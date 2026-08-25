ENTRETENIMENTO

Acidente rompe bíceps de ator durante gravação de 'God of War', ex-lutador assume papel de Kratos, e série precisa ser refilmada

Dave Bautista substitui Ryan Hurst, que rompeu o bíceps durante uma cena; quatro episódios já haviam sido gravados



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:11

Dave Bautista foi escolhido para assumir Kratos na série de God of War, após a saída de Ryan Hurst durante as gravações Crédito: Reprodução Redes Sociais/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

Quatro episódios de God of War já haviam sido gravados quando uma cena de ação mudou o rumo da série. Ryan Hurst, escolhido para viver Kratos na adaptação do Prime Video, rompeu o bíceps durante as filmagens e precisou passar por cirurgia.

O tempo de recuperação não caberia no cronograma da produção. Com parte da temporada já pronta, Amazon e Sony decidiram trocar o protagonista e refazer as cenas de Kratos, abrindo uma busca por outro ator para assumir um dos personagens mais conhecidos dos videogames.

O escolhido foi Dave Bautista. Ex-lutador da WWE e conhecido por papéis como Drax, de Guardiões da Galáxia, e Glossu Rabban, de Duna, o ator de 57 anos agora assume Kratos e entra em uma produção que precisará voltar a cenas já filmadas para colocá-lo no centro da história.

Kratos 1 de 4

Acidente mudou os rumos a série

Ryan Hurst vinha se preparando para Kratos desde que foi anunciado para o papel, em janeiro. As gravações começaram no mês seguinte e, para se aproximar do físico do personagem, o ator ganhou cerca de 18 quilos de massa muscular.

O trabalho avançou até junho, quando uma cena de ação interrompeu o cronograma. Hurst rompeu o bíceps gravemennte, precisou passar por cirurgia e iniciou uma recuperação que poderia deixá-lo longe do set até 2027.

A produção, então, se viu diante de uma escolha difícil. Esperar significaria atrasar uma série que já estava em andamento. Trocar o protagonista significava voltar a cenas que já tinham sido concluídas.

Amazon e Sony optaram pelo segundo caminho. Quando a decisão foi tomada, quatro episódios já haviam sido filmados. Com a chegada de Dave Bautista, as sequências em que Hurst aparece como Kratos terão de ser refeitas.

Do ringue a Kratos

Encontrar um substituto para Kratos não envolvia apenas escolher um ator para ocupar o espaço deixado por Hurst. O personagem carrega uma aparência que se tornou parte da identidade de God of War: porte físico imponente, cabeça raspada e uma presença construída para intimidar antes mesmo de qualquer combate começar.

Bautista chega ao papel com uma trajetória que conversa diretamente com esse lado do personagem. Antes de Hollywood, passou anos nos ringues e se tornou um dos nomes mais conhecidos da WWE.

A transição para o cinema veio acompanhada, no início, de personagens que aproveitavam justamente seu tamanho. Drax, em Guardiões da Galáxia, transformou Bautista em um rosto conhecido mundialmente.

Nos anos seguintes, porém, o ator começou a buscar papéis que exigiam menos força e mais silêncio. Em Blade Runner 2049 e nos filmes de Duna, apareceu em registros mais contidos e ajudou a afastar a ideia de que sua carreira dependeria apenas do físico.

Kratos reúne justamente essas duas faces. É um guerreiro construído pela violência, mas a fase que chegará à televisão acompanha também um homem mais velho tentando lidar com o próprio passado e aprender a ser pai.

Série seguirá fase nórdica

A adaptação não deve começar pelas primeiras aventuras de Kratos na mitologia grega. O ponto de partida será a fase nórdica da franquia, inaugurada nos jogos com God of War, de 2018.

Nessa etapa, Kratos vive longe da Grécia e tenta deixar para trás parte da vida que o transformou no Fantasma de Esparta. A morte de Faye, sua mulher, obriga o guerreiro a partir ao lado do filho, Atreus, para cumprir um último pedido: espalhar as cinzas dela do ponto mais alto dos reinos.

A viagem aproxima pai e filho, mas também expõe tudo aquilo que existe entre os dois. Atreus ainda conhece pouco sobre o passado do pai, enquanto Kratos precisa aprender a proteger o menino sem repetir a violência que marcou sua própria história.

É nesse universo que Bautista deverá fazer sua estreia como o personagem.

Callum Vinson permanece no papel de Atreus. O elenco também reúne Mandy Patinkin como Odin, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Max Parker como Heimdall, Ed Skrein como Baldur e Alastair Duncan como Mimir.

A trajetória de God of War começou em 2005, ainda no PlayStation 2, com Kratos movido pela vingança contra Ares, o então Deus da Guerra. A partir dali, o guerreiro espartano enfrentou criaturas, heróis e divindades da mitologia grega enquanto tentava romper com um passado marcado por violência e perdas.

A franquia ganhou uma nova fase em 2018. Mais velho e longe da Grécia, Kratos passou a viver entre os deuses nórdicos e a dividir o protagonismo com o filho, Atreus.

A relação entre os dois se tornou o centro da história, cercada por figuras como Odin, Thor, Baldur e outras divindades que também fazem parte do universo escolhido para a adaptação do Prime Video.