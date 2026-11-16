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Adeus, ferro de passar queimado: para que serve e como usar truque caseiro que tirar manchas pretas

Ingredientes que você tem na cozinha podem ajudar a remover a sujeira da base do ferro sem danificar as roupas, desde que o fabricante permita o uso

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:04

Truque caseiro com ingredientes comuns pode ajudar a remover manchas escuras da base do ferro de passar
Truque caseiro com ingredientes comuns pode ajudar a remover manchas escuras da base do ferro de passar Crédito: Ilustração gerada por IA

Com o passar do tempo, o ferro de passar pode acumular manchas escuras na base, principalmente quando entra em contato com tecidos sensíveis ao calor. Além de dificultar o deslizamento do aparelho, esses resíduos podem grudar em outras peças e deixar marcas difíceis de remover.

O problema costuma surgir quando a temperatura ultrapassa o limite recomendado para determinados tecidos ou quando restos de materiais sintéticos derretem sobre a superfície quente. Sem uma limpeza adequada, a sujeira se acumula e compromete o desempenho do equipamento.

Veja os 12 produtos de limpeza irregulares em todo o país

Tira Manchas (FV Group) por Reprodução
Alvejante Tira Manchas (Amigos Distribuidora) por Reprodução
Percarbonato Top Brilho por Reprodução
Yta Clean por Reprodução
Percarbonato Plus (ANS Agrária) por Reprodução
Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Nativa) por Reprodução
Alvejante Natural Multiuso (Nova Fórmula) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Vong Home) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Los Chefs) por Reprodução
Oxypur (Quimpack) por Reprodução
Percarbonato de Sódio (Oxgen) - Foto ilustrativa por Ilustração gerada por IA
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Tira Manchas (FV Group) por Reprodução

Para recuperar a aparência da base, alguns ingredientes encontrados na cozinha, como bicarbonato de sódio e vinagre branco, podem ajudar. No entanto, é necessário verificar as recomendações do fabricante antes de aplicar qualquer mistura, já que determinados revestimentos exigem cuidados específicos.

Como limpar o ferro com bicarbonato

O bicarbonato de sódio pode ajudar a soltar resíduos acumulados na base do ferro. Entretanto, sua ação levemente abrasiva pode provocar riscos em revestimentos delicados, especialmente nos modelos com superfícies antiaderentes ou de cerâmica.

Caso o fabricante permita seu uso, misture duas colheres de sopa de bicarbonato com uma colher de água até formar uma pasta. Com o aparelho desligado da tomada e completamente frio, espalhe uma pequena quantidade sobre as manchas, evitando as saídas de vapor.

Em seguida, utilize um pano macio para fazer movimentos suaves, sem esfregar com força. Deixe a mistura agir por aproximadamente 15 minutos e retire completamente os resíduos com outro pano levemente umedecido. Finalize secando toda a superfície.

Vinagre branco também pode ajudar

Outra alternativa para remover determinadas manchas é o vinagre branco de álcool. O ingrediente contém ácido acético, substância que pode auxiliar na remoção de alguns depósitos acumulados durante o uso do aparelho.

Para realizar a limpeza, umedeça um pano macio com uma pequena quantidade de vinagre e passe delicadamente sobre a base fria. Depois, remova os resíduos com um tecido úmido e seque bem antes de voltar a utilizar o ferro.

Apesar da praticidade, o método não é indicado para todos os modelos. Por isso, consulte o manual antes de aplicar vinagre, pois a acidez pode comprometer determinados materiais e acabamentos.

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Cuidado com as saídas de vapor

Além das manchas na base, o ferro pode apresentar acúmulo de minerais nas pequenas aberturas responsáveis pela liberação do vapor. Esses depósitos podem prejudicar o funcionamento do aparelho e dificultar a passagem da água vaporizada.

Para limpar a parte externa dessas aberturas, utilize uma haste flexível de algodão levemente umedecida com água. Faça movimentos delicados ao redor dos orifícios e evite introduzir objetos pontiagudos, como agulhas ou alfinetes.

Caso os canais estejam obstruídos, a alternativa mais segura é seguir as instruções de autolimpeza indicadas pelo fabricante, quando o modelo oferecer essa função.

O que evitar durante a limpeza

Alguns métodos caseiros podem piorar a situação e provocar danos permanentes. Palha de aço, esponjas ásperas, facas e outros objetos metálicos, por exemplo, podem riscar a base e comprometer o revestimento.

Também é importante evitar solventes, água sanitária e misturas de diferentes produtos de limpeza. Combinar bicarbonato com vinagre não oferece uma vantagem significativa nesse procedimento, enquanto substâncias agressivas podem danificar o equipamento.

Outro cuidado fundamental é nunca mergulhar o ferro na água ou realizar a limpeza com o aparelho conectado à tomada. Antes de qualquer procedimento, espere a superfície esfriar completamente.

Como impedir novas manchas

Depois da limpeza, faça um teste em um tecido velho, limpo e de cor clara para verificar se a base continua soltando resíduos. Caso apareçam marcas, desligue o equipamento e consulte novamente as orientações do fabricante.

Para evitar que o problema volte, respeite as temperaturas indicadas nas etiquetas das roupas e tenha atenção especial aos materiais sintéticos. Também vale evitar o contato direto do ferro com estampas e aplicações que possam derreter.

Com esses cuidados, é possível reduzir o acúmulo de sujeira, preservar a superfície do aparelho e diminuir o risco de manchas nas roupas durante a passagem.

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