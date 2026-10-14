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Acusada de exagerar em procedimentos estéticos, Franciny Ehlke dá resposta a seguidora: 'Chama gravidez'

Influenciadora está esperando a sua primeira filha com Tony Maleh

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:35

Franciny Ehlke Maleh  Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A influenciadora e empresária Franciny Ehlke usou as redes sociais no último domingo (11) para rebater mensagens que recebe sobre as transformações no próprio rosto. No sétimo mês de gestação, a influenciadora compartilhou um vídeo comemorando as bodas de papel com o marido, Tony Maleh, mas acabou virando alvo de palpites sobre a aparência física.

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho

Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram
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Franciny Ehlke Maleh está grávida do seu primeiro filho por Reprodução/Instagram

Após ser acusada por uma internauta fazer muitos preenchimentos estéticos, a blogueira fez questão de expor o comentário e explicar que o rosto mais "cheinho" mais são decorrentes as alterações hormonais e da retenção de líquidos comuns dessa fase.

Ao rebater a seguidora que pediu a remoção imediata dos supostos produtos estéticos, a influenciadora afirmou que o efeito se chama gravidez e esclareceu que atualmente mantém aplicação apenas nos lábios e que até a boca ganha volume extra naturalmente com a gestação.

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Para encerrar o assunto, a empresária ironizou a cobrança estética e avisou que não pretende atender às expectativas dos outros enquanto gera um bebê. Ela destacou que esses comentários chegam com frequência, principalmente em postagens feitas no início da manhã.

O estopim para a discussão foi uma postagem carinhosa relembrando o casamento luxuoso celebrado em Ravello, na Itália, em outubro de 2025. Na gravação, a influenciadora já havia brincado com as transformações corporais ao relatar que nem sequer conseguia colocar as alianças nos dedos inchados.

Para afastar os comentários negativos, ela fez questão de publicar uma série de mensagens carinhosas de fãs que elogiaram sua nova fase e reforçou que escolhe focar em quem torce pela família. Franciny aguarda o nascimento de Zara, sua primeira filha com o empresário, que já é pai de um menino de 4 anos de um relacionamento anterior.

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Tags:

Franciny Ehlke E Tony Maleh Grávida Gravidez Franciny Ehlke

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