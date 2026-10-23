DESABAFO

'Abalada': Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora descobriu que a filha foi parar no hospital

Daniele Bezerra relatou que a sobrinha de 10 anos sofreu uma crise de pânico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:54

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (22), a irmã de Deolane Bezerra, Daniele contou que a sobrinha Valentina, de 10 anos, teve uma crise de pânico e precisou ir para o hospital. A criança passou mal logo depois que a Justiça negou um novo pedido de liberdade para a mãe. Presa, Deolane só soube da internação da filha ao assistir a uma reportagem na televisão.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina 1 de 4

Daniele gravou um vídeo logo após visitar a irmã na cadeia. Ela reclamou das recusas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em liberar a prisão domiciliar, direito que costuma ser dado a mães de crianças menores de 12 anos para aguardarem o julgamento em casa. Deolane segue em prisão preventiva, ou seja, detida sem data para sair, enquanto é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A prisão da advogada afetou a rotina e a saúde de toda a família. Daniele revelou que emagreceu nove quilos desde quando Deolane foi presa, em maio de 2026. Ela explicou que os bancos bloquearam e encerraram as contas de vários parentes, o que deixou a família sem conseguir fazer sequer compras básicas pela internet.