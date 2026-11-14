Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00
Para espantar o calor com uma bebida natural, leve e pronta em instantes, o suco de melancia batido com gengibre e limão é uma opção prática para o dia a dia. Como a fruta já tem bastante água e doçura natural, a receita dispensa açúcar e nem precisa passar na peneira, mantendo todas as fibras no copo.
Aprenda a fazer suco de melancia com limão e gengibre
3 xícaras (chá) de melancia picada sem sementes
Suco de 1 limão-taiti espremido na hora
1 pedaço pequeno de gengibre fresco descascado (cerca de 1 cm)
Folhas de hortelã fresca a gosto
6 pedras de gelo
Corte a polpa da melancia em cubos médios, retirando o máximo de sementes possível para evitar que o suco fique amargo.
Coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre descascado e as folhas de hortelã no liquidificador.
Adicione as pedras de gelo e bata em potência alta por cerca de 1 minuto, até tritura tudo por igual.
Sirva sem coar, aproveitando a espuma natural que se forma por cima.