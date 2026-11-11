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Adeus refrigerante: esse chá refrescante tira a vontade de doce e pode ficar pronto na geladeira

Não ferver a flor na água e colocar rodelas de frutas cítricas na jarra tira o azedo forte e deixa o chá saboroso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:00

Chá de hibisco
Chá de hibisco  Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você quer uma bebida gelada, saborosa e diferente para o calor, este chá de hibisco com frutas cítricas e hortelã é a escolha certa. Feito com infusão rápida de flores secas e canela, ele ganha frescor extra com rodelas de laranja e limão, precisando apenas de alguns minutinhos na geladeira antes de servir.

Veja como fazer um chá de hibisco refrescante

Aqueça a água até chiar no fundo da panela, sem ferver completamente, e desligue o fogo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Em um bule ou tigela, coloque o hibisco e a canela, despeje a água quente e tampe. por Imagem gerada por inteligência artificial
Deixe em infusão por exatos 5 minutos para não amargar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coe o chá e descarte as flores. por Imagem gerada por inteligência artificial
Deixe amornar e transfira para uma jarra. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione as rodelas de laranja, o limão, a hortelã e bastante gelo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Misture e mantenha na geladeira por 20 minutos antes de servir para apurar o sabor. por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada por inteligência artificial
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Aqueça a água até chiar no fundo da panela, sem ferver completamente, e desligue o fogo. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

2 colheres (sopa) de flores secas de hibisco

1 litro de água

1 laranja em rodelas (com casca)

½ limão fatiado fino

1 pau de canela (opcional)

Hortelã fresca a gosto

Gelo a gosto

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  • Modo de Preparo

Aqueça a água até chiar no fundo da panela, sem ferver completamente, e desligue o fogo.

Em um bule ou tigela, coloque o hibisco e a canela, despeje a água quente e tampe.

Deixe em infusão por exatos 5 minutos para não amargar.

Coe o chá e descarte as flores.

Deixe amornar e transfira para uma jarra.

Adicione as rodelas de laranja, o limão, a hortelã e bastante gelo.

Misture e mantenha na geladeira por 20 minutos antes de servir para apurar o sabor.

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