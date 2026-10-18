DICAS DE CASA

Adeus às cortinas blackout: persiana que bloqueia o calor do lado de fora, antes mesmo de entrar em casa, vira alternativa para 2026

Instalado do lado de fora da janela, modelo ajuda a manter os ambientes mais frescos e pode diminuir o uso do ar-condicionado



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 23:23

Persiana externa ajuda a bloquear os raios solares antes que atravessem a janela, reduzindo a entrada de calor nos ambientes Crédito: Ilustração gerada por IA

Fechar as cortinas durante a tarde nem sempre é suficiente para impedir que o quarto fique abafado. Mesmo com a janela protegida por um tecido grosso, o calor continua entrando e pode transformar o ambiente em um dos lugares mais quentes da casa.

Uma solução conhecida da arquitetura chama a atenção de quem busca mais conforto térmico em 2026: a persiana externa. Instalada do lado de fora da janela, ela bloqueia parte da radiação solar antes que alcance o vidro, reduzindo o aquecimento dos cômodos.

Decoração - o que colocar no quarto no lugar das cortinas 1 de 4

A principal diferença em relação às tradicionais cortinas blackout está na posição da proteção. Enquanto o tecido interno controla a claridade depois que a luz atravessa a janela, a persiana externa atua antes desse contato. Essa característica pode fazer diferença em quartos e salas que recebem sol direto durante boa parte do dia.

Como a persiana externa impede a entrada de calor?

Quando os raios solares atravessam uma janela, parte da energia chega aos móveis, ao piso e às paredes. Essas superfícies absorvem calor e contribuem para elevar a temperatura interna.

As cortinas blackout bloqueiam a luminosidade e também podem reduzir parte do aquecimento. Entretanto, como ficam dentro da residência, não impedem que a radiação solar alcance o vidro.

Com a persiana instalada na fachada, a situação muda. A barreira externa intercepta parte dos raios solares antes que atravessem a janela, diminuindo a quantidade de energia térmica que chega ao cômodo.

Esse princípio aparece em orientações de eficiência energética utilizadas na construção civil. Elementos como brises, beirais e persianas ajudam a controlar a incidência solar e favorecem o conforto térmico.

A proteção costuma ser especialmente interessante em janelas voltadas para o oeste. Como recebem o sol da tarde, elas ficam expostas à radiação justamente quando a temperatura externa costuma estar mais elevada.

Modelos permitem controlar a luz e a ventilação

Nem toda persiana externa funciona da mesma maneira. Existem alternativas que bloqueiam quase completamente a luminosidade e outras que oferecem maior controle sobre a entrada de luz e a circulação do ar.

Entre as opções estão as persianas de enrolar, que podem ser recolhidas quando o morador deseja aproveitar a iluminação natural. Modelos com lâminas ajustáveis também permitem modificar a posição das peças conforme a intensidade do sol.

Projetos arquitetônicos utilizam ainda os brises, estruturas instaladas nas fachadas para criar áreas de sombra. Dependendo do modelo, esses elementos podem ser fixos ou móveis.

Versões motorizadas oferecem mais praticidade, permitindo controlar a abertura por interruptores, controles remotos ou sistemas de automação residencial.

A escolha depende do tamanho da janela, da orientação solar e das necessidades de cada ambiente.

Proteção externa pode reduzir a conta de luz

A possibilidade de economizar energia é um dos atrativos desse sistema, principalmente em residências que utilizam ar-condicionado para enfrentar os dias mais quentes.

Ao diminuir a entrada de radiação solar, a persiana externa reduz o ganho de calor pelo vidro. Consequentemente, o aparelho de climatização pode precisar trabalhar menos para manter a temperatura desejada.

A economia, porém, não é garantida. O resultado depende do clima, do tamanho das janelas, da orientação solar e da eficiência dos equipamentos utilizados.

Em imóveis com pouca incidência de sol direto, os benefícios podem ser menores do que em apartamentos expostos à radiação intensa durante toda a tarde.

Combinar a proteção externa com ventilação adequada e outras medidas de conforto térmico pode melhorar o desempenho da residência.

Instalação exige cuidados, principalmente no litoral

Diferentemente das cortinas tradicionais, as persianas externas ficam expostas à chuva, ao vento e às mudanças de temperatura. Por isso, a resistência dos materiais precisa entrar na escolha.

Nas cidades litorâneas, a maresia merece atenção especial. Componentes metálicos sem proteção adequada podem sofrer corrosão, aumentando a necessidade de manutenção.

Moradores de apartamentos também devem consultar as regras do condomínio antes da instalação. Como o equipamento pode modificar a fachada do edifício, a mudança pode depender de autorização.

Outro cuidado envolve a fixação das estruturas. Em andares elevados ou locais sujeitos a ventos fortes, o serviço deve ser executado por profissionais qualificados.

Apesar dessas exigências, a proteção externa pode ser uma alternativa interessante para quem convive com ambientes excessivamente quentes.

Blackout ainda tem espaço na decoração?

Embora ofereçam vantagens térmicas, as persianas externas não tornam as cortinas blackout desnecessárias. O tecido continua útil para escurecer quartos, preservar a privacidade e complementar a decoração.

Uma possibilidade é combinar os dois sistemas. Enquanto a persiana externa reduz a incidência solar sobre a janela, a cortina interna permite controlar melhor a luminosidade.

Quem não pretende realizar obras também pode melhorar o conforto da residência com ventilação natural, sombreamento adequado e cuidados para reduzir a entrada de sol nos horários mais quentes.