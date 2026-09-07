CURIOSIDADE

Acessório inusitado? Elton John transforma ossos retirados em cirurgia em joias de ouro

Headliner do Rock in Rio encomendou colar e broche exclusivos usando as rótulas de seus próprios joelhos operados

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:41

Elton John fez joias a partir das rótulas do joelho Crédito: Reprodução

Elton John está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio nesta segunda-feira (7) e agitar a multidão de brasileiros ao som de seus maiores sucessos, como “Rocket Man”. O cantor britânico, reconhecido pelo estilo extravagante que se tornou sua marca registrada, levou a originalidade a outro patamar: transformou os ossos dos próprios joelhos em joias banhadas a ouro.

Pode parecer estranho à primeira vista, mas o plano não foi premeditado. Ao passar por uma cirurgia para a remoção das rótulas, Elton perguntou ao médico se poderia levá-las para casa. Tempos depois, a patela direita do artista virou um colar de ouro, enquanto a esquerda foi transformada em um broche.

Elton John encomendou joias feitas com as próprias rótulas retiradas em cirurgia 1 de 5

Elton relatou como a ideia surgiu durante o documentário “Elton John – Touched by Gold”, lançado em 2025 e disponível no YouTube. “Quando tiraram minhas rótulas, perguntei ao cirurgião se eu poderia ficar com elas, o que causou bastante surpresa”, contou o artista, lembrando que o profissional afirmou que o quadro era grave e que aquele era “o pior [joelho] que já tinha operado”.

Com a posse do material, Elton procurou o designer Theo Fennell para confeccionar as peças. O cantor explicou que deu liberdade criativa para que o profissional desenvolvesse o que quisesse com o elemento inusitado.

Ainda no documentário, o designer detalhou o delicado procedimento pelo qual os ossos passaram até estarem prontos para a confecção. “Nós as assamos. Precisávamos assá-las para secá-las. Depois, elas ficam parecidas com pedra-pomes, muito porosas. Então, tivemos que pintá-las com acetato e depois poli-las”, explicou Theo.

O objetivo de Fennell era manter a anatomia original da rótula enquanto preparava a peça para o revestimento em ouro. A alta porosidade do osso exigiu atenção redobrada no processo, mas o resultado final surpreendeu o artista. “Parece um pouco com um artefato antigo do Egito ou algo assim”, disse o cantor sobre o colar.

Após a conclusão do cordão, Elton decidiu personalizá-lo ainda mais ao adicionar a frase em latim: “Não me curvarei mais diante de homem algum”.

No documentário, John e Fennell também abordaram a criação do broche. Por ser menor, a patela esquerda limitava as opções de formato, mas o designer conseguiu convertê-la no artigo de luxo exclusivo solicitado pelo britânico.

Elton John no Rock in Rio