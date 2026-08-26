Adeus, tijolos: após 9 anos economizando, faxineira transforma 7 toneladas de plástico em sua própria casa para viver com o filho

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:46
Durante nove anos, Cindy Mora Abarca guardou o que conseguia do salário. O destino daquele dinheiro não era uma viagem ou uma compra distante. Era um pedaço de terra no bairro Lámparas, em Alajuelita, na Costa Rica, onde pudesse deixar uma casa para o filho.
Quando finalmente conseguiu o terreno, com ajuda de um empréstimo, surgiu um problema quase cruel: o dinheiro havia acabado antes de a construção da casa começar. Cindy tinha o lote, mas não tinha como erguer as paredes onde viveria com Fabrizio, então, com 6 anos.
A saída acabaria chegando em uma forma improvável. Em vez de tijolos convencionais, toneladas de garrafas, embalagens e outros resíduos plásticos seriam transformadas na estrutura da casa que ela esperara quase uma década para construir.
Reciclagem
Cindy trabalhava como auxiliar de serviços gerais e criava o filho. Ao contar sua história em 2018, explicou que o sonho da casa própria se tornara ainda mais importante depois do nascimento de Fabrizio: queria garantir que ele sempre tivesse onde morar.
Ela chegou à Hábitat para a Humanidade enquanto buscava uma forma de construir no lote. O caso acabou reunindo a organização, a Procter & Gamble, a Urbarium e a Ekojunto, responsável pelo sistema construtivo utilizado na residência.
O projeto começou a sair fisicamente do papel em 23 de abril de 2018. Pouco mais de um mês depois, em 26 de maio, Cindy e Fabrizio receberam a casa pronta no mesmo terreno que ela havia levado nove anos para conquistar.
A diferença estava escondida sob o acabamento. As paredes foram montadas com Bloqueplas, peças produzidas com plástico reciclado e desenhadas para se encaixar umas nas outras, em um sistema que chegou a ser comparado a blocos de montar.
A imprensa costa-riquenha da época registrou 7,5 toneladas de garrafas e embalagens plásticas empregadas na residência. Publicações posteriores arredondaram o volume para cerca de 7 toneladas. O plástico estava principalmente nos blocos das paredes.
Segundo a Urbarium, o sistema permitia encaixar as peças de maneira precisa e simplificava parte da montagem. A empresa também atribuía aos blocos características de isolamento térmico e acústico e resistência a condições climáticas e atividade sísmica.