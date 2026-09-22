Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus, comida de astronauta: China leva ‘air fryer’ ao espaço, e astronautas passam a assar bife e bolo no espaço

Cozinha espacial chinesa também ganhou micro-ondas, tratamento de água e cardápio com quase 200 opções para missões cada vez mais longas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:11

Equipamentos foram instalados na Estação Espacial Tiangong, a estação espacial modular da China
Equipamentos foram instalados na Estação Espacial Tiangong, a estação espacial modular da China Crédito: 中国新闻社 / Wikimedia Commons

Quando se fala em comida para astronauta, a primeira coisa que se passa pela mente são saquinhos com pós saborizados. Na estação chinesa Tiangong, essa realidade está mudando com a instalação de uma air fryer que amplia o cardápio para centenas de itens.

Esse novo sistema implementado na cozinha da estação espacial é menos chamativo e tecnológico, mas é importante para o futuro da exploração espacial. Em futuras missões tripuladas longas, essas alterações podem permitir a preparação de alimentos e economizar processos.

Tiangong

A Estação Espacial Tiangong (que significa "Palácio Celestial" em chinês) é a estação espacial habitada da China em órbita baixa da Terra por Shujianyang / Wikimedia Commons
Lançamento do módulo Tianhe, primeira grande peça da futura estação espacial Tiangong, em abril de 2021 por China News Service / Wikimedia Commons
Tianhe forma o núcleo da Tiangong, enquanto Wentian e Mengtian ampliam o espaço destinado a experimentos e operações por Shujianyang / Wikimedia Commons
Configuração completa da Tiangong combina três grandes módulos, painéis solares e portos para naves visitantes por Shujianyang / Wikimedia Commons
Astronautas trabalham entre armários, equipamentos científicos e compartimentos no interior do módulo Wentian por China Manned Space Engineering Office / Wikimedia Commons
Tripulações das Shenzhou-14 e Shenzhou-15 reunidas dentro da Tiangong durante a primeira troca de equipes da estação por China Manned Space Engineering Office / Wikimedia Commons
Fei Junlong realiza atividade extraveicular do lado de fora da Tiangong durante a missão Shenzhou-15 por China Manned Space Engineering Office / Wikimedia Commons
Braço robótico instalado na Tiangong auxilia astronautas e movimenta equipamentos no exterior da estação por China Manned Space Engineering Office / Wikimedia Commons
Tripulação da Shenzhou-21 usa o novo forno espacial para preparar bolo diretamente a bordo da Tiangong por 中国新闻社 / Wikimedia Commons
1 de 9
A Estação Espacial Tiangong (que significa "Palácio Celestial" em chinês) é a estação espacial habitada da China em órbita baixa da Terra por Shujianyang / Wikimedia Commons

Como funciona?

Assim como a maioria dos equipamentos, essa air fryer precisou de adaptações para funcionar no espaço. Enquanto na Terra o equipamento libera gordura e fumaça pelo ambiente, a versão adaptada evita esse tipo de contaminação que pode danificar a nave.

O sistema controla a temperatura do alimento e coleta todos os resíduos produzidos para evitar a dispersão das partículas. Segundo o veículo chinês Xinhua, o conjunto foi projetado com alta filtragem para realizar até 500 operações sem chance de vazamentos.

Seu primeiro uso foi na missão Shenzhou-21, realizada em outubro de 2025. No espaço, os seis astronautas da tripulação prepararam suas próprias asinhas de frango marinadas e bifes com pimenta-do-reino, no primeiro “churrasco” da Tiangong.

Além da air fryer, foi também instalado um micro-ondas otimizado para aquecer a comida com um baixo custo de energia
Além da air fryer, foi também instalado um micro-ondas otimizado para aquecer a comida com um baixo custo de energia Crédito: Shujianyang / Wikimedia Commons

Cardápio em órbita

Com os novos equipamentos, o cardápio da Tiangong também aumentou para mais de 200 tipos de alimentos projetados para ciclos de dez dias. Dentre as opções estão vegetais frescos, nozes, carnes, bolos e até produção artesanal de iogurte.

Essa variedade de alimentos é importante, pois o conforto alimentar se torna um fator crucial mesmo entre astronautas treinados. Segundo um estudo da Food Science and Food Safety, os astronautas costumam consumir apenas 80% das calorias necessárias.

Esse déficit alimentar é administrável em missões de curto prazo, porém missões de longo prazo se tornam perigosas. Os pesquisadores projetaram riscos em missões de 30 a 36 meses de eventuais viagens para Marte, e esse fator poderia gerar riscos a longo e curto prazo.

Uma das hipóteses para o déficit é que comer se torna menos agradável no espaço. A dificuldade para absorção de partículas diminui o aroma e gosto da comida; o armazenamento altera várias qualidades e isso diminui a ingestão calórica dos astronautas.

Segundo o trabalho, alimentos com gostos mais intensos ou preparados diretamente no espaço conseguem amenizar esses fatores e serem mais palatáveis
Segundo o trabalho, alimentos com gostos mais intensos ou preparados diretamente no espaço conseguem amenizar esses fatores e serem mais palatáveis Crédito: Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons

Não foi a primeira vez

Apesar de ser a primeira air-fryer, essa não é a primeira vez que astronautas cozinham no espaço. Em 2019, astronautas cozinharam cookies na Estação Espacial Internacional (ISS) durante o experimento Zero-G Oven.

Ao contrário dos astronautas da ISS, que cozinharam como parte de uma pesquisa sobre uso do calor na microgravidade, a air-fryer chinesa será de uso cotidiano. O equipamento acompanhará os futuros astronautas chineses nas próximas missões com refeições quentinhas.

Astronautas da Shenzhou 21 assando bolos durante o ano novo na estação Tiangong
Astronautas da Shenzhou 21 assando bolos durante o ano novo na estação Tiangong Crédito: 中国新闻社 / Wikimedia Commons

Tags:

Comida Airfryer Astronomer Ciência Tecnologia Espaço China Nutrição

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero

Esposa do cantor Rick volta ao Brasil às pressas após desaparecimento de helicóptero