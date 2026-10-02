Acusada de viver de herança, mãe de MC Kevin choca ao revelar saldo na conta do filho

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 07:58
Cinco anos após a trágica morte de MC Kevin, aos 23 anos, a mãe do funkeiro decidiu colocar um ponto final nas especulações sobre o patrimônio do filho. Em entrevista ao influenciador Bigode Polêmico, Valquiria Nascimento surpreendeu o público ao revelar que o artista tinha apenas R$ 1.700 em sua conta bancária quando faleceu, em maio de 2021.
Valquiria Nascimento, Val Negra, mãe do cantor MC Kevin
Conhecida nas redes como Val Negra, ela aproveitou o espaço para responder aos constantes ataques de internautas que a acusam de viver às custas do dinheiro do cantor. A influenciadora deixou claro que a herança nunca foi dela, já que, perante a lei, qualquer valor deixado por Kevin pertence exclusivamente aos filhos dele.
Longe de ter uma vida de luxo, Valquiria detalhou o choque de realidade que viveu logo após perder o filho. Como já não trabalhava mais como empregada doméstica na época, ela se viu totalmente sem renda e precisou dar um jeito rápido para manter as contas em dia.
Ela contou que bastaram três dias de luto para o desespero financeiro bater na porta. Foi nesse aperto que a mãe do artista viu nas redes sociais uma saída, e começou a trabalhar de vez criando conteúdo.
Valquiria reforçou que sua rotina atual exige muito suor e dedicação. Ela destacou suas raízes humildes na favela e garantiu que nunca teve a vida fácil, deixando claro que todo o seu sustento hoje vem só do seu próprio esforço na internet, e não da fama ou do bolso do filho.
Relembre o caso
O funkeiro MC Kevin morreu aos 23 anos, em maio de 2021, após cair da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A queda fatal aconteceu quando o cantor tentava pular para a sacada de baixo, assustado com a possibilidade de ser flagrado pela noiva, Deolane Bezerra, enquanto estava no quarto com amigos e uma acompanhante. Após a perícia descartar a hipótese de agressão ou empurrão, a polícia concluiu que o episódio foi um acidente e o Ministério Público arquivou o caso, garantindo também que toda a herança deixada pelo artista fosse destinada legalmente apenas à sua filha, Soraya.