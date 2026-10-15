Acabou a amizade? Ex e atual affair de Cauã Reymond param de se seguir nas redes

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:38
O clima parece ter esfriado nas redes sociais entre o passado e o presente amoroso de Cauã Reymond. A influenciadora digital Pietra Cupello, atual affair do ator, e a modelo Luana Mandarino, ex-namorada dele, acabam de trocar "unfollows" no Instagram. Até o novo romance se tornar público, as duas mantinham uma amizade virtual.
Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond
O "rompimento digital" aconteceu logo após a primeira viagem romântica de Cauã e Pietra para o Nordeste. No último fim de semana de setembro, os dois curtiram os encantos de Itacaré, no litoral baiano. Curiosamente, a Bahia também foi o destino escolhido pelo galã em viagens marcantes ao lado da ex, passando por Trancoso e Salvador durante o antigo relacionamento.
Enquanto a relação de mais de um ano e meio com Luana foi pautada por total discrição, a dinâmica atual do ator de 46 anos é diferente. Junto com Pietra, de 23, há cerca de dois meses, Cauã tem se mostrado mais solto e interage frequentemente nas postagens da estudante de medicina. Pessoas próximas à jovem afirmam que ele está bastante apaixonado.
Antes do ator, Pietra teve um breve envolvimento com o surfista Gabriel Medina e chegou a viajar para os Estados Unidos com João Silva, filho de Faustão, na época da Copa do Mundo.
Luana Mandarino
Nomes de peso da Seleção Brasileira também já tentaram a sorte. Os jogadores Vini Jr. e Richarlison flertaram com a influenciadora nas redes sociais, mas não foram correspondidos. Amigos garantem que as mensagens diretas da jovem sempre foram bastante disputadas por celebridades.
Além de trabalhar como embaixadora de uma marca de roupas, Pietra vive com os pais em uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No condomínio de luxo moram vizinhos ilustres como Ludmilla, Belo e o próprio Vini Jr.