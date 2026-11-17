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Adeus, pão com ovo tradicional: receita recheada e deliciosa é feita na frigideira e fica pronta em minutos

Com queijo derretido, presunto e casquinha dourada, essa versão transforma ingredientes simples em um café da manhã irresistível



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:17

Receita de pão com ovo recheado na frigideira leva poucos ingredientes e é uma opção prática para o café da manhã Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma combinação clássica do café da manhã brasileiro ganhou uma versão diferente e ainda mais saborosa. Feito diretamente na frigideira, o pão com ovo recheado reúne queijo, presunto e temperos em um lanche prático, econômico e fácil de preparar.

Com poucos ingredientes e sem precisar utilizar o forno, é possível transformar duas fatias de pão de forma em uma refeição completa. O segredo está em retirar o centro do pão para acomodar o ovo e os demais ingredientes, criando uma espécie de sanduíche recheado.

Como fazer ovo cozido com casca que solta inteira e gema no ponto 1 de 11

Quem gosta de variar o cardápio também pode aproveitar a receita para utilizar alimentos disponíveis na geladeira. Embora a combinação tradicional leve queijo, presunto e cebolinha, outros ingredientes podem deixar o preparo ainda mais interessante.

Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais, o ovo também contribui para o valor nutricional da receita. Além disso, sua versatilidade permite combinar diferentes sabores sem complicar o preparo.

Ingredientes para o pão com ovo recheado

Para fazer a receita, basta separar duas fatias de pão de forma, dois ovos, um pouco de manteiga, duas fatias de presunto e duas de queijo. Sal, pimenta-do-reino e cebolinha verde picada completam os ingredientes necessários.

Caso queira experimentar outros sabores, o presunto pode dar lugar a tomate, cogumelos refogados ou vegetais de sua preferência. Queijos que derretem facilmente também ajudam a garantir um recheio cremoso e saboroso.

Como preparar na frigideira

Primeiro, retire cuidadosamente a parte central das fatias de pão de forma com uma faca ou cortador. Procure manter as bordas suficientemente largas para formar uma moldura capaz de segurar o ovo durante o cozimento.

Na sequência, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e espalhe uma pequena quantidade de manteiga. Posicione as molduras de pão sobre a superfície aquecida e quebre um ovo dentro do espaço vazio de cada fatia.

Acrescente sal, pimenta-do-reino e cebolinha picada para temperar. Logo depois, distribua o presunto e o queijo sobre os ovos, formando camadas que vão compor o recheio do sanduíche.

Com os ingredientes acomodados, recoloque os pedaços de pão retirados anteriormente e pressione delicadamente. Aguarde alguns minutos antes de virar cada sanduíche com uma espátula, evitando que o recheio escape.

Durante a finalização, mantenha o fogo baixo para permitir que os ovos cozinhem completamente e o queijo derreta sem queimar o pão. Quando os dois lados estiverem dourados, retire da frigideira e sirva.

Segredo para não errar

Um cuidado importante está na espessura das bordas do pão. Se ficarem muito finas, o ovo pode escapar para a frigideira antes de cozinhar, dificultando a montagem e prejudicando a aparência do lanche.

Controlar a temperatura também faz diferença no resultado. Enquanto o fogo alto pode deixar o pão queimado e o interior cru, o aquecimento mais suave favorece um cozimento uniforme e uma superfície dourada.