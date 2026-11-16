DICAS DE CASA

Adeus, ferro de passar queimado: para que serve e como usar truque caseiro que tirar manchas pretas

Ingredientes que você tem na cozinha podem ajudar a remover a sujeira da base do ferro sem danificar as roupas, desde que o fabricante permita o uso



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:04

Truque caseiro com ingredientes comuns pode ajudar a remover manchas escuras da base do ferro de passar Crédito: Ilustração gerada por IA

Com o passar do tempo, o ferro de passar pode acumular manchas escuras na base, principalmente quando entra em contato com tecidos sensíveis ao calor. Além de dificultar o deslizamento do aparelho, esses resíduos podem grudar em outras peças e deixar marcas difíceis de remover.

O problema costuma surgir quando a temperatura ultrapassa o limite recomendado para determinados tecidos ou quando restos de materiais sintéticos derretem sobre a superfície quente. Sem uma limpeza adequada, a sujeira se acumula e compromete o desempenho do equipamento.

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Para recuperar a aparência da base, alguns ingredientes encontrados na cozinha, como bicarbonato de sódio e vinagre branco, podem ajudar. No entanto, é necessário verificar as recomendações do fabricante antes de aplicar qualquer mistura, já que determinados revestimentos exigem cuidados específicos.

Como limpar o ferro com bicarbonato

O bicarbonato de sódio pode ajudar a soltar resíduos acumulados na base do ferro. Entretanto, sua ação levemente abrasiva pode provocar riscos em revestimentos delicados, especialmente nos modelos com superfícies antiaderentes ou de cerâmica.

Caso o fabricante permita seu uso, misture duas colheres de sopa de bicarbonato com uma colher de água até formar uma pasta. Com o aparelho desligado da tomada e completamente frio, espalhe uma pequena quantidade sobre as manchas, evitando as saídas de vapor.

Em seguida, utilize um pano macio para fazer movimentos suaves, sem esfregar com força. Deixe a mistura agir por aproximadamente 15 minutos e retire completamente os resíduos com outro pano levemente umedecido. Finalize secando toda a superfície.

Vinagre branco também pode ajudar

Outra alternativa para remover determinadas manchas é o vinagre branco de álcool. O ingrediente contém ácido acético, substância que pode auxiliar na remoção de alguns depósitos acumulados durante o uso do aparelho.

Para realizar a limpeza, umedeça um pano macio com uma pequena quantidade de vinagre e passe delicadamente sobre a base fria. Depois, remova os resíduos com um tecido úmido e seque bem antes de voltar a utilizar o ferro.

Apesar da praticidade, o método não é indicado para todos os modelos. Por isso, consulte o manual antes de aplicar vinagre, pois a acidez pode comprometer determinados materiais e acabamentos.

Cuidado com as saídas de vapor

Além das manchas na base, o ferro pode apresentar acúmulo de minerais nas pequenas aberturas responsáveis pela liberação do vapor. Esses depósitos podem prejudicar o funcionamento do aparelho e dificultar a passagem da água vaporizada.

Para limpar a parte externa dessas aberturas, utilize uma haste flexível de algodão levemente umedecida com água. Faça movimentos delicados ao redor dos orifícios e evite introduzir objetos pontiagudos, como agulhas ou alfinetes.

Caso os canais estejam obstruídos, a alternativa mais segura é seguir as instruções de autolimpeza indicadas pelo fabricante, quando o modelo oferecer essa função.

O que evitar durante a limpeza

Alguns métodos caseiros podem piorar a situação e provocar danos permanentes. Palha de aço, esponjas ásperas, facas e outros objetos metálicos, por exemplo, podem riscar a base e comprometer o revestimento.

Também é importante evitar solventes, água sanitária e misturas de diferentes produtos de limpeza. Combinar bicarbonato com vinagre não oferece uma vantagem significativa nesse procedimento, enquanto substâncias agressivas podem danificar o equipamento.

Outro cuidado fundamental é nunca mergulhar o ferro na água ou realizar a limpeza com o aparelho conectado à tomada. Antes de qualquer procedimento, espere a superfície esfriar completamente.

Como impedir novas manchas

Depois da limpeza, faça um teste em um tecido velho, limpo e de cor clara para verificar se a base continua soltando resíduos. Caso apareçam marcas, desligue o equipamento e consulte novamente as orientações do fabricante.

Para evitar que o problema volte, respeite as temperaturas indicadas nas etiquetas das roupas e tenha atenção especial aos materiais sintéticos. Também vale evitar o contato direto do ferro com estampas e aplicações que possam derreter.