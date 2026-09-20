Adeus, caldo aguado! O truque de vó que engrossa o feijão em poucos minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 11:50
Sabe aquele caldo de feijão ralo? O culpado pode ser um costume muito comum de colocar os grãos para cozinhar direto na água fria. Para conseguir aquele feijão cremoso, com caldinho grosso, o segredo é bem mais simples do que amassar os grãos com a concha no final.
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Quando o feijão entra na água fria ou em temperatura ambiente, ele esquenta devagar. Isso faz a casca demorar para amolecer e a água continua rala, não importa quanto tempo a panela fique no fogo.
A dica para resolver isso é escaldar o feijão antes de ir para a panela. A água fervente quebra a fibra da casca na hora, hidratando o grão por dentro e liberando o amido que vai engrossar o caldo.
Coloque o feijão cru em uma vasilha e cubra com água fervente.
Deixe descansando de 15 a 30 minutos.
Jogue toda essa água fora e dê uma enxaguada nos grãos.
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Leve para cozinhar na panela com água limpa e nova.
É justamente o descarte dessa primeira água quente que elimina as substâncias que causam gases e estufamento.
Segure a mão no sal e não coloque ingredientes ácidos logo de cara. Esses temperos endurecem a película do feijão e atrasam o cozimento. Se você tem medo de panela de pressão e prefere cozinhar na panela comum, o truque funciona igual, mas lembre-se, se a água secar, reponha sempre com água quente para não interromper a fervura. O feijão pronto dura até cinco dias na geladeira ou três meses no congelador.