VIDA DIFÍCIL

Abandonado pela mãe, perdas e drogas: a história de Andy Taylor, ex-guitarrista do Duran Duran que morreu aos 65 anos

Andy Taylor contou em livro os problemas familiares que viveu longe dos palcos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:46

Andy Taylor integrou o Duran Duran Crédito: Reprodução

O ex-guitarrista da banda britânica Duran Duran, Andy Taylor, morreu aos 65 anos depois de tratar um câncer de próstata metastático, quando a doença já se espalhou para outras partes do corpo. Apesar do sucesso na música nos anos 1980, o artista teve uma vida pessoal difícil, com perdas na família e problemas com drogas.

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Ele descobriu o câncer em 2018, mas escondeu a doença do público durante quatro anos. O problema de saúde só foi revelado durante uma homenagem feita ao grupo. Antes disso, Taylor já tinha contado momentos pesados de sua história no livro 'Wild Boy: My Life in Duran Duran', lançado em 2008.

Um dos fatos mais duros aconteceu quando o músico tinha apenas 11 anos. Ao voltar do primeiro dia de aula no ensino médio, ele viu que a mãe, Blanche, tinha ido embora sem avisar. Garçonete, ela levou todas as suas coisas e deixou para trás o marido, Ronnie, e os dois filhos sem dar nenhuma explicação.

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"Todas as coisas dela tinham desaparecido: as roupas, os enfeites, tudo. Não havia nem sequer um bilhete para dizer adeus", contou o guitarrista em entrevista ao jornal britânico The Scotsman, em outubro de 2008.

Depois que a mãe foi embora, Andy Taylor ficou anos sem falar com ela. Segundo o jornal The Scotsman, os dois se encontraram rapidamente em 1983, durante um evento de caridade que teve a presença da princesa Diana, mas nunca voltaram a conviver.