HORA DO RANGO

Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

Usar uma fruta bem madura e bater com gelo garante um suco grosso e refrescante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00

Suco de melancia com gengibre e limão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Para espantar o calor com uma bebida natural, leve e pronta em instantes, o suco de melancia batido com gengibre e limão é uma opção prática para o dia a dia. Como a fruta já tem bastante água e doçura natural, a receita dispensa açúcar e nem precisa passar na peneira, mantendo todas as fibras no copo.



Aprenda a fazer suco de melancia com limão e gengibre 1 de 6

Ingredientes

3 xícaras (chá) de melancia picada sem sementes

Suco de 1 limão-taiti espremido na hora

1 pedaço pequeno de gengibre fresco descascado (cerca de 1 cm)

Folhas de hortelã fresca a gosto

6 pedras de gelo

Modo de Preparo

Corte a polpa da melancia em cubos médios, retirando o máximo de sementes possível para evitar que o suco fique amargo.

Coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre descascado e as folhas de hortelã no liquidificador.

Adicione as pedras de gelo e bata em potência alta por cerca de 1 minuto, até tritura tudo por igual.