Adeus refrigerante: esse chá refrescante tira a vontade de doce e pode ficar pronto na geladeira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 15:00
Se você quer uma bebida gelada, saborosa e diferente para o calor, este chá de hibisco com frutas cítricas e hortelã é a escolha certa. Feito com infusão rápida de flores secas e canela, ele ganha frescor extra com rodelas de laranja e limão, precisando apenas de alguns minutinhos na geladeira antes de servir.
Veja como fazer um chá de hibisco refrescante
2 colheres (sopa) de flores secas de hibisco
1 litro de água
1 laranja em rodelas (com casca)
½ limão fatiado fino
1 pau de canela (opcional)
Hortelã fresca a gosto
Gelo a gosto
Aqueça a água até chiar no fundo da panela, sem ferver completamente, e desligue o fogo.
Em um bule ou tigela, coloque o hibisco e a canela, despeje a água quente e tampe.
Deixe em infusão por exatos 5 minutos para não amargar.
Coe o chá e descarte as flores.
Deixe amornar e transfira para uma jarra.
Adicione as rodelas de laranja, o limão, a hortelã e bastante gelo.
Misture e mantenha na geladeira por 20 minutos antes de servir para apurar o sabor.