CASA E JARDIM

Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra

Opções de plástico apresentam diferença substancial no peso em relação às opções tradicionais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:18

Economize na diária do pedreiro e no tempo de obra com essa opção de telhas Crédito: Magnific

A telha de PVC que imita cerâmica ganhou espaço em reformas por unir aparência tradicional, peso menor e instalação mais rápida. Se você deseja reformar o telhado, mas sem arranjar dor de cabeça.

O material tenta resolver três problemas comuns: infiltração, excesso de peso na estrutura e manutenção difícil. Mesmo assim, para ter um bom resultado, vale tomar alguns cuidados básicos, como uma boa instalação e materiais de boa procedência.

Telha sanduíche 1 de 8

Principal diferencial

A principal diferença está no material. Enquanto a telha cerâmica tradicional é feita de barro queimado, a telha de PVC usa um composto plástico rígido, mais leve e moldado em peças maiores.

Esse formato reduz a quantidade de telhas necessárias para cobrir a mesma área. Com menos peças sobre a estrutura, o telhado fica mais simples de montar, principalmente em reformas de casas antigas.

Fichas técnicas de fabricantes nacionais indicam que telhas de PVC ficam em torno de 2,48 kg a 3,25 kg por metro linear, conforme o modelo. Já as telhas de barro costumam pesar entre 40 kg e 60 kg por metro quadrado, o que exige uma estrutura mais robusta.

Mesmo com a leveza, as peças ainda podem suportar condições adversas como chuva e ventania intensa, se houver a instalação apropriada Crédito: Pixabay

Para muitos moradores, o maior atrativo está em encurtar o tempo da reforma e economizar na diária do pedreiro. Como as peças são grandes e leves, o transporte tende a ser mais fácil, a montagem fica mais rápida e tudo fica mais manejável.

Conforto térmico

Apesar do desempenho térmico de uma peça variar muito de fabricante para fabricante, além de vários outros fatores, o PVC tem pontos positivos. Em média, esse é um material que funciona como um isolante térmico eficiente.

Um estudo publicado na revista Research, Society and Development avaliou telhas com revestimento impermeabilizante de PVC. O trabalho apontou diferença de cerca de 20ºC entre faces externa e interna em condições analisadas.

Apesar dos resultados, outros elementos como a presença de forro e revestimentos específicos podem afetar o desempenho térmico da peça Crédito: Pixabay

Antes de comprar, confira estes pontos

Para além do básico, cor e aparência, existem pontos de atenção na aquisição das suas telhas. A telha precisa ter espessura compatível com o projeto, identificação do lote, marca do fabricante e orientação clara de instalação.

A norma ABNT NBR 16737 trouxe mais padronização para telhas de PVC no Brasil. A marcação diretamente na peça ajuda o comprador a identificar o produto e reduz o risco de levar material sem rastreabilidade.

Onde a telha de PVC costuma funcionar melhor

A telha de PVC tende a fazer mais sentido em áreas externas de uso cotidiano, como garagens cobertas, varandas, espaços gourmet, edículas e lavanderias. Nesses casos, o material ajuda a cobrir áreas amplas com peças leves e visual mais acabado.

Em varandas e áreas gourmet, o atrativo costuma ser o visual. Como alguns modelos imitam telhas de barro, a cobertura mantém uma aparência mais tradicional, mas com carga menor sobre o madeiramento.

Exemplo de área de lazer com telhas de PVC Crédito: Magnific

Esse tipo de instalação, porém, exige atenção a pontos sensíveis do telhado, como cumeeiras, rufos e calhas. Quando o encontro entre as peças é mal executado, a água pode gerar infiltrações mesmo com telhas novas.

Em edículas e lavanderias externas, o material pode facilitar reformas menores. A instalação costuma ser mais simples, mas precisa respeitar a inclinação indicada para o modelo e o volume de chuva da região.