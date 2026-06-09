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Adeus, mármore branco: cozinhas planejadas passam a adotar bancada mais resistente e mais prática

Quartzo composto ganha espaço por ter superfície impermeável, limpeza simples e menor risco de marcas no uso diário



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:16

A mancha sobre a bancada resume a preocupação de quem busca uma cozinha bonita, mas menos vulnerável aos descuidos da rotina Crédito: Ilustração gerada por IA

O mármore claro já foi uma escolha quase automática em cozinhas de alto padrão, principalmente pelo visual limpo e sofisticado. Hoje, porém, a aparência perdeu parte do peso na decisão.

Em muitos projetos, a bancada precisa resistir a vinho, gordura, água, riscos superficiais e à limpeza frequente sem transformar cada acidente doméstico em preocupação.

Itens de cozinha precisam de atenção extra na hora da higienização 1 de 9

Essa mudança ajuda a explicar o avanço do quartzo composto nas cozinhas planejadas. Feito com minerais e resinas especiais, o material cria uma superfície impermeável, dificulta a formação de manchas e exige menos esforço na manutenção diária.

Para quem busca uma bancada clara sem a fragilidade de uma pedra porosa, a tendência deixou de ser apenas estética. Virou uma escolha ligada à durabilidade, à praticidade e à preservação do investimento feito no ambiente.

Mármore perdeu força

Na bancada da cozinha, a porosidade natural das pedras tradicionais é o principal ponto de atenção. Quando líquidos entram em contato com a superfície, parte deles pode penetrar na estrutura do material e formar manchas difíceis de remover.

Vinho derramado, gordura acumulada ou excesso de líquido sobre a bancada podem comprometer o acabamento, principalmente em superfícies claras.

Em cozinhas planejadas, esse risco pesa ainda mais porque a bancada costuma ocupar papel central no visual do ambiente e no investimento da reforma.

Por esse motivo, projetos recentes passaram a priorizar materiais menos vulneráveis ao uso diário. Superfícies com maior resistência mecânica, menor absorção e manutenção mais previsível ganharam espaço.

Quartzo na rotina

Entre as alternativas que avançaram está o quartzo composto. A mistura de minerais puros com resinas especiais resulta em uma superfície mais fechada e impermeável.

Com essa estrutura, o material dificulta infiltrações e reduz a chance de riscos superficiais. Na preparação de alimentos, também oferece uma base lisa, prática para higienizar e mais adequada a cozinhas usadas com frequência.

Sem porosidade, resíduos e líquidos não penetram com a mesma facilidade. Isso diminui o esforço necessário para manter a bancada em bom estado e torna a limpeza um dos pontos fortes do revestimento.

Durabilidade pesa na escolha

Materiais duráveis ajudam a evitar reformas precoces e gastos antes do previsto. Em uma cozinha planejada, preservar a aparência da bancada por mais tempo também significa proteger o desenho pensado para o ambiente.

Ligado a uma proposta mais sustentável, o composto mineral aparece associado a processos fabris com reaproveitamento de água, ciclo de vida longo e composição livre de elementos voláteis nocivos à saúde.

Mais do que uma decisão visual, a escolha passa a reunir desempenho, consumo mais consciente e maior estabilidade para o uso cotidiano.

Cuidados necessários

Mesmo com resistência elevada, o quartzo composto pede alguns cuidados. Panelas superaquecidas não devem ser apoiadas diretamente sobre a bancada, já que o calor pode prejudicar as resinas estruturais.

Para limpar a superfície, sabão neutro e água morna são suficientes para remover gorduras e sujeiras comuns.

A secagem pode ser feita com pano de microfibra macio, preservando o brilho do acabamento.

Após o uso, também é recomendável remover rapidamente qualquer excesso de líquido acumulado sobre a pedra. O hábito ajuda a conservar a superfície e evita desgaste desnecessário.

Valorização do imóvel

Em cozinhas planejadas, acabamentos tecnológicos de alto padrão podem influenciar a valorização do imóvel.

Bancadas resistentes, fáceis de limpar e menos sujeitas a manchas costumam ser percebidas como diferenciais por compradores mais exigentes.

No lugar de uma escolha baseada apenas na aparência, a troca do mármore claro por materiais como o quartzo composto acompanha uma mudança no modo de planejar a cozinha.