abacate precisa permanecer em condições que permitam a continuidade desse processo. Por isso, a temperatura ambiente costuma ser a melhor escolha. O ideal é deixá-lo em um local ventilado, longe do sol e de fontes de calor”, explica.

Por isso, colocar imediatamente na geladeira uma fruta que ainda está muito firme pode não ser a melhor estratégia para quem deseja consumi-la em breve.

E se eu colocar o abacate verde na geladeira?

A refrigeração pode ser útil para conservar o abacate, mas o momento em que isso é feito faz diferença.

Quando a fruta ainda está verde, temperaturas mais baixas podem retardar o processo de amadurecimento. Na prática, isso significa que ela pode levar mais tempo para alcançar a textura macia esperada.

Leia mais 6 cães de guarda para proteger sua casa: as raças mais indicadas e os cuidados essenciais antes de escolher