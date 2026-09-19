NOVELA DAS 9

Ademir descobre armação de Adriana e decide colocá-la novamente na cadeia em Quem Ama Cuida deste sábado (19)

Personagem conta a Pilar quem está por trás dos acontecimentos que abalaram sua vida no capítulo 107 da novela

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana revela a Ademir que incentivou a denúncia contra ele, e o empresário promete vingança Crédito: Reprodução

A descoberta de uma nova responsável pelos problemas de Ademir vai movimentar o capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (19). O personagem contará a Pilar que Adriana foi responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida.

A revelação fará Pilar defender uma medida extrema. Ela afirmará a Ademir que os dois precisam encontrar uma maneira de colocar Adriana novamente na cadeia.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Ademir também ficará sabendo que Pilar tomou conhecimento do flagrante envolvendo Dora e André. Carmita será quem contará à personagem que o encontro entre os dois foi descoberto.

Enquanto isso, Adriana tomará uma decisão e procurará o próprio Ademir.

Em outra parte da história, Heitor aparecerá no exterior e comentará com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo.

A situação envolvendo Fernando e Mau Mau também ganhará novos conflitos. Diná descobrirá que Fernando é seu neto e ameaçará tirar o emprego e a faculdade dele caso o rapaz não se afaste de Mau Mau. Carolina, por sua vez, insinuará um clima entre Felipe e Mau Mau.