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Adeus ao box de vidro tradicional: as 4 tendências de banheiro para 2026 prometem transformar casa com elegância e conforto

Vidros canelados, divisórias modernas e entradas arredondadas ganham espaço na decoração e deixam os banheiros mais sofisticados e funcionais

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 22:22

Vidro canelado, entrada arredondada e acabamentos sofisticados estão entre as tendências que prometem substituir o box tradicional e transformar a decoração dos banheiros em 2026
Vidro canelado, entrada arredondada e acabamentos sofisticados estão entre as tendências que prometem substituir o box tradicional e transformar a decoração dos banheiros em 2026 Crédito: Ilustração gerada por IA

Durante anos, o box de vidro transparente foi praticamente uma escolha automática na decoração dos banheiros. Agora, novas soluções começam a transformar esse espaço, apostando em formatos diferentes, materiais texturizados e ambientes mais integrados. Algumas alternativas dispensam até mesmo as tradicionais portas de correr.

Entre as tendências de decoração para 2026, quatro propostas chamam atenção: vidro canelado, painéis fixos, divisórias de alvenaria e entradas arredondadas. Além de modificar a aparência do banheiro, essas opções permitem explorar diferentes combinações de revestimentos e acabamentos.

Box, banheira e cortina - como transformar o banheiro

Decoração com banheiro sofisticado com detalhes delicados tem substituído itens tradicionais por Imagem gerada por IA
Vidro com textura em banheiros tem sido utilizado para substituir box e cortina por Pexels
A cortina foi a alternativa mais comum e acessível para separar a área do chuveiro por Shutterstock
Vidro com textura em banheiros tem sido utilizado para substituir box e cortina por Pexels
Decoração com banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Protagonista dessa transformação é o vidro canelado por Imagem gerada por IA
Vasos sanitários inteligentes dividem o espaço com modelos clássicos de chão por Reprodução
Vasos sanitários inteligentes dividem o espaço com modelos clássicos de chão por Reprodução
Com produtos encontrados na cozinha, é possível limpar o banheiro em alguns minutos (Foto: Freepik) por Com produtos encontrados na cozinha, é possível limpar o banheiro em alguns minutos (Foto: Freepik)
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica por Shutterstock
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica por Shutterstock
Você provavelmente tem papel-manteiga em casa, mas não sabia que ele é um aliado poderoso na limpeza do banheiro. por Imagem gerada por IA
Com design em madeiras, as cápsulas de banho além de serem bonitas economizam o espaço de banheiro pequenos por Reprodução/ImageFX
Transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador é possível com uso de elementos estratégicos (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
É possível renovar o visual do banheiro com plantas e outros objetos decorativos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
Transformar o banheiro de maneira econômica (Imagem: Julia Vadi | Shutterstock) por
O bidê e a ducha higiênica oferecem diferentes benefícios no banheiro (Projeto: Isabella Nalon Arquitetura | Imagem: Julia Herman) por
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Decoração com banheiro sofisticado com detalhes delicados tem substituído itens tradicionais por Imagem gerada por IA

Mas substituir o modelo convencional exige planejamento. Tamanho do ambiente, posição do chuveiro e escoamento da água são fatores que precisam ser considerados antes de qualquer mudança, especialmente em banheiros pequenos.

Vidro canelado e painéis

Quem deseja renovar o banheiro sem abrir mão do vidro pode apostar nas versões caneladas. Caracterizado por pequenas linhas em relevo, o material cria um efeito visual que deixa a área do banho menos exposta, sem impedir a passagem de luz.

Diferentemente dos modelos completamente transparentes, o vidro canelado acrescenta textura e oferece privacidade parcial. Sua aparência combina com revestimentos claros, móveis amadeirados e metais de acabamento fosco, criando uma composição mais acolhedora.

Antes da instalação, porém, é importante conferir o nível de transparência e escolher um vidro de segurança adequado para boxes. Afinal, nem toda peça decorativa atende às exigências desse tipo de aplicação.

Outra possibilidade são os painéis fixos, conhecidos como walk-in, que eliminam a necessidade de portas móveis. Nesse modelo, uma divisória protege parte da área do chuveiro, enquanto a entrada permanece aberta.

Sem trilhos aparentes e com menos interrupções visuais, o ambiente pode transmitir maior sensação de amplitude. A proposta também valoriza os revestimentos, especialmente quando o mesmo acabamento aparece em diferentes partes do banheiro.

Entretanto, retirar as portas não significa que qualquer espaço seja adequado para esse tipo de instalação.

Como a entrada permanece aberta, a direção do chuveiro e a distância entre os equipamentos precisam ser avaliadas. Caso contrário, respingos podem alcançar o gabinete, o vaso sanitário e outras áreas que deveriam permanecer secas.

Meia parede e formatos curvos

Uma solução que também vem ganhando destaque utiliza divisórias de alvenaria para separar a área do banho. Conhecidas como meias paredes, essas estruturas podem substituir parte do vidro ou funcionar como complemento de um fechamento tradicional.

Além de oferecer maior privacidade, a alvenaria permite explorar revestimentos que fazem parte da identidade visual do banheiro. Cerâmicas em tons terrosos, pedras e superfícies com textura são algumas possibilidades.

Em determinados projetos, uma placa de vidro pode ser instalada sobre a meia parede para ampliar a proteção contra respingos sem comprometer a iluminação.

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Apesar do resultado, a alternativa exige atenção à impermeabilização e ao espaço ocupado pela estrutura. Banheiros muito estreitos podem perder área de circulação quando a divisória não é dimensionada corretamente.

Já para quem prefere fugir das linhas retas, entradas em arco e paredes curvas surgem como opções para transformar o chuveiro em um dos destaques da decoração.

Com formas arredondadas, esses projetos criam uma transição visual mais suave entre a área molhada e o restante do ambiente. Dependendo do acabamento escolhido, o espaço pode ganhar características semelhantes às de um pequeno spa.

Revestimentos menores ajudam a acompanhar superfícies curvas, enquanto cores neutras e iluminação indireta reforçam a sensação de conforto.

Contudo, formatos especiais também exigem cuidados. Passagens estreitas, dificuldade de limpeza e custos maiores de execução podem comprometer a praticidade se o desenho não for bem planejado.

Independentemente da tendência escolhida, impermeabilização, ventilação e drenagem continuam sendo prioridades. A renovação do banheiro precisa equilibrar aparência e funcionalidade para que o novo espaço seja confortável e seguro no uso diário.

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