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Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra

Opções de plástico apresentam diferença substancial no peso em relação às opções tradicionais

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:18

Economize na diária do pedreiro e no tempo de obra com essa opção de telhas
Economize na diária do pedreiro e no tempo de obra com essa opção de telhas Crédito: Magnific

A telha de PVC que imita cerâmica ganhou espaço em reformas por unir aparência tradicional, peso menor e instalação mais rápida. Se você deseja reformar o telhado, mas sem arranjar dor de cabeça.

O material tenta resolver três problemas comuns: infiltração, excesso de peso na estrutura e manutenção difícil. Mesmo assim, para ter um bom resultado, vale tomar alguns cuidados básicos, como uma boa instalação e materiais de boa procedência.

Telha sanduíche

Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
Telha sanduíche por Reprodução
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Telha sanduíche por Reprodução

Principal diferencial

A principal diferença está no material. Enquanto a telha cerâmica tradicional é feita de barro queimado, a telha de PVC usa um composto plástico rígido, mais leve e moldado em peças maiores.

Esse formato reduz a quantidade de telhas necessárias para cobrir a mesma área. Com menos peças sobre a estrutura, o telhado fica mais simples de montar, principalmente em reformas de casas antigas.

Fichas técnicas de fabricantes nacionais indicam que telhas de PVC ficam em torno de 2,48 kg a 3,25 kg por metro linear, conforme o modelo. Já as telhas de barro costumam pesar entre 40 kg e 60 kg por metro quadrado, o que exige uma estrutura mais robusta.

Mesmo com a leveza, as peças ainda podem suportar condições adversas como chuva e ventania intensa, se houver a instalação apropriada
Mesmo com a leveza, as peças ainda podem suportar condições adversas como chuva e ventania intensa, se houver a instalação apropriada Crédito: Pixabay

Para muitos moradores, o maior atrativo está em encurtar o tempo da reforma e economizar na diária do pedreiro. Como as peças são grandes e leves, o transporte tende a ser mais fácil, a montagem fica mais rápida e tudo fica mais manejável.

Conforto térmico

Apesar do desempenho térmico de uma peça variar muito de fabricante para fabricante, além de vários outros fatores, o PVC tem pontos positivos. Em média, esse é um material que funciona como um isolante térmico eficiente.

Um estudo publicado na revista Research, Society and Development avaliou telhas com revestimento impermeabilizante de PVC. O trabalho apontou diferença de cerca de 20ºC entre faces externa e interna em condições analisadas.

Apesar dos resultados, outros elementos como a presença de forro e revestimentos específicos podem afetar o desempenho térmico da peça
Apesar dos resultados, outros elementos como a presença de forro e revestimentos específicos podem afetar o desempenho térmico da peça Crédito: Pixabay

Antes de comprar, confira estes pontos

Para além do básico, cor e aparência, existem pontos de atenção na aquisição das suas telhas. A telha precisa ter espessura compatível com o projeto, identificação do lote, marca do fabricante e orientação clara de instalação.

A norma ABNT NBR 16737 trouxe mais padronização para telhas de PVC no Brasil. A marcação diretamente na peça ajuda o comprador a identificar o produto e reduz o risco de levar material sem rastreabilidade.

Onde a telha de PVC costuma funcionar melhor

A telha de PVC tende a fazer mais sentido em áreas externas de uso cotidiano, como garagens cobertas, varandas, espaços gourmet, edículas e lavanderias. Nesses casos, o material ajuda a cobrir áreas amplas com peças leves e visual mais acabado.

Em varandas e áreas gourmet, o atrativo costuma ser o visual. Como alguns modelos imitam telhas de barro, a cobertura mantém uma aparência mais tradicional, mas com carga menor sobre o madeiramento.

Exemplo de área de lazer com telhas de PVC
Exemplo de área de lazer com telhas de PVC Crédito: Magnific

Esse tipo de instalação, porém, exige atenção a pontos sensíveis do telhado, como cumeeiras, rufos e calhas. Quando o encontro entre as peças é mal executado, a água pode gerar infiltrações mesmo com telhas novas.

Em edículas e lavanderias externas, o material pode facilitar reformas menores. A instalação costuma ser mais simples, mas precisa respeitar a inclinação indicada para o modelo e o volume de chuva da região.

A telha também pode aparecer em trocas parciais, quando o objetivo é reduzir peso em uma parte específica do telhado. Nesse caso, o cuidado deve ser maior, porque misturar materiais sem projeto pode criar frestas, desalinhamentos e vazamentos.

Tags:

Casas Reforma Obra

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