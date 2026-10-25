Adeus, estrela! Laço de veludo promete mudar o visual das árvores de Natal em 2026

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:08
Na hora de montar a árvore de Natal, um detalhe costuma ficar reservado para o topo: a estrela. Mas uma alternativa promete mudar esse costume em 2026.
A proposta é trocar o enfeite tradicional por um laço volumoso, de preferência feito de veludo, para renovar a decoração sem precisar comprar tudo de novo.
Decoração de Natal dos Famosos
A ideia combina elegância, simplicidade e economia. Com uma única mudança, a árvore pode ganhar outra aparência, mesmo que as bolas, fitas e demais enfeites sejam os mesmo dos anos anteriores.
A proposta é apostar em um laço de grandes proporções para ocupar o lugar da estrela. O volume chama a atenção e acrescenta textura à decoração, enquanto o veludo contribui para um visual mais sofisticado.
O enfeite pode funcionar tanto em árvores com poucos acessórios quanto naquelas que já têm bolas, fitas e outros detalhes. O segredo da composição está em equilibrar os elementos, sem deixar que a decoração fique visualmente carregada.
Para quem quer mudar o ambiente sem gastar muito, a alternativa permite transformar apenas o topo da árvore, aproveitando os enfeites que já estão guardados em casa.
A escolha das cores ajuda a criar uma decoração harmoniosa. Uma possibilidade é definir uma paleta de duas ou três tonalidades e usá-la como referência para os demais enfeites.
Algumas combinações que podem funcionar são:
Além das cores, vale observar como o tecido do laço conversa com as bolas e os outros acessórios. Repetir poucos tons ajuda a manter a unidade visual da árvore.
Não é necessário comprar um enfeite pronto para aderir à proposta. Retalhos de tecido, cortinas antigas em bom estado e mantas finas podem ser reaproveitados na confecção de uma peça personalizada.
O veludo é uma opção para quem procura volume e textura, mas tecidos encorpados e materiais com detalhes metalizados também podem produzir um efeito interessante.
Antes de escolher o material, vale considerar as cores predominantes da árvore e os objetos que já fazem parte da decoração. Assim, itens que estavam guardados ganham uma nova utilidade, enquanto o orçamento destinado aos preparativos de Natal pode ser preservado.
A decoração com laços não precisa ficar restrita à árvore. Modelos menores podem ser colocados no aparador, na rack da televisão ou perto de um espelho, criando uma ligação visual entre diferentes pontos da sala.
Bandejas, vasos e outros objetos decorativos podem complementar a composição. A recomendação é evitar o excesso de acessórios sobre os móveis para manter os espaços funcionais e organizados.
A luz também influencia o resultado. Luzes amareladas ou de tonalidade quente ajudam a criar uma atmosfera aconchegante e valorizam as texturas dos tecidos.
Pisca-piscas discretos podem complementar a árvore sem disputar a atenção com o laço. Pinhas em bandejas, vasos reutilizados e peças de vidro também podem reforçar o clima natalino.
A combinação de poucos acessórios, cores bem escolhidas e materiais reaproveitados permite renovar a decoração sem exigir uma grande quantidade de compras.