ASTRONOMIA

Adeus, comida de astronauta: China leva ‘air fryer’ ao espaço, e astronautas passam a assar bife e bolo no espaço

Cozinha espacial chinesa também ganhou micro-ondas, tratamento de água e cardápio com quase 200 opções para missões cada vez mais longas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:11

Equipamentos foram instalados na Estação Espacial Tiangong, a estação espacial modular da China Crédito: 中国新闻社 / Wikimedia Commons

Quando se fala em comida para astronauta, a primeira coisa que se passa pela mente são saquinhos com pós saborizados. Na estação chinesa Tiangong, essa realidade está mudando com a instalação de uma air fryer que amplia o cardápio para centenas de itens.

Esse novo sistema implementado na cozinha da estação espacial é menos chamativo e tecnológico, mas é importante para o futuro da exploração espacial. Em futuras missões tripuladas longas, essas alterações podem permitir a preparação de alimentos e economizar processos.

Tiangong 1 de 9

Como funciona?

Assim como a maioria dos equipamentos, essa air fryer precisou de adaptações para funcionar no espaço. Enquanto na Terra o equipamento libera gordura e fumaça pelo ambiente, a versão adaptada evita esse tipo de contaminação que pode danificar a nave.

O sistema controla a temperatura do alimento e coleta todos os resíduos produzidos para evitar a dispersão das partículas. Segundo o veículo chinês Xinhua, o conjunto foi projetado com alta filtragem para realizar até 500 operações sem chance de vazamentos.

Seu primeiro uso foi na missão Shenzhou-21, realizada em outubro de 2025. No espaço, os seis astronautas da tripulação prepararam suas próprias asinhas de frango marinadas e bifes com pimenta-do-reino, no primeiro “churrasco” da Tiangong.

Além da air fryer, foi também instalado um micro-ondas otimizado para aquecer a comida com um baixo custo de energia Crédito: Shujianyang / Wikimedia Commons

Cardápio em órbita

Com os novos equipamentos, o cardápio da Tiangong também aumentou para mais de 200 tipos de alimentos projetados para ciclos de dez dias. Dentre as opções estão vegetais frescos, nozes, carnes, bolos e até produção artesanal de iogurte.

Essa variedade de alimentos é importante, pois o conforto alimentar se torna um fator crucial mesmo entre astronautas treinados. Segundo um estudo da Food Science and Food Safety, os astronautas costumam consumir apenas 80% das calorias necessárias.

Esse déficit alimentar é administrável em missões de curto prazo, porém missões de longo prazo se tornam perigosas. Os pesquisadores projetaram riscos em missões de 30 a 36 meses de eventuais viagens para Marte, e esse fator poderia gerar riscos a longo e curto prazo.

Uma das hipóteses para o déficit é que comer se torna menos agradável no espaço. A dificuldade para absorção de partículas diminui o aroma e gosto da comida; o armazenamento altera várias qualidades e isso diminui a ingestão calórica dos astronautas.

Segundo o trabalho, alimentos com gostos mais intensos ou preparados diretamente no espaço conseguem amenizar esses fatores e serem mais palatáveis Crédito: Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons

Não foi a primeira vez

Apesar de ser a primeira air-fryer, essa não é a primeira vez que astronautas cozinham no espaço. Em 2019, astronautas cozinharam cookies na Estação Espacial Internacional (ISS) durante o experimento Zero-G Oven.

Ao contrário dos astronautas da ISS, que cozinharam como parte de uma pesquisa sobre uso do calor na microgravidade, a air-fryer chinesa será de uso cotidiano. O equipamento acompanhará os futuros astronautas chineses nas próximas missões com refeições quentinhas.