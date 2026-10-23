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'Abalada': Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora descobriu que a filha foi parar no hospital

Daniele Bezerra relatou que a sobrinha de 10 anos sofreu uma crise de pânico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:54

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (22), a irmã de Deolane Bezerra, Daniele contou que a sobrinha Valentina, de 10 anos, teve uma crise de pânico e precisou ir para o hospital. A criança passou mal logo depois que a Justiça negou um novo pedido de liberdade para a mãe. Presa, Deolane só soube da internação da filha ao assistir a uma reportagem na televisão.

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e Dayanne Bezerra por Reprodução/Instagram
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Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, falou sobre estado de saúde de Valentina por Reprodução/Instagram

Daniele gravou um vídeo logo após visitar a irmã na cadeia. Ela reclamou das recusas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em liberar a prisão domiciliar, direito que costuma ser dado a mães de crianças menores de 12 anos para aguardarem o julgamento em casa. Deolane segue em prisão preventiva, ou seja, detida sem data para sair, enquanto é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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A prisão da advogada afetou a rotina e a saúde de toda a família. Daniele revelou que emagreceu nove quilos desde quando Deolane foi presa, em maio de 2026. Ela explicou que os bancos bloquearam e encerraram as contas de vários parentes, o que deixou a família sem conseguir fazer sequer compras básicas pela internet.

No desabafo, ela afirmou que a Justiça está perseguindo a família. Daniele disse acreditar que as autoridades tentam arrumar motivos para prender outras mulheres da família, como a mãe e a irmã Dayanne. Para finalizar, ela reclamou da dificuldade em fazer a defesa de Deolane e pediu que as pessoas leiam o processo antes de julgar a história.

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Deolane Bezerra Filho de Deolane Deolane

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