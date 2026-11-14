Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus refrigerante: essa bebida gelada mata a sede no calor e não precisa de açúcar nem de coar

Usar uma fruta bem madura e bater com gelo garante um suco grosso e refrescante

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00

Suco de melancia com gengibre e limão
Suco de melancia com gengibre e limão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Para espantar o calor com uma bebida natural, leve e pronta em instantes, o suco de melancia batido com gengibre e limão é uma opção prática para o dia a dia. Como a fruta já tem bastante água e doçura natural, a receita dispensa açúcar e nem precisa passar na peneira, mantendo todas as fibras no copo.

Aprenda a fazer suco de melancia com limão e gengibre

Para espantar o calor com uma bebida natural, leve e pronta em instantes, o suco de melancia batido com gengibre e limão é uma opção prática para o dia a dia. por Imagem gerada por inteligência artificial
Como a fruta já tem bastante água e doçura natural, a receita dispensa açúcar e nem precisa passar na peneira, mantendo todas as fibras no copo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Corte a polpa da melancia em cubos médios, retirando o máximo de sementes possível para evitar que o suco fique amargo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre descascado e as folhas de hortelã no liquidificador. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione as pedras de gelo e bata em potência alta por cerca de 1 minuto, até tritura tudo por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva sem coar, aproveitando a espuma natural que se forma por cima. por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 6
Para espantar o calor com uma bebida natural, leve e pronta em instantes, o suco de melancia batido com gengibre e limão é uma opção prática para o dia a dia. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

3 xícaras (chá) de melancia picada sem sementes

Suco de 1 limão-taiti espremido na hora

1 pedaço pequeno de gengibre fresco descascado (cerca de 1 cm)

Folhas de hortelã fresca a gosto

6 pedras de gelo

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Aprenda a fazer vitamina de banana saudável com apenas 3 ingredientes

Imagem - Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Imagem - Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

Almoço rápido e sequinho: aprenda a fazer isca de frango crocante que não murcha e não usa óleo

  • Modo de Preparo

Corte a polpa da melancia em cubos médios, retirando o máximo de sementes possível para evitar que o suco fique amargo.

Coloque a melancia, o suco de limão, o gengibre descascado e as folhas de hortelã no liquidificador.

Adicione as pedras de gelo e bata em potência alta por cerca de 1 minuto, até tritura tudo por igual.

Sirva sem coar, aproveitando a espuma natural que se forma por cima.

Leia mais

Imagem - Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Costelinha de porco suculenta na airfryer: como assar sem ressecar e sem encher a casa de fumaça

Imagem - Aprenda o segredo do café cremoso perfeito

Aprenda o segredo do café cremoso perfeito

Imagem - Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Aprenda a fazer churros caseiros crocantes por fora e macios por dentro

Tags:

Dica de Almoço Fácil Receita Receitas Almoço Receitas Para O Almoço Receitas Facéis Para O Almoço Gastronomia

Mais recentes

Imagem - Amor, dinheiro e relações entram nos eixos: o que muda com o fim de Vênus retrógrado em Libra

Amor, dinheiro e relações entram nos eixos: o que muda com o fim de Vênus retrógrado em Libra
Imagem - Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes

Como fazer arroz branco e soltinho: passo a passo infalível sem erro para iniciantes
Imagem - Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador

Marcelo Sangalo se apresenta como DJ em festa de aniversário badalada em Salvador