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Acabou a amizade? Ex e atual affair de Cauã Reymond param de se seguir nas redes

Pietra Cupello e Luana Mandarino romperam o contato virtual após os dias de romance do ator em Itacaré

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:38

Luana Mandarino e Pietra Cupello deixaram de se seguir nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

O clima parece ter esfriado nas redes sociais entre o passado e o presente amoroso de Cauã Reymond. A influenciadora digital Pietra Cupello, atual affair do ator, e a modelo Luana Mandarino, ex-namorada dele, acabam de trocar "unfollows" no Instagram. Até o novo romance se tornar público, as duas mantinham uma amizade virtual.

Pietra Cupello, affair de Cauã Reymond 1 de 19

O "rompimento digital" aconteceu logo após a primeira viagem romântica de Cauã e Pietra para o Nordeste. No último fim de semana de setembro, os dois curtiram os encantos de Itacaré, no litoral baiano. Curiosamente, a Bahia também foi o destino escolhido pelo galã em viagens marcantes ao lado da ex, passando por Trancoso e Salvador durante o antigo relacionamento.

Enquanto a relação de mais de um ano e meio com Luana foi pautada por total discrição, a dinâmica atual do ator de 46 anos é diferente. Junto com Pietra, de 23, há cerca de dois meses, Cauã tem se mostrado mais solto e interage frequentemente nas postagens da estudante de medicina. Pessoas próximas à jovem afirmam que ele está bastante apaixonado.

Antes do ator, Pietra teve um breve envolvimento com o surfista Gabriel Medina e chegou a viajar para os Estados Unidos com João Silva, filho de Faustão, na época da Copa do Mundo.

Luana Mandarino 1 de 9

Nomes de peso da Seleção Brasileira também já tentaram a sorte. Os jogadores Vini Jr. e Richarlison flertaram com a influenciadora nas redes sociais, mas não foram correspondidos. Amigos garantem que as mensagens diretas da jovem sempre foram bastante disputadas por celebridades.