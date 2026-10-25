DICAS

Adeus, estrela! Laço de veludo promete mudar o visual das árvores de Natal em 2026

Veja como combinar tecidos, cores e iluminação para apostar na tendência e transformar a árvore com criatividade



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:08

Volumoso e elegante, o enfeite surge como alternativa para renovar a decoração natalina sem precisar trocar todos os acessórios Crédito: Pexels

Na hora de montar a árvore de Natal, um detalhe costuma ficar reservado para o topo: a estrela. Mas uma alternativa promete mudar esse costume em 2026.

A proposta é trocar o enfeite tradicional por um laço volumoso, de preferência feito de veludo, para renovar a decoração sem precisar comprar tudo de novo.

Decoração de Natal dos Famosos 1 de 9

A ideia combina elegância, simplicidade e economia. Com uma única mudança, a árvore pode ganhar outra aparência, mesmo que as bolas, fitas e demais enfeites sejam os mesmo dos anos anteriores.

Laço grande vira destaque no topo da árvore

A proposta é apostar em um laço de grandes proporções para ocupar o lugar da estrela. O volume chama a atenção e acrescenta textura à decoração, enquanto o veludo contribui para um visual mais sofisticado.

O enfeite pode funcionar tanto em árvores com poucos acessórios quanto naquelas que já têm bolas, fitas e outros detalhes. O segredo da composição está em equilibrar os elementos, sem deixar que a decoração fique visualmente carregada.

Para quem quer mudar o ambiente sem gastar muito, a alternativa permite transformar apenas o topo da árvore, aproveitando os enfeites que já estão guardados em casa.

Quais cores combinam com o laço de Natal

A escolha das cores ajuda a criar uma decoração harmoniosa. Uma possibilidade é definir uma paleta de duas ou três tonalidades e usá-la como referência para os demais enfeites.

Algumas combinações que podem funcionar são:

Bordô e dourado: criam uma composição elegante e acolhedora, com tons intensos

criam uma composição elegante e acolhedora, com tons intensos Verde e dourado: mantêm a identidade tradicional do Natal, com um toque sofisticado

mantêm a identidade tradicional do Natal, com um toque sofisticado Branco e prata: favorecem uma decoração mais discreta e contemporânea

favorecem uma decoração mais discreta e contemporânea Madeira clara e tecidos neutros: combinam com ambientes que valorizam materiais naturais e um estilo minimalista

Além das cores, vale observar como o tecido do laço conversa com as bolas e os outros acessórios. Repetir poucos tons ajuda a manter a unidade visual da árvore.

Como fazer um laço sem gastar muito

Não é necessário comprar um enfeite pronto para aderir à proposta. Retalhos de tecido, cortinas antigas em bom estado e mantas finas podem ser reaproveitados na confecção de uma peça personalizada.

O veludo é uma opção para quem procura volume e textura, mas tecidos encorpados e materiais com detalhes metalizados também podem produzir um efeito interessante.

Antes de escolher o material, vale considerar as cores predominantes da árvore e os objetos que já fazem parte da decoração. Assim, itens que estavam guardados ganham uma nova utilidade, enquanto o orçamento destinado aos preparativos de Natal pode ser preservado.

Laços também podem aparecer em outros cantos da casa

A decoração com laços não precisa ficar restrita à árvore. Modelos menores podem ser colocados no aparador, na rack da televisão ou perto de um espelho, criando uma ligação visual entre diferentes pontos da sala.

Bandejas, vasos e outros objetos decorativos podem complementar a composição. A recomendação é evitar o excesso de acessórios sobre os móveis para manter os espaços funcionais e organizados.

Iluminação ajuda a valorizar a decoração

A luz também influencia o resultado. Luzes amareladas ou de tonalidade quente ajudam a criar uma atmosfera aconchegante e valorizam as texturas dos tecidos.

Pisca-piscas discretos podem complementar a árvore sem disputar a atenção com o laço. Pinhas em bandejas, vasos reutilizados e peças de vidro também podem reforçar o clima natalino.