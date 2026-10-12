CURIOSIDADES

Abricó-de-macaco: planta que chama atenção por nome engraçado e perfume exuberante impressiona mesmo com os frutos de 5 kg

De origem amazônica, o abricó-de-macaco chama atenção pelo perfume intenso das flores e por uma característica incomum que transforma o tronco em parte da floração



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 23:23

Apesar da beleza, a árvore exige cuidado na escolha do local de plantio, já que os frutos pesados podem cair e atingir pedestres e veículos Crédito: Pexels

Imagine caminhar por uma rua, sentir o perfume de flores e, ao olhar para uma árvore, descobrir que elas crescem diretamente no tronco. Essa é uma das características mais curiosas do abricó-de-macaco, espécie de origem amazônica que também impressiona pelo tamanho dos frutos, capazes de pesar até cinco quilos.

Conhecida cientificamente como Couroupita guianensis, a árvore tem uma aparência exuberante e é utilizada no paisagismo urbano. Mas existe um detalhe que exige atenção: quando amadurecem, seus frutos podem cair e representar riscos para pedestres e veículos.

Abricó-de-macaco 1 de 6

Por que o abricó-de-macaco tem flores no tronco?

Ao contrário do que muita gente espera de uma árvore, as flores do abricó-de-macaco não aparecem apenas nos galhos. Elas também nascem diretamente no tronco, assim como os frutos.

Esse fenômeno recebe o nome de caulifloria e ajuda a explicar a aparência diferente da espécie. Essa característica facilita o acesso de animais polinizadores e dispersores de sementes. Além disso, as estruturas reprodutivas ficam protegidas pela casca do tronco.

A floração acontece principalmente entre outubro e dezembro. Já a frutificação ocorre, em geral, de dezembro a fevereiro.

O perfume das flores esconde uma curiosidade

O cheiro é outra característica marcante do abricó-de-macaco. Suas flores têm perfume intenso e agradável, que ajuda a atrair abelhas, responsáveis principalmente pela polinização.

Os frutos, porém, provocam uma experiência bem diferente. Quando abertos, eles liberam um odor forte, considerado desagradável para os seres humanos.

Na natureza, esse cheiro tem uma função importante: atrair animais que ajudam a espalhar as sementes. A polpa serve de alimento para queixadas, pacas e macacos, que contribuem para a dispersão das sementes.

Frutos de até cinco quilos exigem atenção

A aparência da árvore pode conquistar quem passa por perto, mas o tamanho dos frutos exige cuidado na escolha do local de plantio.

Eles podem pesar até cinco quilos e ter dimensões semelhantes às de uma bola de futsal. Quando amadurecem, costumam cair diretamente no chão, o que pode provocar acidentes.

Por isso, o abricó-de-macaco não é indicado para ruas, calçadas e outros espaços com grande circulação de pessoas ou veículos. O ideal é que seja plantado em áreas amplas, como parques e reservas, onde tenha espaço para crescer.

Em algumas cidades, medidas preventivas incluem a retirada dos frutos ainda verdes para reduzir o risco de acidentes.

Árvore também desperta interesse científico

Além das flores e dos frutos, o abricó-de-macaco chama a atenção pelo potencial dos compostos presentes em suas flores, folhas e casca.

Estudos investigam possíveis propriedades biológicas da planta, incluindo ações anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Pesquisas com as folhas também identificaram compostos com possível ação antidepressiva.

Isso não significa, porém, que a árvore possa ser utilizada por conta própria como tratamento. Ainda são necessários estudos toxicológicos e clínicos para que essas propriedades sejam validadas com segurança.

A espécie também faz parte de práticas tradicionais de povos indígenas da Amazônia, que utilizam preparações da planta para diferentes finalidades medicinais.

Frutos podem virar cuias e utensílios

Depois de secos e esvaziados, os frutos do abricó-de-macaco podem ser transformados em cuias e utensílios domésticos.

Essa prática tradicional ainda existe em algumas regiões e está ligada aos conhecimentos de povos ribeirinhos e indígenas.