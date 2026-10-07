DICAS DE CASA

'Adeus, cecê' e como ficar cheiroso o dia todo: como a roupa, o tecido e a secagem ajudam a segurar o mau odor mesmo no calor

Roupa, secagem da pele e escolha do produto fazem diferença para controlar suor e cheiro ao longo da rotina



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:15

Desodorante, roupas leves e uma rotina de higiene adequada ajudam a controlar o mau odor e prolongar a sensação de frescor ao longo do dia Crédito: Ilustração gerada por IA

Passar muitas horas fora de casa em dias quentes pode transformar a transpiração em um incômodo constante. O suor, porém, não costuma ter cheiro forte quando deixa o corpo. O problema aparece depois, quando ele permanece sobre a pele e entra em contato com microrganismos que vivem naturalmente na superfície corporal.

Axilas, pés, virilha e outras regiões de dobra concentram calor e umidade com mais facilidade. Esse ambiente favorece a ação de bactérias sobre componentes das secreções e aumenta a produção das substâncias responsáveis pelo mau odor.

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A roupa também pesa nessa equação. Dependendo do tecido, calor e suor permanecem presos por mais tempo, o que faz o cheiro resistir mesmo depois que a pele começa a secar.

De onde vem o cheiro

Transpirar faz parte do mecanismo natural usado pelo organismo para controlar a temperatura. Formado principalmente por água e sais, o suor recém-produzido não apresenta necessariamente o odor associado aos dias mais quentes.

O cheiro surge depois. Na superfície da pele, bactérias metabolizam componentes presentes nas secreções, principalmente em regiões abafadas, e liberam compostos voláteis.

Quanto maior o tempo de contato entre suor, pele e roupa úmida, mais perceptível tende a ficar o odor. Por isso, secar bem o corpo e reduzir o período com peças molhadas pode fazer tanta diferença quanto o uso de produtos cosméticos.

Em dias muito quentes, esse processo costuma acelerar. A combinação de alta temperatura, abafamento e umidade cria condições ideais para que o desconforto apareça mais cedo.

Desodorante ou antitranspirante?

Apesar de ocuparem o mesmo espaço nas prateleiras, desodorante e antitranspirante têm funções diferentes. O primeiro atua principalmente sobre o odor, enquanto o segundo reduz temporariamente a quantidade de suor liberada pelas axilas.

Quem transpira bastante durante deslocamentos, atividades físicas ou longas jornadas fora de casa pode se beneficiar mais de fórmulas antitranspirantes. A escolha depende do nível de umidade e do tipo de desconforto que aparece ao longo do dia.

Também importa o momento da aplicação. O produto tende a funcionar melhor sobre a pele limpa e completamente seca, sem uma camada de suor já acumulada.

Reaplicar desodorante diretamente sobre uma axila úmida, por exemplo, pode apenas disfarçar o cheiro por pouco tempo. Sempre que possível, limpar e secar a região antes de uma nova aplicação ajuda a prolongar a sensação de frescor.

A roupa faz diferença

Nem sempre o mau cheiro está concentrado apenas na pele. Em muitos casos, parte dele permanece impregnada na camiseta e reaparece assim que o tecido esquenta novamente.

Algumas fibras sintéticas retêm compostos responsáveis pelo odor com mais facilidade. Isso explica por que certas peças parecem voltar a cheirar pouco tempo depois de vestidas, mesmo após a lavagem.

Tecidos leves e modelagens menos apertadas favorecem a circulação de ar. Quanto menor o abafamento, mais rapidamente o suor consegue evaporar.

Já o algodão tem vantagens e limitações. Embora seja confortável e respirável, absorve bastante umidade e pode permanecer molhado por mais tempo. Para situações de transpiração intensa, tecidos de secagem rápida podem ser mais adequados, desde que recebam higienização correta.

Higiene sem exagero

Banhos regulares ajudam a retirar suor, oleosidade e resíduos que permanecem sobre a pele. Nas regiões onde o odor aparece com mais frequência, uma lavagem cuidadosa com sabonete costuma ser suficiente para reduzir esse acúmulo.

Depois da água, vem uma etapa frequentemente ignorada: a secagem. Colocar a roupa enquanto axilas, pés ou dobras ainda estão úmidos mantém condições favoráveis à ação de microrganismos.

Uma camiseta encharcada também merece ser trocada sempre que houver possibilidade. Permanecer várias horas com o tecido molhado prolonga o contato entre calor, suor e bactérias.

Nem por isso é necessário exagerar na limpeza. Esfregar a pele com força ou recorrer a produtos agressivos todos os dias pode causar irritação e comprometer a barreira natural da pele.

Com a pele sensibilizada, o desconforto pode aumentar em vez de diminuir. O equilíbrio entre limpeza, secagem e proteção costuma funcionar melhor do que medidas muito agressivas.

Sinais de atenção

Mudanças repentinas na quantidade de suor merecem atenção, principalmente quando aparecem sem ligação clara com calor, exercícios ou momentos de tensão.

Um odor muito diferente do habitual e persistente também pode justificar investigação. Alterações hormonais, medicamentos, condições metabólicas e problemas dermatológicos estão entre os fatores capazes de modificar a transpiração.

Se o incômodo continuar mesmo após ajustes na higiene, nas roupas e no uso de antitranspirante, a avaliação de um dermatologista ajuda a identificar possíveis causas e indicar o tratamento adequado.