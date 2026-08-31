DICAS DE CASA

Adeus, banana preta: o jeito certo de guardar a fruta ajuda a fazê-la durar mais tempo sem perder o sabor e a consistência

Separar o cacho, evitar algumas frutas por perto e escolher bem o local de armazenamento pode retardar o amadurecimento



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:37

Cobrir os talos e manter as bananas em ambiente fresco são medidas que podem ajudar a retardar o amadurecimento Crédito: Ilustração gerada por IA

Comprar um cacho de bananas bonito e encontrar boa parte das frutas coberta por manchas escuras poucos dias depois é uma situação comum. O amadurecimento acontece rápido, principalmente em cozinhas quentes, mas a forma como as bananas são guardadas pode acelerar ainda mais esse processo.

Não é necessário comprar recipientes especiais nem recorrer a técnicas complicadas. Escolher um local mais fresco, evitar o contato com outras frutas e melhorar a circulação de ar já pode ajudar a ganhar alguns dias antes de a banana passar do ponto.

Banana madura pode fazer mal à saúde 1 de 14

Isso acontece porque a banana continua amadurecendo mesmo depois de colhida. Ela pertence ao grupo das chamadas frutas climatéricas e produz etileno, um gás natural envolvido nas mudanças de cor, aroma, sabor e textura durante a maturação.

O lugar faz diferença

Enquanto ainda estão amadurecendo, as bananas podem permanecer em temperatura ambiente. O ideal é escolher um ponto seco, arejado e protegido do sol, distante também de fontes de calor como fogão, forno e janelas muito quentes.

A fruteira ou a bancada podem funcionar bem, desde que o ambiente não fique abafado. Temperaturas mais elevadas tendem a acelerar as transformações naturais da fruta e encurtar o período até que ela fique madura demais.

Por isso, deixar o cacho ao lado do fogão ou em uma cozinha que recebe sol durante boa parte do dia pode fazer diferença na conservação.

Vale ainda observar o local ao longo do dia. Uma bancada que parece fresca pela manhã, por exemplo, pode receber calor intenso à tarde e não ser a melhor opção para manter as bananas.

Cuidado com a fruteira

Bananas, maçãs, abacates e tomates podem parecer uma combinação prática dentro da mesma fruteira. Para quem pretende retardar o amadurecimento, porém, aproximá-los não é a melhor estratégia.

Esses alimentos liberam etileno durante a maturação. Quando ficam muito próximos, principalmente em espaços pouco ventilados, a concentração do gás ao redor das frutas pode favorecer um amadurecimento mais rápido.

A mesma lógica vale para a sacola plástica usada para trazer as compras do supermercado. Manter as bananas fechadas dentro dela reduz a circulação de ar e pode concentrar o gás liberado pelas próprias frutas.

Depois de chegar em casa, portanto, o mais indicado é retirar o cacho da embalagem e colocá-lo em um ponto ventilado.

Separar pode ajudar

Outra alternativa é desprender as bananas do cacho conforme elas se aproximam do ponto desejado.

A medida aumenta o espaço entre as frutas, facilita a circulação de ar e permite acompanhar melhor o amadurecimento de cada unidade. Não é necessário espalhá-las pela cozinha, mas evitar que todas fiquem apertadas no mesmo ponto já ajuda.

A separação ainda tem uma vantagem prática. Caso uma banana amadureça antes das demais, ela pode ser consumida primeiro sem que seja necessário esperar o restante do cacho atingir exatamente o mesmo estágio.

Vale cobrir os talos?

Uma dica bastante difundida para conservar bananas consiste em envolver a região do talo com um pequeno pedaço de filme plástico. A intenção é reduzir a exposição dessa área enquanto a fruta amadurece.

A técnica pode ser utilizada junto a outras medidas de armazenamento, mas não substitui cuidados mais importantes, como evitar calor excessivo, manter boa ventilação e afastar as bananas de outras frutas maduras.

Não é necessário envolver a banana inteira.

Sacolas e embalagens totalmente fechadas podem reduzir a circulação de ar e favorecer o acúmulo de umidade, o que não ajuda na conservação.

E a geladeira?

A geladeira exige um pouco mais de atenção. Colocar bananas ainda verdes sob refrigeração pode prejudicar o amadurecimento normal e escurecer rapidamente a casca.

Quando a fruta já chegou ao ponto desejado, porém, o cenário muda. A refrigeração pode ajudar a desacelerar o amadurecimento e aumentar o período disponível para consumo.

É comum que a casca fique marrom ou até bastante escura dentro da geladeira antes de a polpa apresentar o mesmo aspecto. Por isso, a aparência externa nem sempre indica que a banana estragou.

Quem prefere a textura e o sabor da fruta recém-amadurecida pode deixá-la fora da geladeira até chegar ao ponto ideal e só então refrigerá-la caso não pretenda consumi-la imediatamente.

Longe de outras frutas

A organização da fruteira também pode determinar a velocidade com que as bananas amadurecem. Maçãs, tomates e abacates, por exemplo, também produzem etileno e podem influenciar os alimentos colocados ao redor.

Se a intenção é fazer uma banana verde amadurecer mais rapidamente, essa proximidade pode ser útil.

Para conseguir o efeito contrário, vale separar as frutas e deixar as bananas em uma região mais ventilada.

Assim, a disposição dos alimentos na cozinha deixa de ser apenas uma questão de organização e passa a interferir diretamente no tempo disponível para consumi-los.

Cada banana no seu tempo

Quem compra um cacho ainda verde não precisa separar todas as bananas assim que chega em casa. Elas podem permanecer juntas enquanto amadurecem naturalmente em temperatura ambiente.

Conforme algumas unidades atingirem o ponto preferido, é possível afastá-las das demais e colocá-las na região mais fresca da cozinha. As bananas já maduras também podem ser levadas à geladeira caso não sejam consumidas naquele momento.

Nenhuma dessas medidas interrompe completamente o amadurecimento. A ideia é controlar melhor a velocidade do processo e evitar que o cacho inteiro passe do ponto ao mesmo tempo.