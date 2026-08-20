UTILIDADES

Adeus, pano de prato encardido: três colheres na água fria ajudam a recuperar o brilho da peça branca

Dissolvido em água fria, o produto pode ajudar a soltar gordura, resíduos de alimentos e parte do aspecto amarelado do tecido



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 21:11

Deixar os panos de molho antes da lavagem facilita a remoção de gordura, manchas superficiais e odores Crédito: Ilustração gerada por IA

O pano de prato que antes era branco pode ganhar uma aparência amarelada depois de semanas em contato com gordura, molhos, café e outros resíduos da cozinha. Mesmo após passar pela máquina, algumas peças continuam opacas, com manchas e um cheiro difícil de eliminar.

Uma pré-lavagem simples com bicarbonato de sódio pode ajudar a soltar parte dessa sujeira antes do ciclo convencional. O método consiste em dissolver três colheres do produto em um balde com água fria e deixar os tecidos mergulhados por cerca de uma hora.

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O bicarbonato não funciona como um alvejante capaz de devolver o branco original às fibras. Sua ação pode, porém, amenizar o encardido, neutralizar odores e facilitar a remoção de resíduos presos ao tecido.

Por que o pano encarde

Panos de prato acumulam uma combinação difícil de remover. Além de absorverem água, eles entram em contato com gordura, restos de comida, bebidas, produtos de limpeza e sujeira das mãos e das bancadas.

Quando a peça permanece úmida ou é guardada antes de secar completamente, os resíduos aderem ainda mais às fibras. O uso excessivo de sabão também pode piorar o problema, pois parte do produto fica retida no tecido quando o enxágue não é suficiente.

Ao longo do tempo, essas camadas reduzem o brilho e deixam o pano rígido, amarelado ou com odor desagradável. Por isso, apenas aumentar a quantidade de sabão na máquina nem sempre resolve.

Como o bicarbonato ajuda

O bicarbonato de sódio é levemente alcalino. Quando dissolvido em água, ele pode auxiliar na quebra de resíduos ácidos e na remoção de gorduras e odores presentes nas fibras.

A ação é mais eficiente em sujeiras superficiais e peças que ainda não estão muito desgastadas. Manchas antigas, queimaduras, mofo profundo ou alterações provocadas pelo próprio envelhecimento do tecido podem não desaparecer totalmente.

O produto também não desinfeta os panos sozinho. Depois do molho, a lavagem com sabão continua sendo necessária para retirar a sujeira desprendida e os resíduos de bicarbonato.

Pré-lavagem correta

Encha um balde limpo com água fria suficiente para cobrir as peças. Adicione três colheres de sopa de bicarbonato e mexa até que o pó esteja completamente dissolvido.

Coloque os panos de prato no recipiente e deixe agir por aproximadamente uma hora. Evite ultrapassar períodos muito longos sem necessidade, especialmente em tecidos coloridos ou estampados.

Depois do molho, esfregue delicadamente apenas as áreas mais sujas. Em seguida, enxágue e lave as peças normalmente, respeitando a quantidade de sabão recomendada para a carga.

Antes de adotar o procedimento em um pano colorido, faça um teste em uma parte discreta. Embora o bicarbonato seja considerado suave, alguns corantes e acabamentos podem reagir de maneira diferente.

Misturas exigem cuidado

Não combine bicarbonato com água sanitária, amônia, desinfetantes ou outros produtos químicos dentro do mesmo recipiente. Misturas improvisadas podem danificar os tecidos e, dependendo das substâncias envolvidas, liberar vapores perigosos.

Também não é necessário adicionar vinagre ao bicarbonato. O contato entre os dois provoca efervescência, mas a reação neutraliza parte das propriedades de ambos e não garante uma limpeza mais profunda.

Para tecidos brancos resistentes, um alvejante indicado no rótulo pode ser utilizado separadamente, seguindo as instruções do fabricante. Nunca aplique o produto sem verificar se a composição do pano permite esse tipo de tratamento.

Secagem evita o odor

Depois da lavagem, os panos devem secar completamente em local ventilado. Guardar o tecido ainda úmido favorece o aparecimento de cheiro ruim e de manchas que voltam rapidamente.

Também é recomendável trocar os panos com frequência e separar os usados para secar louças daqueles destinados à limpeza de bancadas ou ao contato com gordura.