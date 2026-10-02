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Acusada de viver de herança, mãe de MC Kevin choca ao revelar saldo na conta do filho

O cantor morreu em maio de 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:58

Valquíria Nascimento e MC Kevin Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Cinco anos após a trágica morte de MC Kevin, aos 23 anos, a mãe do funkeiro decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre o patrimônio do filho. Em entrevista ao influenciador Bigode Polêmico, Valquiria Nascimento surpreendeu o público ao revelar que o artista tinha apenas R$ 1.700 em sua conta bancária quando faleceu, em maio de 2021.

Valquiria Nascimento, Val Negra, mãe do cantor MC Kevin 1 de 11

Conhecida nas redes como Val Negra, ela aproveitou o espaço para responder aos constantes ataques de internautas que a acusam de viver às custas do dinheiro do cantor. A influenciadora deixou claro que a herança nunca foi dela, já que, perante a lei, qualquer valor deixado por Kevin pertence exclusivamente aos filhos dele.

Longe de ter uma vida de luxo, Valquiria detalhou o choque de realidade que viveu logo após perder o filho. Como já não trabalhava mais como empregada doméstica na época, ela se viu totalmente sem renda e precisou dar um jeito rápido para manter as contas em dia.

Ela contou que bastaram três dias de luto para o desespero financeiro bater na porta. Foi nesse aperto que a mãe do artista viu nas redes sociais uma saída, e começou a trabalhar de vez criando conteúdo.

Valquiria reforçou que sua rotina atual exige muito suor e dedicação. Ela destacou suas raízes humildes na favela e garantiu que nunca teve a vida fácil, deixando claro que todo o seu sustento hoje vem só do seu próprio esforço na internet, e não da fama ou do bolso do filho.

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