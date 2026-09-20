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Adeus, caldo aguado! O truque de vó que engrossa o feijão em poucos minutos

Mudança simples garante um caldo grosso e encorpado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:50

O feijão é rico em vitamina B e ajuda a preservar a saúde cerebral (Imagem: SerPhoto | Shutterstock)
O feijão é rico em vitamina B e ajuda a preservar a saúde cerebral   Crédito: Imagem: SerPhoto | Shutterstock

Sabe aquele caldo de feijão ralo? O culpado pode ser um costume muito comum de colocar os grãos para cozinhar direto na água fria. Para conseguir aquele feijão cremoso, com caldinho grosso, o segredo é bem mais simples do que amassar os grãos com a concha no final.

Veja como fazer um feijão com caldo grosso e encorpado

Sabe aquele caldo de feijão aguado? O culpado pode ser um costume muito comum de colocar os grãos para cozinhar direto na água fria. por Jorge Gauthier/CORREIO
Para conseguir aquele feijão cremoso, com caldinho grosso, o segredo é bem mais simples do que amassar os grãos com a concha no final. por Imagem: SerPhoto | Shutterstock
Quando o feijão entra na água fria ou em temperatura ambiente, ele esquenta devagar. Isso faz a casca demorar para amolecer e a água continua rala, não importa quanto tempo a panela fique no fogo. por Reprodução
A dica para resolver isso é escaldar o feijão antes de ir para a panela. A água fervente quebra a fibra da casca na hora, hidratando o grão por dentro e liberando o amido que vai engrossar o caldo. por Imagem: Timolina | Shutterstock
Coloque o feijão cru em uma vasilha e cubra com água fervente. por Freepik
Deixe descansando de 15 a 30 minutos. por Imagem: New Africa | Shutterstock
Jogue toda essa água fora e dê uma enxaguada nos grãos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Leve para cozinhar na panela com água limpa e nova. por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
É justamente o descarte dessa primeira água quente que elimina as substâncias que causam gases e estufamento. por Freepik
Segure a mão no sal e não coloque ingredientes ácidos logo de cara. Esses temperos endurecem a película do feijão e atrasam o cozimento.   por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Se você tem medo de panela de pressão e prefere cozinhar na panela comum, o truque funciona igual, mas lembre-se, se a água secar, reponha sempre com água quente para não interromper a fervura.   por Imagem: from my point of view | Shutterstock
O feijão pronto dura até cinco dias na geladeira ou três meses no congelador. por Imagem: Timolina | Shutterstock
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Sabe aquele caldo de feijão aguado? O culpado pode ser um costume muito comum de colocar os grãos para cozinhar direto na água fria. por Jorge Gauthier/CORREIO

Quando o feijão entra na água fria ou em temperatura ambiente, ele esquenta devagar. Isso faz a casca demorar para amolecer e a água continua rala, não importa quanto tempo a panela fique no fogo.

A dica para resolver isso é escaldar o feijão antes de ir para a panela. A água fervente quebra a fibra da casca na hora, hidratando o grão por dentro e liberando o amido que vai engrossar o caldo.

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Veja como é fácil fazer:

Coloque o feijão cru em uma vasilha e cubra com água fervente.

Deixe descansando de 15 a 30 minutos.

Jogue toda essa água fora e dê uma enxaguada nos grãos.

Veja como fazer sobrecoxa com batata na airfryer

Esqueça o forno. Com a temperatura certa da airfryer, você consegue o contraste perfeito entre a pele crocante do frango e a maciez das batatas sem esforço. por Imagem gerada por inteligência artificial
2 sobrecoxas de frango por Imagem gerada por inteligência artificial
2 batatas médias por Imagem gerada por inteligência artificial
1 dente de alho picado por Imagem gerada por inteligência artificial
Páprica picante, azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Envolva o frango e as batatas no azeite por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione alho, páprica, sal e pimenta por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque tudo na cesta, com a pele do frango virada para cima, a 190°C por 25 a 30 minutos. Na metade do tempo, dê uma mexida nas batatas para dourarem por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Esqueça o forno. Com a temperatura certa da airfryer, você consegue o contraste perfeito entre a pele crocante do frango e a maciez das batatas sem esforço. por Imagem gerada por inteligência artificial

Leve para cozinhar na panela com água limpa e nova.

É justamente o descarte dessa primeira água quente que elimina as substâncias que causam gases e estufamento.

Atenção na hora de temperar

Segure a mão no sal e não coloque ingredientes ácidos logo de cara. Esses temperos endurecem a película do feijão e atrasam o cozimento. Se você tem medo de panela de pressão e prefere cozinhar na panela comum, o truque funciona igual, mas lembre-se, se a água secar, reponha sempre com água quente para não interromper a fervura. O feijão pronto dura até cinco dias na geladeira ou três meses no congelador.

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