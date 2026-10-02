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Acusada de viver de herança, mãe de MC Kevin choca ao revelar saldo na conta do filho

O cantor morreu em maio de 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:58

Valquíria Nascimento e MC Kevin
Valquíria Nascimento e MC Kevin Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Cinco anos após a trágica morte de MC Kevin, aos 23 anos, a mãe do funkeiro decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre o patrimônio do filho. Em entrevista ao influenciador Bigode Polêmico, Valquiria Nascimento surpreendeu o público ao revelar que o artista tinha apenas R$ 1.700 em sua conta bancária quando faleceu, em maio de 2021.

Valquiria Nascimento, Val Negra, mãe do cantor MC Kevin

Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram
Mc Kevin por Reprodução
MC Kevin por Reprodução
MC Kevin por Reprodução
Valquiria Nascimento e MC Kevin por Reprodução/Instagram
Valquíria Nascimento e MC Kevin por Reprodução / Redes Sociais
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Valquiria Nascimento, conhecida como Val Negra, mãe do cantor MC Kevin por Reprodução/Instagram

Conhecida nas redes como Val Negra, ela aproveitou o espaço para responder aos constantes ataques de internautas que a acusam de viver às custas do dinheiro do cantor. A influenciadora deixou claro que a herança nunca foi dela, já que, perante a lei, qualquer valor deixado por Kevin pertence exclusivamente aos filhos dele.

Longe de ter uma vida de luxo, Valquiria detalhou o choque de realidade que viveu logo após perder o filho. Como já não trabalhava mais como empregada doméstica na época, ela se viu totalmente sem renda e precisou dar um jeito rápido para manter as contas em dia.

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Ela contou que bastaram três dias de luto para o desespero financeiro bater na porta. Foi nesse aperto que a mãe do artista viu nas redes sociais uma saída, e começou a trabalhar de vez criando conteúdo.

Valquiria reforçou que sua rotina atual exige muito suor e dedicação. Ela destacou suas raízes humildes na favela e garantiu que nunca teve a vida fácil, deixando claro que todo o seu sustento hoje vem só do seu próprio esforço na internet, e não da fama ou do bolso do filho.

Relembre o caso

O funkeiro MC Kevin morreu aos 23 anos, em maio de 2021, após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A queda fatal aconteceu quando o cantor tentava pular para a sacada de baixo, assustado com a possibilidade de ser flagrado pela noiva, Deolane Bezerra, enquanto estava no quarto com amigos e uma acompanhante. Após a perícia descartar a hipótese de agressão ou empurrão, a polícia concluiu que o episódio foi um acidente e o Ministério Público arquivou o caso, garantindo também que toda a herança deixada pelo artista fosse destinada legalmente apenas à sua filha, Soraya.

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