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Adeus, lesmas nas plantas: truque com fita de cobre promete proteger os vasos sem usar veneno

Método simples cria uma barreira que pode dificultar a passagem de lesmas e caracóis, mas alguns cuidados são essenciais para aumentar sua eficácia



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:22

Faixa de cobre ao redor dos vasos pode dificultar a passagem de lesmas e caracóis, ajudando a proteger as plantas sem o uso de venenos Crédito: Ilustração gerada por IA

Folhas furadas, brotos danificados e pequenas trilhas brilhantes sobre a terra são sinais de que lesmas e caracóis podem estar visitando o jardim durante a noite. Para quem cultiva plantas em vasos, uma solução simples ganhou espaço entre os apaixonados por jardinagem: colocar uma faixa de cobre ao redor dos recipientes.

A técnica chama atenção porque dispensa a aplicação de moluscicidas e pode funcionar como uma barreira física contra esses animais. Entretanto, sua eficácia não é garantida, e a forma de instalação influencia diretamente os resultados.

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Estudos sobre o comportamento dos moluscos indicam que o contato com o cobre pode provocar uma reação desagradável, levando alguns indivíduos a recuar. Na prática, porém, a proteção apresenta limitações que precisam ser consideradas antes de aplicar o material nos vasos.

Por que o cobre afasta lesmas?

O segredo está na interação entre o metal e o muco produzido pelo corpo das lesmas e dos caracóis. Essa substância contém água e sais minerais, que podem favorecer uma reação eletroquímica quando entram em contato com o cobre.

Acredita-se que essa interação provoque uma sensação semelhante a um pequeno choque, fazendo com que alguns moluscos evitem atravessar a superfície metálica.

Apesar disso, pesquisas realizadas pela Royal Horticultural Society, instituição britânica especializada em jardinagem, encontraram resultados diferentes. Em um experimento com 108 pés de alface, as barreiras de cobre não reduziram significativamente os danos provocados pelos animais.

Os resultados mostram que o método pode apresentar algum efeito em determinadas condições, mas não deve ser considerado uma solução definitiva.

Como colocar a fita nos vasos?

Para experimentar a técnica, o primeiro passo é escolher uma fita de cobre adequada para jardinagem. O material deve ser suficientemente largo para dificultar que o animal atravesse a barreira sem encostar no metal.

Antes da instalação, limpe e seque a superfície externa do vaso. Em seguida, aplique a fita horizontalmente, formando uma faixa contínua ao redor de todo o recipiente, sem deixar espaços descobertos.

Especialistas da Universidade de Minnesota explicam que a largura é importante, pois algumas lesmas conseguem atravessar faixas estreitas esticando o corpo. Por isso, produtos muito finos podem oferecer pouca proteção.

Outro cuidado envolve a posição das plantas. Folhas e galhos que encostam no chão podem servir como caminhos alternativos, permitindo que os animais cheguem ao vaso sem atravessar o cobre.

Quando a proteção pode falhar?

Mesmo com a fita instalada corretamente, alguns fatores podem comprometer o funcionamento da barreira. O acúmulo de terra, folhas e outros resíduos sobre o metal pode permitir a passagem dos moluscos.

Vasos com plantas muito próximas também favorecem esse problema. Quando as folhas de recipientes diferentes se encontram, lesmas e caracóis conseguem utilizar a vegetação para alcançar outras superfícies.

Além disso, a barreira não elimina animais que já estejam escondidos dentro do vaso. Antes da instalação, vale verificar a presença de moluscos entre as folhas, na terra e sob o recipiente.

A manutenção também merece atenção, especialmente depois de períodos de chuva ou quando a superfície metálica acumula sujeira.

Outras formas de proteger as plantas

Para reduzir os danos, a fita de cobre pode ser combinada com cuidados simples de jardinagem. A remoção de folhas acumuladas, a limpeza dos vasos e o monitoramento das plantas ajudam a identificar a presença de lesmas antes que os prejuízos aumentem.

Outra estratégia é realizar inspeções à noite, quando esses animais costumam ficar mais ativos. A retirada manual, com auxílio de luvas, pode ser útil em jardins pequenos.

Também vale ajustar os horários de rega. Molhar as plantas pela manhã, quando adequado à espécie, permite que parte da superfície do solo seque ao longo do dia, reduzindo as condições favoráveis à movimentação noturna dos moluscos.