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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:46
O ex-guitarrista da banda britânica Duran Duran, Andy Taylor, morreu aos 65 anos depois de tratar um câncer de próstata metastático, quando a doença já se espalhou para outras partes do corpo. Apesar do sucesso na música nos anos 1980, o artista teve uma vida pessoal difícil, com perdas na família e problemas com drogas.
Andy Taylor integrou o Duran Duran
Ele descobriu o câncer em 2018, mas escondeu a doença do público durante quatro anos. O problema de saúde só foi revelado durante uma homenagem feita ao grupo. Antes disso, Taylor já tinha contado momentos pesados de sua história no livro 'Wild Boy: My Life in Duran Duran', lançado em 2008.
Um dos fatos mais duros aconteceu quando o músico tinha apenas 11 anos. Ao voltar do primeiro dia de aula no ensino médio, ele viu que a mãe, Blanche, tinha ido embora sem avisar. Garçonete, ela levou todas as suas coisas e deixou para trás o marido, Ronnie, e os dois filhos sem dar nenhuma explicação.
"Todas as coisas dela tinham desaparecido: as roupas, os enfeites, tudo. Não havia nem sequer um bilhete para dizer adeus", contou o guitarrista em entrevista ao jornal britânico The Scotsman, em outubro de 2008.
Depois que a mãe foi embora, Andy Taylor ficou anos sem falar com ela. Segundo o jornal The Scotsman, os dois se encontraram rapidamente em 1983, durante um evento de caridade que teve a presença da princesa Diana, mas nunca voltaram a conviver.
Além de ser deixado pela mãe na infância, o músico passou por outros momentos complicados longe dos palcos. Ele enfrentou a morte do pai, o arrependimento pelo vício em cocaína no auge da carreira e o quadro de psicose pós-parto da esposa, um problema mental grave que pode atingir mulheres logo depois do nascimento do bebê.