Adeus, escorredor de louça: modelo fininho absorve a água, evita poças e libera espaço na bancada da cozinha

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 21:55
Depois de lavar a louça, o espaço ao lado da pia costuma desaparecer sob pratos, copos e talheres. Em cozinhas pequenas, basta uma refeição para o escorredor tomar boa parte da bancada e ainda deixar água acumulada por perto.
Uma alternativa bem mais discreta vem aparecendo justamente para esse tipo de ambiente. O escorredor de diatomita é fino, quase como uma placa apoiada sobre a bancada, e recebe a louça diretamente sobre a superfície.
Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização
Quando a água escorre, o material poroso absorve parte da umidade e permite que ela evapore aos poucos. Na prática, isso reduz as poças ao redor da pia e evita que uma estrutura grande fique ocupando espaço o dia inteiro.
À primeira vista, o acessório pouco lembra um escorredor. Não há grades, divisórias para pratos ou compartimentos para talheres.
A peça funciona como uma base plana. Depois da lavagem, copos, xícaras, pratos e utensílios menores podem ser apoiados diretamente sobre ela enquanto secam.
O formato também explica por que o produto costuma chamar atenção em cozinhas compactas. Há modelos largos, mas também versões estreitas que cabem em pequenos trechos de bancada entre a cuba, a parede e outros objetos.
Em alguns casos, a diatomita é combinada com materiais flexíveis, permitindo dobrar ou enrolar o escorredor depois do uso. Já os modelos rígidos permanecem como uma placa fina, que pode ser apoiada na vertical para secar ou guardada quando não for necessária.
A capacidade de absorção vem da própria estrutura da diatomita, uma rocha sedimentar formada a partir de restos microscópicos de diatomáceas.
O material possui grande quantidade de pequenos poros. Quando as gotas caem sobre a superfície, parte da água entra nesses espaços em vez de permanecer espalhada sobre a bancada.
Ela não desaparece imediatamente. A umidade fica retida por algum tempo e vai sendo liberada conforme ocorre a evaporação.
Por isso, a ventilação continua importante. Deixar a peça exposta ao ar depois que a louça é retirada ajuda a eliminar a água que ficou absorvida entre os poros.
O formato plano tem vantagens, mas também impõe alguns limites.
Quem costuma lavar várias panelas, travessas e muitos pratos de uma única vez pode sentir falta das divisórias de um escorredor convencional. Sem elas, cada utensílio precisa ocupar uma parte da superfície.
O acessório costuma funcionar melhor em casas onde a louça é lavada aos poucos ou quando é preciso secar apenas alguns copos, xícaras, pratos e talheres.
Também ajuda quem não quer deixar um escorredor grande permanentemente sobre a bancada. Assim que os utensílios secam, a peça pode ser retirada e o espaço volta a ficar disponível.
O fato de a diatomita absorver umidade não significa que a peça possa permanecer molhada indefinidamente.
Depois do uso, o ideal é retirar a louça e permitir que a superfície seque antes de guardá-la. Colocar o escorredor ainda úmido dentro de um armário ou deixá-lo constantemente coberto pode dificultar a evaporação.
Outro cuidado está na quantidade de água. O material foi pensado para receber as gotas que escorrem dos utensílios, e não para funcionar como uma esponja capaz de absorver volumes grandes de líquido.
Se muita água for despejada de uma vez, a superfície pode chegar ao limite de absorção e permanecer molhada por mais tempo.
Resíduos entram nos poros
Com o uso diário, detergente, gordura e restos de sujeira também podem chegar à superfície.
Quando esses resíduos se acumulam, a absorção tende a diminuir. A forma de limpeza, porém, depende da composição de cada escorredor.
Alguns modelos permitem o uso de água e detergente neutro. Outros precisam apenas de uma limpeza superficial e não devem ficar mergulhados em água.
Há ainda peças rígidas cujos fabricantes indicam uma leve lixada quando a superfície deixa de absorver como antes. Nesse caso, a lixa remove uma camada muito fina e expõe novamente os poros do material.
A orientação não serve para todos os produtos. Antes de usar lixa, produtos de limpeza fortes ou qualquer material abrasivo, é necessário conferir as recomendações do fabricante.
A cozinha não é o único lugar em que o material ganhou espaço.
Tapetes de banheiro feitos de diatomita usam a mesma característica para receber a água que escorre dos pés depois do banho. Porta-sabonetes e pequenas bandejas para áreas molhadas também passaram a ser produzidos com o material.
No escorredor, a proposta é semelhante, mas adaptada para a rotina da pia.
Para quem lava pouca louça por vez, a principal diferença aparece no espaço que deixa de ser ocupado. Em vez de uma estrutura alta e uma bandeja acumulando água, sobra apenas uma base fina sobre a bancada, que pode sair dali assim que os últimos copos estiverem secos.