DICAS DE CASA

Adeus ao box de vidro tradicional: as 4 tendências de banheiro para 2026 prometem transformar casa com elegância e conforto

Vidros canelados, divisórias modernas e entradas arredondadas ganham espaço na decoração e deixam os banheiros mais sofisticados e funcionais



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 22:22

Vidro canelado, entrada arredondada e acabamentos sofisticados estão entre as tendências que prometem substituir o box tradicional e transformar a decoração dos banheiros em 2026 Crédito: Ilustração gerada por IA

Durante anos, o box de vidro transparente foi praticamente uma escolha automática na decoração dos banheiros. Agora, novas soluções começam a transformar esse espaço, apostando em formatos diferentes, materiais texturizados e ambientes mais integrados. Algumas alternativas dispensam até mesmo as tradicionais portas de correr.

Entre as tendências de decoração para 2026, quatro propostas chamam atenção: vidro canelado, painéis fixos, divisórias de alvenaria e entradas arredondadas. Além de modificar a aparência do banheiro, essas opções permitem explorar diferentes combinações de revestimentos e acabamentos.

Box, banheira e cortina - como transformar o banheiro 1 de 17

Mas substituir o modelo convencional exige planejamento. Tamanho do ambiente, posição do chuveiro e escoamento da água são fatores que precisam ser considerados antes de qualquer mudança, especialmente em banheiros pequenos.

Vidro canelado e painéis

Quem deseja renovar o banheiro sem abrir mão do vidro pode apostar nas versões caneladas. Caracterizado por pequenas linhas em relevo, o material cria um efeito visual que deixa a área do banho menos exposta, sem impedir a passagem de luz.

Diferentemente dos modelos completamente transparentes, o vidro canelado acrescenta textura e oferece privacidade parcial. Sua aparência combina com revestimentos claros, móveis amadeirados e metais de acabamento fosco, criando uma composição mais acolhedora.

Antes da instalação, porém, é importante conferir o nível de transparência e escolher um vidro de segurança adequado para boxes. Afinal, nem toda peça decorativa atende às exigências desse tipo de aplicação.

Outra possibilidade são os painéis fixos, conhecidos como walk-in, que eliminam a necessidade de portas móveis. Nesse modelo, uma divisória protege parte da área do chuveiro, enquanto a entrada permanece aberta.

Sem trilhos aparentes e com menos interrupções visuais, o ambiente pode transmitir maior sensação de amplitude. A proposta também valoriza os revestimentos, especialmente quando o mesmo acabamento aparece em diferentes partes do banheiro.

Entretanto, retirar as portas não significa que qualquer espaço seja adequado para esse tipo de instalação.

Como a entrada permanece aberta, a direção do chuveiro e a distância entre os equipamentos precisam ser avaliadas. Caso contrário, respingos podem alcançar o gabinete, o vaso sanitário e outras áreas que deveriam permanecer secas.

Meia parede e formatos curvos

Uma solução que também vem ganhando destaque utiliza divisórias de alvenaria para separar a área do banho. Conhecidas como meias paredes, essas estruturas podem substituir parte do vidro ou funcionar como complemento de um fechamento tradicional.

Além de oferecer maior privacidade, a alvenaria permite explorar revestimentos que fazem parte da identidade visual do banheiro. Cerâmicas em tons terrosos, pedras e superfícies com textura são algumas possibilidades.

Em determinados projetos, uma placa de vidro pode ser instalada sobre a meia parede para ampliar a proteção contra respingos sem comprometer a iluminação.

Apesar do resultado, a alternativa exige atenção à impermeabilização e ao espaço ocupado pela estrutura. Banheiros muito estreitos podem perder área de circulação quando a divisória não é dimensionada corretamente.

Já para quem prefere fugir das linhas retas, entradas em arco e paredes curvas surgem como opções para transformar o chuveiro em um dos destaques da decoração.

Com formas arredondadas, esses projetos criam uma transição visual mais suave entre a área molhada e o restante do ambiente. Dependendo do acabamento escolhido, o espaço pode ganhar características semelhantes às de um pequeno spa.

Revestimentos menores ajudam a acompanhar superfícies curvas, enquanto cores neutras e iluminação indireta reforçam a sensação de conforto.

Contudo, formatos especiais também exigem cuidados. Passagens estreitas, dificuldade de limpeza e custos maiores de execução podem comprometer a praticidade se o desenho não for bem planejado.