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Abandonado aos 8 anos, Robson viveu nas ruas até ser adotado pela atriz Zezé Motta aos 14: 'Eu não tinha esperança'

ADepois de viver nas ruas e passar por abrigos, ele encontrou em Zezé Motta a família que desejava; no Rio, adolescentes mais velhos ainda enfrentam mais dificuldade para serem adotados



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:56

Abandonado aos 8 anos, Robson viveu nas ruas até ser adotado por Zezé Motta aos 14: “Eu não tinha esperança” Crédito: Reprodução/TV Cultura/GNT

Dos 8 aos 13 anos, Robson Motta viveu entre a rua e abrigos no Rio de Janeiro. Ele já não acreditava que ganharia uma família quando, aos 14, conheceu a atriz Zezé Motta em uma festa de casamento. O encontro mudou o rumo de sua vida e hoje ajuda a iluminar um desafio da adoção tardia: crianças e adolescentes mais velhos ainda encontram poucos pretendentes dispostos a acolhê-los.

Robson, hoje com 45 anos, dirige a área cultural e social do Retiro dos Artistas. Em um depoimento recente, ele contou que passou por três abrigos e chegou a procurar ajuda no Juizado de Menores por conta própria. No Rio, 216 crianças e adolescentes com mais de 10 anos aguardavam uma família, enquanto 72 dos 2.668 pretendentes habilitados aceitavam adotar alguém nessa faixa etária, segundo os números citados no levantamento do caso. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro explica como funciona o processo legal de adoção.

Zezé Motta e o namorado, Christiano Moreno 1 de 5

Um encontro inesperado

Robson foi a um casamento acompanhado por um educador do abrigo onde morava. Na festa, sentou-se perto de uma mulher que puxou conversa. Era Zezé Motta, embora ele não soubesse que falava com uma atriz conhecida. Ao contar que vivia em um abrigo e sonhava ter uma família, ouviu dela que iria buscá-lo.

Ele desconfiou da promessa. Mas, na sexta-feira seguinte, Zezé cumpriu o combinado. A aproximação começou ali e, depois, Robson passou a viver com a atriz. Para ele, o encontro não teve a ver com a fama dela, mas com o acolhimento que recebeu.

“Eu não tinha esperança de ser adotado”, contou. Robson também pediu à mãe que não o afastasse dos colegas do abrigo. Quando ele saía com os outros meninos, ela preparava lanches para todos.

A espera por uma família

A trajetória de Robson começou com uma sequência de abandonos. Aos 8 anos, depois da morte da mulher que o criava, o marido dela o deixou em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O menino seguiu sozinho de trem até a Central do Brasil, onde passou a sobreviver com ajuda de trabalhadores e frequentadores da estação.

Mais tarde, um cliente sugeriu que ele procurasse o Juizado de Menores. Robson seguiu o conselho e chegou a abrigos, mas a espera pela adoção continuou. Ele diz que a idade alimentava a sensação de que suas chances diminuíam a cada ano.

O Conselho Nacional de Justiça mantém o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que reúne informações sobre crianças e adolescentes e pretendentes habilitados. No entanto, a diferença entre os perfis disponíveis e os aceitos por quem deseja adotar ajuda a explicar por que muitos jovens permanecem à espera.

Um pedido permanente

Zezé Motta afirma que Robson não precisava de pena, mas de uma oportunidade, segurança e afeto. A atriz também diz que a adoção transformou sua vida e que sente orgulho do homem que o filho se tornou.