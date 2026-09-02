Academia, passeio de barco e sala de culinária: como é a escola de R$ 180 mil por ano dos filhos do príncipe Harry e Meghan Markle

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Giuliana Mancini
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:12
Os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle estão prestes a começar uma nova etapa da vida escolar em uma instituição de elite no Reino Unido. O príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet Diana, de 5, foram matriculados em uma escola preparatória que custa mais de R$ 180 mil por ano.
A informação foi divulgada pelo Page Six nesta quarta-feira (2). O veículo optou por não revelar o nome da instituição para preservar a segurança da família.
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Mas, mesmo sem o endereço ser divulgado, alguns detalhes sobre a estrutura da escola impressionam. A instituição conta com piscina coberta, academia, amplos campos de grama sintética e vários campos de futebol com grama natural.
Os alunos também têm acesso ao rio, onde podem participar de atividades como passeios de barco e caiaque. O campus ainda reúne estúdios de arte, sala de culinária, laboratórios de ciências, um grande teatro e um centro dedicado à música e às artes cênicas.
O espaço inclui salas de prática, salas de aula, áreas para ensaios, uma sala de recitais e até um jardim.
Refeitório gourmet
A estrutura também se estende à alimentação dos estudantes. A escola possui um refeitório que oferece café da manhã, almoço e jantar, com um cardápio variado de pratos elaborados. Entre as opções mencionadas, estão falafel e paleta de cordeiro assada lentamente.
Antes mesmo do início das aulas, os pais dos alunos receberam uma carta com orientações sobre a privacidade das crianças. O comunicado alertou que não é permitido tirar fotos ou gravar vídeos dos estudantes.
Archie e Lilibet devem começar as aulas nesta semana. Enquanto isso, o primo deles, o príncipe George, de 13 anos, iniciará as aulas em setembro no Eton College, tradicional instituição onde o príncipe William e o próprio Harry estudaram.
Retorno ao Reino Unido
A matrícula dos filhos acontece em meio ao retorno de Harry e Meghan ao Reino Unido por um período prolongado. O casal deixou de exercer oficialmente suas funções como membros da realeza em 2020 e passou a viver na Califórnia.
Segundo o Page Six, a volta à Inglaterra também tem relação com o desejo de Harry e Meghan de ficar mais próximos do rei Charles III, pai do príncipe. O monarca foi diagnosticado com câncer em 2024, mas o tipo da doença não foi divulgado. Harry também retomou recentemente o contato com o pai, depois de um período de distanciamento.