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Acessório inusitado? Elton John transforma ossos retirados em cirurgia em joias de ouro

Headliner do Rock in Rio encomendou colar e broche exclusivos usando as rótulas de seus próprios joelhos operados

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 19:41

Elton John fez joias a partir das rótulas do joelho
Elton John fez joias a partir das rótulas do joelho Crédito: Reprodução

Elton John está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio nesta segunda-feira (7) e agitar a multidão de brasileiros ao som de seus maiores sucessos, como “Rocket Man”. O cantor britânico, reconhecido pelo estilo extravagante que se tornou sua marca registrada, levou a originalidade a outro patamar: transformou os ossos dos próprios joelhos em joias banhadas a ouro.

Pode parecer estranho à primeira vista, mas o plano não foi premeditado. Ao passar por uma cirurgia para a remoção das rótulas, Elton perguntou ao médico se poderia levá-las para casa. Tempos depois, a patela direita do artista virou um colar de ouro, enquanto a esquerda foi transformada em um broche.

Elton John encomendou joias feitas com as próprias rótulas retiradas em cirurgia

Rótula do joelho direito de Elton John se transformou em um colar de ouro por Reprodução
Equipe do ourives Theo Fennell por Reprodução
Theo Fennell, o ourives responsável pela confecção das joias por Reprodução
Rótula do joelho direito de Elton John se transformou em um colar de ouro por Reprodução
O broche de ouro feito a partir da rótula esquerda do joelho de Elton John por Reprodução
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Rótula do joelho direito de Elton John se transformou em um colar de ouro por Reprodução

Elton relatou como a ideia surgiu durante o documentário “Elton John – Touched by Gold”, lançado em 2025 e disponível no YouTube. “Quando tiraram minhas rótulas, perguntei ao cirurgião se eu poderia ficar com elas, o que causou bastante surpresa”, contou o artista, lembrando que o profissional afirmou que o quadro era grave e que aquele era “o pior [joelho] que já tinha operado”.

Com a posse do material, Elton procurou o designer Theo Fennell para confeccionar as peças. O cantor explicou que deu liberdade criativa para que o profissional desenvolvesse o que quisesse com o elemento inusitado.

Ainda no documentário, o designer detalhou o delicado procedimento pelo qual os ossos passaram até estarem prontos para a confecção. “Nós as assamos. Precisávamos assá-las para secá-las. Depois, elas ficam parecidas com pedra-pomes, muito porosas. Então, tivemos que pintá-las com acetato e depois poli-las”, explicou Theo.

O objetivo de Fennell era manter a anatomia original da rótula enquanto preparava a peça para o revestimento em ouro. A alta porosidade do osso exigiu atenção redobrada no processo, mas o resultado final surpreendeu o artista. “Parece um pouco com um artefato antigo do Egito ou algo assim”, disse o cantor sobre o colar.

Após a conclusão do cordão, Elton decidiu personalizá-lo ainda mais ao adicionar a frase em latim: “Não me curvarei mais diante de homem algum”.

No documentário, John e Fennell também abordaram a criação do broche. Por ser menor, a patela esquerda limitava as opções de formato, mas o designer conseguiu convertê-la no artigo de luxo exclusivo solicitado pelo britânico.

Elton John no Rock in Rio

Elton John se apresenta na noite desta segunda-feira (7), no Palco Mundo do Rock in Rio. O show está previsto para começar às 23h. Para quem não vai ao festival, a transmissão ao vivo será realizada pelo Multishow, Globoplay e pela TV Globo, na TV aberta.

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Tags:

Jóias Rock in rio 2026 Elton John

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