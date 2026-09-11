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Acordar sem conseguir se mover? Entenda o que a paralisia do sono está tentando te revelar

Sensação inclui não conseguir se mover ou falar ao acordar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:25

Fatores como estresse e privação do sono podem aumentar os riscos da paralisia
Fatores como estresse e privação do sono podem aumentar os riscos da paralisia Crédito: Imagem gerada por IA

Poucas coisas dão tanto medo quanto acordar no meio da noite e perceber que o corpo inteiro não se mexe. Junto com isso, vem uma respiração pesada e a sensação estranha de que tem alguém no quarto, fazendo o coração disparar. O que parece coisa de filme de terror é, na verdade, um acontecimento natural do nosso corpo.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
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Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

A ciência explica que isso acontece por causa de um pequeno erro na hora em que o sono muda de fase. Na fase em que sonhamos mais, o cérebro desliga os músculos para a gente não se machucar mexendo na cama. Se a mente acorda antes de o corpo voltar ao normal, a pessoa fica travada por alguns instantes, o que causa um grande susto.

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Na parte emocional, esse travamento é como um aviso. Uma rotina muito cansativa, excesso de trabalho, cobranças e muita ansiedade são os principais motivos para o cérebro se confundir na hora de descansar. É o seu corpo avisando que o estresse passou do limite.

Antigamente, antes de a ciência explicar isso, cada cultura tinha uma história para justificar a experiência. Várias lendas diziam que bruxas ou espíritos sentavam no peito das pessoas dormindo para roubar a energia.  

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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