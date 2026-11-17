CASA E JARDIM

Adeus, plantas difíceis: espécie elegante é fácil de cultivar dentro de casa, exige pouca água e chama atenção

Com folhas longas e visual sofisticado, a dracena se adapta à luz indireta e pode transformar salas e apartamentos com poucos cuidados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21:21

A dracena se adapta à luz indireta e pode decorar salas e apartamentos por muitos anos, desde que receba cuidados adequados com iluminação e rega Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma planta de folhas compridas, caule fino e aparência quase escultural pode transformar aquele canto vazio da sala sem exigir uma rotina complicada de cuidados. Conhecida pela resistência e pelo visual elegante, a dracena conquistou espaço na decoração de ambientes internos e se tornou uma alternativa para quem deseja ter mais verde dentro de casa.

Seu principal atrativo está na capacidade de se adaptar a locais com iluminação indireta. Diferentemente de espécies que precisam receber sol direto por várias horas, a dracena consegue crescer próxima a janelas protegidas por cortinas e em espaços com claridade moderada.

Plantas para colocar na entrada de casa 1 de 5

Além da aparência, a planta também ganhou fama por sua suposta capacidade de eliminar substâncias presentes no ar. Pesquisas realizadas em ambientes controlados identificaram a absorção de determinados compostos químicos por plantas ornamentais, embora esse efeito não seja suficiente para substituir a ventilação de uma residência.

Com algumas orientações simples, é possível manter a dracena saudável durante anos, mesmo em apartamentos e escritórios com espaço limitado. O segredo está em equilibrar luminosidade, quantidade de água e condições do solo.

Por que a dracena chama atenção?

As variedades conhecidas como Dracaena marginata apresentam folhas estreitas, alongadas e frequentemente contornadas por tons avermelhados. Conforme crescem, desenvolvem caules lenhosos que deixam a copa concentrada na parte superior, criando uma aparência semelhante à de pequenas palmeiras.

Esse formato permite utilizar a planta em diferentes estilos de decoração, desde salas minimalistas até ambientes com móveis de madeira e elementos naturais. Também funciona como destaque próximo a paredes claras, onde suas folhas ganham maior contraste.

A resistência à luminosidade moderada representa outra vantagem. Entretanto, isso não significa que a espécie consiga sobreviver em um cômodo completamente escuro.

A dracena precisa de luz para realizar a fotossíntese, ainda que não necessite receber raios solares diretamente. Ambientes sem janelas ou com iluminação insuficiente podem prejudicar o crescimento e enfraquecer a folhagem.

A planta realmente purifica o ar?

A reputação da dracena como purificadora natural ganhou força após experimentos que investigaram a capacidade de plantas ornamentais de remover compostos orgânicos voláteis, presentes em determinados materiais e produtos domésticos.

Entre essas substâncias estão o formaldeído e o benzeno, que podem estar associados a tintas, colas, revestimentos e outras fontes de poluição interna.

Contudo, existe uma diferença importante entre os resultados obtidos em laboratório e as condições encontradas nas residências.

Uma revisão científica publicada em 2019, conduzida por pesquisadores da Universidade Drexel, nos Estados Unidos, analisou estudos anteriores e concluiu que vasos comuns não removem poluentes em quantidade suficiente para melhorar significativamente a qualidade do ar de casas e escritórios.

Assim, a dracena continua sendo uma excelente opção ornamental, mas não deve substituir a abertura de janelas, a ventilação adequada ou outras medidas destinadas a reduzir a exposição a contaminantes.

Onde colocar a dracena?

O melhor local para cultivar a espécie é aquele que oferece bastante claridade, mas evita a exposição prolongada ao sol intenso. Uma janela com cortina leve, por exemplo, permite que a planta receba luminosidade sem sofrer com o aquecimento excessivo das folhas.

Cantos próximos a varandas e salas bem iluminadas também funcionam, desde que o vaso não fique diretamente exposto a correntes de ar frio.

Quem mantém plantas dentro de casa precisa observar como cada espécie responde ao ambiente. No caso da dracena, crescimento muito lento, perda de intensidade nas cores e folhas enfraquecidas podem indicar luminosidade insuficiente.

Outro cuidado envolve o ar-condicionado. O fluxo constante de ar frio ou seco diretamente sobre a planta pode favorecer o ressecamento das extremidades, principalmente em ambientes com baixa umidade.

Como evitar folhas marrons?

As pontas secas estão entre os problemas mais comuns no cultivo da dracena. Embora muita gente associe esse sinal imediatamente à falta de água, diferentes fatores podem provocar a alteração.

A espécie apresenta sensibilidade ao excesso de sais e ao flúor presente em determinadas águas de abastecimento. Quando essas substâncias se acumulam nos tecidos vegetais, as extremidades podem ganhar uma coloração amarronzada.

Baixa umidade, regas irregulares e excesso de fertilizante também contribuem para o problema.

Para reduzir os riscos, vale utilizar água de chuva limpa ou água filtrada adequada, quando possível. Deixar a água da torneira em um recipiente aberto pode diminuir parte do cloro livre, mas não elimina o flúor dissolvido.

Também é importante evitar mudanças bruscas de temperatura e manter o vaso afastado das saídas de ar-condicionado.

Qual a frequência de rega?

Apesar da aparência tropical, a dracena não precisa de solo constantemente encharcado. Suas raízes dependem de um substrato que permita a circulação de ar e a saída do excesso de água.

Antes de regar, introduza o dedo aproximadamente três centímetros na terra. Se a camada superficial ainda estiver úmida, espere mais alguns dias e faça uma nova verificação.

Em condições favoráveis, o intervalo entre as regas pode ficar próximo de uma ou duas semanas, mas a frequência varia conforme a temperatura, o tamanho do vaso e a ventilação do ambiente.

O excesso de água merece atenção especial. Assim como acontece com outras espécies cultivadas em recipientes, regar demais pode comprometer a saúde das plantas, favorecendo o apodrecimento das raízes.

Por isso, escolha vasos com furos de drenagem e retire a água acumulada nos pratos depois da irrigação.

Dracena é tóxica para animais?

Quem convive com cães e gatos precisa tomar um cuidado adicional. A dracena contém saponinas, substâncias que podem provocar reações adversas quando os animais ingerem partes da planta.

Entre os sintomas possíveis estão vômitos, salivação excessiva e perda de apetite. Caso o animal mastigue as folhas e apresente alterações, o ideal é procurar orientação veterinária.

A queda gradual de folhas mais antigas, por outro lado, nem sempre indica um problema. Conforme o caule cresce, a planta pode perder naturalmente parte da folhagem inferior, deixando sua estrutura mais evidente.