DEU O QUE FALAR

Acusada de exagerar em procedimentos estéticos, Franciny Ehlke dá resposta a seguidora: 'Chama gravidez'

Influenciadora está esperando a sua primeira filha com Tony Maleh

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:35

Franciny Ehlke Maleh Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora e empresária Franciny Ehlke usou as redes sociais no último domingo (11) para rebater mensagens que recebe sobre as transformações no próprio rosto. No sétimo mês de gestação, a influenciadora compartilhou um vídeo comemorando as bodas de papel com o marido, Tony Maleh, mas acabou virando alvo de palpites sobre a aparência física.

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho 1 de 37

Após ser acusada por uma internauta fazer muitos preenchimentos estéticos, a blogueira fez questão de expor o comentário e explicar que o rosto mais "cheinho" mais são decorrentes as alterações hormonais e da retenção de líquidos comuns dessa fase.

Ao rebater a seguidora que pediu a remoção imediata dos supostos produtos estéticos, a influenciadora afirmou que o efeito se chama gravidez e esclareceu que atualmente mantém aplicação apenas nos lábios e que até a boca ganha volume extra naturalmente com a gestação.

Para encerrar o assunto, a empresária ironizou a cobrança estética e avisou que não pretende atender às expectativas dos outros enquanto gera um bebê. Ela destacou que esses comentários chegam com frequência, principalmente em postagens feitas no início da manhã.

O estopim para a discussão foi uma postagem carinhosa relembrando o casamento luxuoso celebrado em Ravello, na Itália, em outubro de 2025. Na gravação, a influenciadora já havia brincado com as transformações corporais ao relatar que nem sequer conseguia colocar as alianças nos dedos inchados.