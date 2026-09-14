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'Acabou comigo': Vídeo de cadela feliz em carro sem saber que voltaria para o abrigo viraliza na web

Nica teve uma única chance de adoção mas foi devolvida horas depois por ser "grande demais"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 14:14

Cadela espera há quase 5 anos em abrigo Crédito: Reprodução/Instagram @projetoentrepatas

A história da cadela Nica comoveu as redes sociais após protetores revelarem sua longa rotina de espera em um abrigo em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Resgatada pela instituição Resort Mágico e pelo Projeto Entre Patas, a cachorrinha foi encontrada em novembro de 2021 em situação de vulnerabilidade, muito magra, assustada e acompanhada de dois filhotes. Após receber cuidados veterinários, vacinação e ser castrada, Nica parecia ter encontrado um final feliz quando foi adotada.

Cadela foi devolvida no mesmo dia por ser "grande demais"

Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas
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Devolvida no mesmo dia por ser "grande demais", cadela espera há quase 5 anos em abrigo por Reprodução/Instagram @projetoentrepatas

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No entanto, a alegria durou pouco. Poucas horas depois, os adotantes exigiram que a protetora buscasse o animal de volta sob a justificativa de que ela era "grande demais". Com porte médio e pesando cerca de 16 a 17 quilos, Nica foi devolvida no mesmo dia e, desde então, nunca mais recebeu outra oportunidade de adoção, vivendo em um canil.

O drama da cadela ganhou repercussão após um vídeo viralizar nas redes mostrando Nica radiante e feliz no banco de trás de um carro durante um passeio, sem saber que retornaria para o canil. Voluntários tentam encontrar uma família definitiva para a pet antes que ela complete cinco anos de espera no abrigo, reforçando que ela é dócil, carinhosa e pode ser levada para outras cidades do estado de São Paulo.

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Tags:

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