Ademir descobre armação de Adriana e decide colocá-la novamente na cadeia em Quem Ama Cuida deste sábado (19)

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00
A descoberta de uma nova responsável pelos problemas de Ademir vai movimentar o capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (19). O personagem contará a Pilar que Adriana foi responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida.
A revelação fará Pilar defender uma medida extrema. Ela afirmará a Ademir que os dois precisam encontrar uma maneira de colocar Adriana novamente na cadeia.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Ademir também ficará sabendo que Pilar tomou conhecimento do flagrante envolvendo Dora e André. Carmita será quem contará à personagem que o encontro entre os dois foi descoberto.
Enquanto isso, Adriana tomará uma decisão e procurará o próprio Ademir.
Em outra parte da história, Heitor aparecerá no exterior e comentará com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo.
A situação envolvendo Fernando e Mau Mau também ganhará novos conflitos. Diná descobrirá que Fernando é seu neto e ameaçará tirar o emprego e a faculdade dele caso o rapaz não se afaste de Mau Mau. Carolina, por sua vez, insinuará um clima entre Felipe e Mau Mau.
Laurentino ficará preocupado com o apego de Mirtes por Camilo.