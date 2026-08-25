DICAS DE CASA

Adeus, escorredor de louça: modelo fininho absorve a água, evita poças e libera espaço na bancada da cozinha

Acessório funciona como uma placa para apoiar pratos, copos e talheres e usa um material poroso que retém a umidade após a lavagem



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:55

Escorredor fino ajuda a aproveitar melhor o espaço ao lado da pia em cozinhas pequenas Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois de lavar a louça, o espaço ao lado da pia costuma desaparecer sob pratos, copos e talheres. Em cozinhas pequenas, basta uma refeição para o escorredor tomar boa parte da bancada e ainda deixar água acumulada por perto.

Uma alternativa bem mais discreta vem aparecendo justamente para esse tipo de ambiente. O escorredor de diatomita é fino, quase como uma placa apoiada sobre a bancada, e recebe a louça diretamente sobre a superfície.

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Quando a água escorre, o material poroso absorve parte da umidade e permite que ela evapore aos poucos. Na prática, isso reduz as poças ao redor da pia e evita que uma estrutura grande fique ocupando espaço o dia inteiro.

Parece uma placa

À primeira vista, o acessório pouco lembra um escorredor. Não há grades, divisórias para pratos ou compartimentos para talheres.

A peça funciona como uma base plana. Depois da lavagem, copos, xícaras, pratos e utensílios menores podem ser apoiados diretamente sobre ela enquanto secam.

O formato também explica por que o produto costuma chamar atenção em cozinhas compactas. Há modelos largos, mas também versões estreitas que cabem em pequenos trechos de bancada entre a cuba, a parede e outros objetos.

Em alguns casos, a diatomita é combinada com materiais flexíveis, permitindo dobrar ou enrolar o escorredor depois do uso. Já os modelos rígidos permanecem como uma placa fina, que pode ser apoiada na vertical para secar ou guardada quando não for necessária.

Material cheio de poros

A capacidade de absorção vem da própria estrutura da diatomita, uma rocha sedimentar formada a partir de restos microscópicos de diatomáceas.

O material possui grande quantidade de pequenos poros. Quando as gotas caem sobre a superfície, parte da água entra nesses espaços em vez de permanecer espalhada sobre a bancada.

Ela não desaparece imediatamente. A umidade fica retida por algum tempo e vai sendo liberada conforme ocorre a evaporação.

Por isso, a ventilação continua importante. Deixar a peça exposta ao ar depois que a louça é retirada ajuda a eliminar a água que ficou absorvida entre os poros.

Funciona melhor com pouca louça

O formato plano tem vantagens, mas também impõe alguns limites.

Quem costuma lavar várias panelas, travessas e muitos pratos de uma única vez pode sentir falta das divisórias de um escorredor convencional. Sem elas, cada utensílio precisa ocupar uma parte da superfície.

O acessório costuma funcionar melhor em casas onde a louça é lavada aos poucos ou quando é preciso secar apenas alguns copos, xícaras, pratos e talheres.

Também ajuda quem não quer deixar um escorredor grande permanentemente sobre a bancada. Assim que os utensílios secam, a peça pode ser retirada e o espaço volta a ficar disponível.

Água não pode ficar presa

O fato de a diatomita absorver umidade não significa que a peça possa permanecer molhada indefinidamente.

Depois do uso, o ideal é retirar a louça e permitir que a superfície seque antes de guardá-la. Colocar o escorredor ainda úmido dentro de um armário ou deixá-lo constantemente coberto pode dificultar a evaporação.

Outro cuidado está na quantidade de água. O material foi pensado para receber as gotas que escorrem dos utensílios, e não para funcionar como uma esponja capaz de absorver volumes grandes de líquido.

Se muita água for despejada de uma vez, a superfície pode chegar ao limite de absorção e permanecer molhada por mais tempo.

Resíduos entram nos poros

Com o uso diário, detergente, gordura e restos de sujeira também podem chegar à superfície.

Quando esses resíduos se acumulam, a absorção tende a diminuir. A forma de limpeza, porém, depende da composição de cada escorredor.

Alguns modelos permitem o uso de água e detergente neutro. Outros precisam apenas de uma limpeza superficial e não devem ficar mergulhados em água.

Há ainda peças rígidas cujos fabricantes indicam uma leve lixada quando a superfície deixa de absorver como antes. Nesse caso, a lixa remove uma camada muito fina e expõe novamente os poros do material.

A orientação não serve para todos os produtos. Antes de usar lixa, produtos de limpeza fortes ou qualquer material abrasivo, é necessário conferir as recomendações do fabricante.

Diatomita já aparece no banheiro

A cozinha não é o único lugar em que o material ganhou espaço.

Tapetes de banheiro feitos de diatomita usam a mesma característica para receber a água que escorre dos pés depois do banho. Porta-sabonetes e pequenas bandejas para áreas molhadas também passaram a ser produzidos com o material.

No escorredor, a proposta é semelhante, mas adaptada para a rotina da pia.