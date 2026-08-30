CASA E JARDIM

Adeus, pulgões e cochonilhas: a mistura com óleo de neem que ajuda a proteger as plantas sem inseticida sintético

Solução aplicada nas folhas pode ajudar a controlar pragas comuns de jardins e hortas, mas a diluição e o horário fazem diferença



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 07:07

Pulverização deve alcançar também o verso das folhas, onde muitas pragas costumam se concentrar Crédito: Ilustração gerada por IA

Pulgões concentrados nos brotos, cochonilhas escondidas no verso das folhas e lagartas abrindo buracos onde antes havia uma folhagem inteira são problemas comuns até em jardins bem cuidados. Quando a infestação aparece, nem sempre é necessário partir imediatamente para um inseticida sintético.

Entre as alternativas usadas no manejo de pragas está o óleo de neem, obtido principalmente das sementes da Azadirachta indica. O produto contém compostos com ação sobre diferentes fases do desenvolvimento dos insetos e pode ser encontrado em formulações próprias para jardinagem.

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O resultado, porém, depende mais da aplicação correta do que da quantidade usada. Concentração excessiva pode danificar folhas, enquanto pulverizações feitas no sol forte aumentam o risco de queimaduras. Em hortas, outro cuidado é verificar se o produto escolhido está autorizado para a cultura e respeitar exatamente as orientações do rótulo.

Como o neem age

Um dos principais compostos associados à ação inseticida do neem é a azadiractina. Em vez de provocar apenas uma morte imediata por contato, ela interfere em processos relacionados ao crescimento, alimentação e reprodução de diferentes insetos.

Isso ajuda a explicar por que os efeitos podem não aparecer logo após a primeira pulverização. Lagartas e outros insetos mastigadores podem reduzir a alimentação, enquanto determinados estágios imaturos têm o desenvolvimento prejudicado.

O neem é utilizado no manejo de pragas como pulgões, algumas cochonilhas, moscas-brancas e lagartas. A eficiência varia conforme a espécie, o estágio do inseto, a intensidade da infestação e a forma de aplicação.

Por isso, folhas já muito comprometidas ou infestações grandes podem exigir mais de uma medida de controle. Retirar partes muito atacadas e acompanhar novas brotações também ajuda a evitar que a população volte a crescer.

Por que misturar

Óleo e água naturalmente não formam uma mistura estável. Quando se utiliza óleo de neem puro, uma pequena quantidade de agente emulsificante ajuda a dispersar o produto pela água e evita que grande parte do óleo permaneça concentrada na superfície.

O sabão líquido neutro pode cumprir essa função em preparações domésticas, mas não deve ser colocado em excesso. A própria solução com sabão pode provocar danos em folhas mais sensíveis, especialmente quando aplicada sob calor intenso.

Produtos comerciais à base de neem já podem ser vendidos em formulações emulsionáveis. Nesse caso, acrescentar detergente ou sabão por conta própria pode ser desnecessário e alterar a concentração recomendada pelo fabricante.

Qual diluição usar

Para óleo de neem puro, uma referência usada em formulações para jardinagem é a concentração próxima de 0,5%, equivalente a cerca de 5 ml de óleo para 1 litro de água. Quando o óleo precisa ser emulsificado, utiliza-se apenas uma pequena quantidade de sabão líquido suave antes de completar a mistura com água.

A proporção, entretanto, não deve ser tratada como receita universal. A quantidade de azadiractina e a formulação mudam de um produto para outro. Produtos comerciais devem ser preparados conforme a dosagem indicada no rótulo.

Antes de pulverizar o jardim inteiro, vale aplicar a solução em poucas folhas e observar a planta. Espécies com folhagem delicada podem apresentar manchas ou queimaduras mesmo em concentrações toleradas por outras plantas.

O jeito de aplicar

A pulverização deve alcançar tanto a parte superior quanto o verso das folhas, região em que pulgões, cochonilhas e outros insetos costumam permanecer protegidos.

Também é melhor evitar os horários de sol intenso. O fim da tarde costuma ser mais adequado porque reduz o risco de fitotoxicidade provocado pela combinação entre óleo, calor e radiação solar.

Outra regra importante é não pulverizar flores abertas ou plantas enquanto abelhas e outros polinizadores estiverem visitando-as. Embora o neem apresente baixa toxicidade aguda para abelhas adultas em determinadas condições, estudos apontam a possibilidade de efeitos subletais, especialmente quando há exposição repetida.

A frequência também não deve ser determinada automaticamente. Algumas formulações orientam reaplicações em intervalos de sete a dez dias, mas o período correto depende do produto, da cultura e da praga encontrada.

Quais pragas combate

Pulgões estão entre os alvos mais comuns. Como se concentram em brotos e folhas novas, é importante direcionar a pulverização para essas regiões.

Cochonilhas exigem atenção maior. Algumas espécies ficam protegidas por uma camada cerosa ou carapaça que dificulta a chegada do produto ao inseto, por isso aplicações superficiais podem apresentar resultado limitado.

Lagartas também podem ser afetadas principalmente pela ação do neem sobre alimentação e desenvolvimento. O produto, no entanto, não deve ser considerado solução instantânea para qualquer espécie de lagarta.

Observar a planta alguns dias depois da aplicação é mais útil do que simplesmente aumentar a concentração. Se a infestação continuar avançando, é necessário identificar corretamente a praga antes de escolher outra forma de controle.

E na horta?

O fato de o neem ter origem vegetal não significa que qualquer mistura possa ser aplicada livremente sobre alimentos. Em hortaliças e frutíferas, deve-se dar preferência a produtos indicados e registrados para a finalidade desejada.

Também não existe um período de carência único de três dias válido para todos os produtos de neem. O intervalo entre a última aplicação e a colheita deve seguir as informações específicas do produto utilizado.

A azadiractina sofre degradação relativamente rápida quando exposta à luz e a outros fatores ambientais, mas isso não elimina a necessidade de seguir o rótulo e lavar frutas e hortaliças antes do consumo.