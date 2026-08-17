MEMÓRIA

Acervo pessoal de Jô Soares será vendido em bazar beneficente do Retiro dos Artistas

Peças como chapéus, roupas, cintos e quadros que pertenceram ao jornalista estarão disponíveis para venda presencial no Rio de Janeiro

Kamila Macedo

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:18

Jô Soares Crédito: divulgação/TV Globo

O Retiro dos Artistas anunciou a realização de um bazar beneficente para vender peças do acervo do jornalista e apresentador Jô Soares, falecido há quatro anos. A iniciativa busca arrecadar fundos para manter a instituição. O evento começa nesta quarta-feira (19), quando os itens ficarão disponíveis para o público.

A seleção inclui peças de vestuário, como roupas, chapéus e cintos, além de itens para a casa, como quadros, louças e poltronas. Os objetos foram doados por Flávia Pedras, herdeira de Jô, e organizados detalhadamente antes de irem à venda. Por se tratarem de itens que pertenciam ao apresentador, o estoque é limitado.

Jô Soares 1 de 11

O anúncio foi divulgado nas redes sociais da instituição. “Chegou o momento. A partir desta quarta-feira, o nosso Bazar do Brechó do Retiro dos Artistas começa a venda de itens que pertenceram ao nosso querido Jô Soares e que foram doados com muito carinho em prol do Retiro”, diz a publicação.

A comercialização das peças ocorrerá exclusivamente de forma presencial, sem reservas ou vendas online, na sede do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 15h.

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas acolhe profissionais da classe artística em situação de vulnerabilidade, em sua maioria idosos. Em uma área de 15 mil m², a estrutura conta com 50 casas, teatro, cinema, biblioteca e piscinas, abrigando atualmente mais de 40 residentes.