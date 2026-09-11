Acordar sem conseguir se mover? Entenda o que a paralisia do sono está tentando te revelar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:25
Poucas coisas dão tanto medo quanto acordar no meio da noite e perceber que o corpo inteiro não se mexe. Junto com isso, vem uma respiração pesada e a sensação estranha de que tem alguém no quarto, fazendo o coração disparar. O que parece coisa de filme de terror é, na verdade, um acontecimento natural do nosso corpo.
Sonhos mais comuns
A ciência explica que isso acontece por causa de um pequeno erro na hora em que o sono muda de fase. Na fase em que sonhamos mais, o cérebro desliga os músculos para a gente não se machucar mexendo na cama. Se a mente acorda antes de o corpo voltar ao normal, a pessoa fica travada por alguns instantes, o que causa um grande susto.
Na parte emocional, esse travamento é como um aviso. Uma rotina muito cansativa, excesso de trabalho, cobranças e muita ansiedade são os principais motivos para o cérebro se confundir na hora de descansar. É o seu corpo avisando que o estresse passou do limite.
Antigamente, antes de a ciência explicar isso, cada cultura tinha uma história para justificar a experiência. Várias lendas diziam que bruxas ou espíritos sentavam no peito das pessoas dormindo para roubar a energia.
Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.