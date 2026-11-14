FIM

Acabou! Joana Sanz confirma separação de Daniel Alves após ficar ao lado dele na prisão e revela motivo: 'Não sou crente'

Modelo espanhola afirmou que o casal está separado há algum tempo e apontou a dedicação religiosa do ex-jogador como motivo do afastamento; os dois já estariam em processo de divórcio

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 12:04

Joana Sanz e Daniel Alves Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento de Daniel Alves e Joana Sanz chegou ao fim. Depois de permanecer ao lado do ex-jogador durante o período em que ele esteve preso, a modelo espanhola confirmou que os dois estão separados há algum tempo. Segundo ela, a dedicação cada vez maior do brasileiro à religião provocou um distanciamento que acabou levando ao rompimento.

A informação foi confirmada por Joana em uma conversa com o jornalista e ator espanhol Javier de Hoyos. De acordo com o comunicador, o ex-casal já está em processo de divórcio.

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Segundo a modelo, o relacionamento foi se desgastando pelas mudanças na rotina de Daniel, que passou a dedicar boa parte da vida a atividades religiosas, incluindo pregações e conferências. Joana contou que decidiu encerrar a relação após começar a se sentir sozinha diante da dedicação cada vez maior do ex-jogador à religião.

A espanhola não se identifica com a religião nem com a maneira como o ex-jogador passou a organizar a vida em torno da igreja. Ela também teria se sentido deixada em segundo plano e enfrentado praticamente sozinha parte das responsabilidades familiares.

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Nas redes sociais, Joana também respondeu a perguntas sobre o assunto e falou abertamente sobre o desconforto com a nova fase do baiano. "Não sou crente. Quanto mais vejo o que ele faz, mais me afasto de tudo isso", afirmou.

Na mesma resposta, Joana confirmou que a separação não é recente e explicou o motivo: "Estamos separados há algum tempo, precisamente por esse mesmo motivo".

Joana Sanz confirmou término do relacionamento com Daniel Alves Crédito: Reprodução/Instagram

Relação passou por período conturbado

Joana e Daniel se conheceram por meio de amigos em comum, quando ela começava a ganhar espaço no mundo da moda e ele vivia uma fase de destaque no futebol. Os dois se casaram em 2017, em uma cerimônia privada realizada em Formentera, na Espanha.

A relação enfrentou uma crise após o ex-jogador ser condenado, em fevereiro de 2024, a quatro anos e seis meses de prisão por agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona.

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