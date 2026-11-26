TELEVISÃO

Adeus, Mais Você? Gil do Vigor revela novo sonho na TV e explica mudança que deseja fazer na Globo

Economista quer espaço para aprofundar debates sobre temas econômicos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09:18

Gil do Vigor Crédito: Reprodução/GNT

Gil do Vigor quer ampliar sua atuação na televisão e já tem um novo objetivo profissional: trabalhar na GloboNews. O economista revelou o desejo de integrar a programação do canal para comentar assuntos da área com uma abordagem mais técnica e aprofundada. A declaração foi feita em entrevista ao gshow, publicada na terça-feira (24).

Atualmente, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 acumula experiências em diferentes formatos do Grupo Globo. Além de participar do Mais Você, da TV Globo, ele integra a bancada do Papo de Segunda, no GNT, e já esteve à frente do Bate-Papo BBB, no Globoplay.

Gil do Vigor conclui PhD nos Estados Unidos 1 de 5

A vontade de chegar à GloboNews tem relação direta com sua formação acadêmica. Doutor em economia desde junho deste ano, Gil quer aproveitar o conhecimento na área para explorar um formato diferente daquele que desenvolve no programa matinal.

"Gostaria de trabalhar na GloboNews falando sobre economia com um linguajar mais técnico. No Mais Você, eu já consigo traduzir a economia de um jeito mais simples e acessível para o público, então, seria um desafio legal ter um espaço na GloboNews também para debater temas econômicos de forma mais aprofundada", explicou.

Gil do Vigor celebra parceria com Ana Maria Braga e Tati Machado

Na entrevista, o apresentador também falou sobre a relação construída com Ana Maria Braga e Tati Machado durante sua participação no Mais Você. Ele destacou especialmente a oportunidade de dividir a apresentação do matinal com as duas colegas.

"Estar trabalhando ao lado da Ana... e ver essa relação se transformar em uma amizade verdadeira não tem preço", afirmou.

Gil também relembrou a emoção de trabalhar pela primeira vez com a titular do programa, de quem já era fã antes de chegar à televisão. Para ele, Ana Maria é uma das principais referências profissionais que encontrou nessa trajetória.

O economista ainda assumiu o Mais Você ao lado de Tati Machado durante o afastamento da apresentadora para as gravações do Chef de Alto Nível. Em novembro, quando Tati iniciou a licença-maternidade, os dois celebraram os 45 dias de trabalho juntos e anunciaram o retorno de Ana Maria.

Carreira na televisão começou após o BBB 21

Desde que participou do reality show, Gil construiu uma trajetória em diferentes atrações da emissora. No Mais Você, ficou conhecido por traduzir assuntos econômicos em uma linguagem acessível no quadro Tá Lascado. Já no Papo de Segunda, passou a integrar discussões sobre comportamento, sociedade e atualidades.

O pernambucano também celebrou a oportunidade de levar sua personalidade para diferentes formatos sem perder a conexão com o público que o acompanha desde o reality.

"Quando entrei no BBB, jamais imaginei que cinco anos depois teria construído uma carreira tão bonita na televisão e tendo a oportunidade de conversar com tantas pessoas por meio de diferentes programas", declarou.