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Ademir descobre armação de Adriana e decide colocá-la novamente na cadeia em Quem Ama Cuida deste sábado (19)

Personagem conta a Pilar quem está por trás dos acontecimentos que abalaram sua vida no capítulo 107 da novela

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana revela a Ademir que incentivou a denúncia contra ele, e o empresário promete vingança
Adriana revela a Ademir que incentivou a denúncia contra ele, e o empresário promete vingança Crédito: Reprodução

A descoberta de uma nova responsável pelos problemas de Ademir vai movimentar o capítulo de Quem Ama Cuida deste sábado (19). O personagem contará a Pilar que Adriana foi responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida.

A revelação fará Pilar defender uma medida extrema. Ela afirmará a Ademir que os dois precisam encontrar uma maneira de colocar Adriana novamente na cadeia.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Ademir também ficará sabendo que Pilar tomou conhecimento do flagrante envolvendo Dora e André. Carmita será quem contará à personagem que o encontro entre os dois foi descoberto.

Enquanto isso, Adriana tomará uma decisão e procurará o próprio Ademir.

Em outra parte da história, Heitor aparecerá no exterior e comentará com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo.

A situação envolvendo Fernando e Mau Mau também ganhará novos conflitos. Diná descobrirá que Fernando é seu neto e ameaçará tirar o emprego e a faculdade dele caso o rapaz não se afaste de Mau Mau. Carolina, por sua vez, insinuará um clima entre Felipe e Mau Mau.

Laurentino ficará preocupado com o apego de Mirtes por Camilo.

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