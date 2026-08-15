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Açúcar na água das flores: para que serve e como usar o truque para fazer o buquê durar mais no vaso

O açúcar pode ajudar algumas flores cortadas, mas a quantidade e os cuidados com a água fazem toda a diferença



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 20:08

Manter a água limpa é essencial para evitar a proliferação de microrganismos e conservar as flores no vaso Crédito: Foto: cottonbro studio/ Pexels

Flores recém-cortadas podem transformar completamente um ambiente, mas existe um detalhe que costuma frustrar quem gosta de mantê-las bonitas por mais tempo: mesmo dentro de um vaso com água, elas continuam perdendo o vigor.

É nesse cenário que surge um truque conhecido: colocar uma pequena quantidade de açúcar na água das flores. A ideia parece simples, mas existe uma explicação para a prática, e também alguns cuidados importantes para evitar o efeito contrário.

JARRA DE FLORES 1 de 4

Por que colocar açúcar na água das flores?

Depois que uma flor é cortada, ela deixa de receber nutrientes diretamente da planta. Ainda assim, a haste continua absorvendo água pelo sistema vascular, permitindo que pétalas e folhas permaneçam hidratadas por algum tempo.

Nesse momento, o açúcar dissolvido pode funcionar como uma fonte adicional de carboidratos para algumas espécies.

A sacarose presente no açúcar pode ser aproveitada nos processos metabólicos da flor, fornecendo energia para a manutenção de estruturas e funções que continuam acontecendo mesmo após o corte.

Isso ajuda a explicar por que a técnica ficou tão popular entre pessoas que querem prolongar a aparência de flores colocadas em vasos.

O açúcar faz a flor durar mais?

O efeito depende da espécie, da concentração utilizada e, principalmente, das condições da água.

Uma pequena quantidade pode fornecer carboidratos que complementam as reservas energéticas que a flor acumulou antes de ser cortada.

Por outro lado, colocar açúcar demais não significa oferecer mais benefícios. Uma solução muito concentrada pode alterar o equilíbrio da água e favorecer condições que aceleram a deterioração.

Além disso, o açúcar também pode servir de alimento para microrganismos presentes na água. Por isso, a higiene do vaso é tão importante quanto a própria mistura.

Como usar açúcar na água das flores

Quem quiser testar o método deve evitar exageros. A proposta é utilizar uma quantidade pequena de açúcar dissolvida na água, sempre acompanhando a aparência do arranjo e mantendo o recipiente limpo.

Uma alternativa bastante utilizada é preparar a água e garantir que o açúcar esteja completamente dissolvido antes de colocar as hastes.

Também é importante observar a espécie. Nem todas as flores respondem da mesma maneira ao açúcar, e algumas podem ter necessidades específicas de conservação.

Por isso, o truque deve ser encarado como uma possibilidade, e não como uma regra universal para qualquer buquê.

O que evitar para conservar o buquê

Alguns hábitos podem acelerar o envelhecimento das flores, mesmo quando o vaso recebe cuidados frequentes.

Evite deixar o arranjo em locais muito quentes ou próximos de fontes de calor. Sol direto também pode aumentar a temperatura da água e acelerar a perda de água pelas plantas.

Outro erro é manter folhas mergulhadas no recipiente. Elas podem se decompor e contribuir para o aumento de microrganismos na água.