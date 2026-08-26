Abacate verde na geladeira: por que esse não é o lugar certo e qual o jeito certo de conservar a fruta

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:47
Comprar um abacate ainda firme pode ser uma ótima estratégia para evitar desperdícios. Mas existe um detalhe que muita gente ignora: o lugar onde a fruta fica enquanto ainda está verde pode influenciar diretamente no amadurecimento.
É comum pensar que a geladeira é sempre a melhor alternativa para conservar alimentos por mais tempo. No caso do abacate que ainda não chegou ao ponto de consumo, porém, a lógica é diferente.
abacate
Se você acabou de comprar a fruta e pretende consumi-la nos próximos dias, o mais indicado é deixá-la em temperatura ambiente, em um local seco, ventilado e protegido da luz direta.
O melhor lugar para deixar o abacate verde é uma área fresca da cozinha, longe do sol e de fontes de calor.
Uma fruteira ou outro espaço ventilado pode funcionar bem, desde que a fruta não fique exposta a condições que possam acelerar demais sua deterioração.
O ideal é evitar locais como:
O abacate é considerado uma fruta climatérica. Isso significa que ele continua amadurecendo mesmo depois de ser retirado da planta.
Durante esse processo, acontecem transformações que alteram características como textura, aroma e sabor. Um dos principais responsáveis por essas mudanças é o etileno, um hormônio vegetal ligado ao amadurecimento de diferentes frutas.
Segundo Camilla Cordova, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, manter o abacate verde em temperatura ambiente permite que esse processo aconteça naturalmente.
“Quando ainda está verde, o abacate precisa permanecer em condições que permitam a continuidade desse processo. Por isso, a temperatura ambiente costuma ser a melhor escolha. O ideal é deixá-lo em um local ventilado, longe do sol e de fontes de calor”, explica.
Por isso, colocar imediatamente na geladeira uma fruta que ainda está muito firme pode não ser a melhor estratégia para quem deseja consumi-la em breve.
A refrigeração pode ser útil para conservar o abacate, mas o momento em que isso é feito faz diferença.
Quando a fruta ainda está verde, temperaturas mais baixas podem retardar o processo de amadurecimento. Na prática, isso significa que ela pode levar mais tempo para alcançar a textura macia esperada.
Por esse motivo, se a intenção é deixar o abacate amadurecer naturalmente, o ideal é mantê-lo fora da geladeira.