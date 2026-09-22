Adeus, comida de astronauta: China leva ‘air fryer’ ao espaço, e astronautas passam a assar bife e bolo no espaço

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:11
Quando se fala em comida para astronauta, a primeira coisa que se passa pela mente são saquinhos com pós saborizados. Na estação chinesa Tiangong, essa realidade está mudando com a instalação de uma air fryer que amplia o cardápio para centenas de itens.
Esse novo sistema implementado na cozinha da estação espacial é menos chamativo e tecnológico, mas é importante para o futuro da exploração espacial. Em futuras missões tripuladas longas, essas alterações podem permitir a preparação de alimentos e economizar processos.
Tiangong
Assim como a maioria dos equipamentos, essa air fryer precisou de adaptações para funcionar no espaço. Enquanto na Terra o equipamento libera gordura e fumaça pelo ambiente, a versão adaptada evita esse tipo de contaminação que pode danificar a nave.
O sistema controla a temperatura do alimento e coleta todos os resíduos produzidos para evitar a dispersão das partículas. Segundo o veículo chinês Xinhua, o conjunto foi projetado com alta filtragem para realizar até 500 operações sem chance de vazamentos.
Seu primeiro uso foi na missão Shenzhou-21, realizada em outubro de 2025. No espaço, os seis astronautas da tripulação prepararam suas próprias asinhas de frango marinadas e bifes com pimenta-do-reino, no primeiro “churrasco” da Tiangong.
Com os novos equipamentos, o cardápio da Tiangong também aumentou para mais de 200 tipos de alimentos projetados para ciclos de dez dias. Dentre as opções estão vegetais frescos, nozes, carnes, bolos e até produção artesanal de iogurte.
Essa variedade de alimentos é importante, pois o conforto alimentar se torna um fator crucial mesmo entre astronautas treinados. Segundo um estudo da Food Science and Food Safety, os astronautas costumam consumir apenas 80% das calorias necessárias.
Esse déficit alimentar é administrável em missões de curto prazo, porém missões de longo prazo se tornam perigosas. Os pesquisadores projetaram riscos em missões de 30 a 36 meses de eventuais viagens para Marte, e esse fator poderia gerar riscos a longo e curto prazo.
Uma das hipóteses para o déficit é que comer se torna menos agradável no espaço. A dificuldade para absorção de partículas diminui o aroma e gosto da comida; o armazenamento altera várias qualidades e isso diminui a ingestão calórica dos astronautas.
Apesar de ser a primeira air-fryer, essa não é a primeira vez que astronautas cozinham no espaço. Em 2019, astronautas cozinharam cookies na Estação Espacial Internacional (ISS) durante o experimento Zero-G Oven.
Ao contrário dos astronautas da ISS, que cozinharam como parte de uma pesquisa sobre uso do calor na microgravidade, a air-fryer chinesa será de uso cotidiano. O equipamento acompanhará os futuros astronautas chineses nas próximas missões com refeições quentinhas.