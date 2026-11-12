FRUTAS

Adeus, prisão de ventre: fruta é melhor que ameixa e mamão e pode melhorar o intestino em apenas 4 semanas, aponta estudo

Revisão de 33 publicações científicas aponta que o consumo diário de dois kiwis verdes pode aumentar a frequência das evacuações e melhorar o conforto digestivo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:15

Rico em fibras, água e compostos naturais, o kiwi verde pode ajudar a aliviar a prisão de ventre quando consumido regularmente, aponta revisão científica Crédito: Ilustração gerada por IA

A dificuldade para ir ao banheiro, acompanhada de sensação de peso, fezes endurecidas e esforço para evacuar, faz parte da rotina de quem sofre com prisão de ventre. Entretanto, uma fruta conhecida pelo sabor levemente ácido pode oferecer uma alternativa alimentar simples para amenizar esses sintomas. Consumir dois kiwis verdes por dia durante quatro semanas pode melhorar o funcionamento intestinal, segundo uma nova análise científica.

Publicada em 4 de novembro na revista Food, Nutrition and Health, a pesquisa reuniu 33 publicações científicas para investigar os efeitos do kiwi sobre a constipação e o conforto digestivo. Os resultados indicam benefícios especialmente para adultos com prisão de ventre funcional e síndrome do intestino irritável com predominância de constipação (SII-C).

Kiwi é uma fruta poderosa para ajudar no sono e na recuperação muscular 1 de 10

Em um dos estudos internacionais analisados, pessoas com constipação funcional registraram, em média, 1,53 evacuação espontânea completa a mais por semana. Já os participantes com SII-C apresentaram aumento de 1,73 evacuação semanal. Ambos os grupos também relataram melhora no conforto gastrointestinal.

Apesar dos resultados positivos, os pesquisadores ressaltam que o kiwi não substitui automaticamente os tratamentos convencionais. Os benefícios variam entre os indivíduos, e ainda faltam investigações mais longas para compreender a duração dos efeitos.

Por que o kiwi ajuda?

O possível benefício não depende de uma única substância. Na verdade, o kiwi verde reúne diferentes componentes que atuam sobre a consistência das fezes e o funcionamento do intestino.

Entre eles estão as fibras alimentares, que contribuem para aumentar o volume fecal e ajudam a reter água. Dessa forma, as fezes podem adquirir uma consistência mais favorável à evacuação, reduzindo o esforço necessário para eliminá-las.

Além disso, a fruta contém água e sorbitol, composto que também pode contribuir para a hidratação do conteúdo intestinal. A combinação desses elementos ajuda a explicar por que o consumo regular apresentou resultados positivos nos estudos clínicos.

Outro componente investigado é a actinidina, enzima naturalmente presente no kiwi verde e associada à digestão de proteínas. Entretanto, sua participação específica no alívio da prisão de ventre ainda não está completamente esclarecida.

Os pesquisadores também consideram a possível influência das fibras e de outros compostos da fruta sobre a microbiota intestinal, formada por microrganismos que participam de diferentes processos digestivos.

Por isso, os efeitos observados parecem resultar da ação conjunta dos nutrientes e compostos naturais, e não de uma propriedade isolada do alimento.

Quantos kiwis comer?

A revisão identificou resultados mais consistentes entre adultos que consumiram dois kiwis verdes frescos diariamente, durante aproximadamente quatro semanas. Essa foi a quantidade mais frequentemente associada à melhora da frequência intestinal e do conforto digestivo.

O período, contudo, não representa uma garantia de resultado. Algumas pessoas podem perceber benefícios diferentes, enquanto outras precisam de estratégias adicionais para controlar os sintomas.

A quantidade de fibras, a hidratação, a atividade física e a rotina alimentar também influenciam o funcionamento do intestino. Inclusive, alimentos e hábitos que favorecem a saúde intestinal ajudam a compreender por que a melhora digestiva depende de um conjunto de cuidados.

Para incluir o kiwi no cardápio, uma possibilidade é consumi-lo fresco no café da manhã ou entre as refeições. A fruta também pode acompanhar iogurtes, aveia e saladas, desde que a pessoa tolere bem esses alimentos.

Ainda assim, os estudos que sustentam a recomendação investigaram principalmente o consumo da fruta fresca. Portanto, não é possível afirmar que sucos, suplementos ou preparações industrializadas produzam exatamente os mesmos resultados.

Kiwi ou ameixa seca?

Além de analisar os benefícios do kiwi, os pesquisadores avaliaram estudos que compararam a fruta com outras estratégias alimentares utilizadas no tratamento da constipação, como o psyllium e a ameixa seca.

O psyllium é uma fibra extraída de sementes da planta Plantago ovata. Quando entra em contato com a água, forma uma espécie de gel que contribui para melhorar a consistência das fezes e facilitar sua eliminação.

Já a ameixa seca reúne fibras e sorbitol, combinação que pode favorecer a movimentação intestinal. Entretanto, algumas pessoas com síndrome do intestino irritável apresentam maior sensibilidade a determinados carboidratos fermentáveis presentes nesse alimento.

Em um estudo realizado nos Estados Unidos, os três recursos apresentaram resultados favoráveis para pessoas com constipação crônica. O kiwi, por sua vez, demonstrou boa tolerabilidade e menor ocorrência de efeitos adversos em algumas comparações.

Isso não significa que a fruta seja superior a todos os tratamentos disponíveis. A escolha depende dos sintomas, da resposta individual e das orientações de profissionais de saúde.

As diferenças entre as fibras também importam. O papel do kiwi e do psyllium no combate à prisão de ventre já aparece nas recomendações nutricionais que consideram a consistência das fezes, a frequência das evacuações e a tolerância digestiva.

Todo kiwi tem o mesmo efeito?

Embora existam diferentes variedades da fruta, a revisão encontrou evidências mais robustas para o kiwi verde fresco, especialmente o da variedade Hayward, conhecido pela polpa esverdeada e pelas pequenas sementes escuras.

O kiwi dourado também contém nutrientes importantes e já apresentou resultados promissores em alguns estudos. Entretanto, as pesquisas disponíveis ainda não permitem considerar as duas variedades completamente equivalentes no tratamento da constipação.

O mesmo cuidado vale para produtos em pó e extratos industrializados. Como o processamento pode alterar a composição da fruta, seus efeitos não devem ser automaticamente comparados aos do alimento fresco.

Além disso, os resultados dos estudos variaram conforme a quantidade consumida, as características dos participantes e os métodos utilizados para avaliar o funcionamento intestinal.

Quando procurar ajuda?

Apesar do potencial do kiwi, a prisão de ventre persistente pode exigir uma investigação mais ampla. A dificuldade para evacuar nem sempre está relacionada apenas ao consumo insuficiente de fibras.

Medicamentos, alterações na motilidade intestinal, problemas na coordenação dos músculos responsáveis pela evacuação e diferentes condições de saúde também podem contribuir para os sintomas.

Por isso, pessoas que apresentam constipação frequente, dores persistentes ou mudanças importantes no funcionamento intestinal devem procurar avaliação profissional. A presença de sangue nas fezes, perda de peso sem explicação ou dor abdominal intensa também exige atenção médica.

Quem possui alergia ao kiwi deve evitar o alimento. Já pessoas com restrição de potássio, especialmente por determinadas doenças renais, precisam avaliar sua inclusão na dieta com acompanhamento especializado.

Outro limite da pesquisa envolve o tempo de observação. A maior parte dos estudos acompanhou os participantes durante períodos relativamente curtos, o que impede conclusões definitivas sobre os efeitos do consumo diário por muitos meses ou anos.