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Adeus, tijolos: após 9 anos economizando, faxineira transforma 7 toneladas de plástico em sua própria casa para viver com o filho

Cindy Mora conseguiu comprar um terreno na Costa Rica, mas ficou sem recursos para construir; solução transformou toneladas de resíduos em paredes

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14:46

Casa de Cindy foi erguida no terreno que ela levou nove anos para conseguir comprar
Casa de Cindy foi erguida no terreno que ela levou nove anos para conseguir comprar Crédito: Imagem gerado por IA / ChatGPT

Durante nove anos, Cindy Mora Abarca guardou o que conseguia do salário. O destino daquele dinheiro não era uma viagem ou uma compra distante. Era um pedaço de terra no bairro Lámparas, em Alajuelita, na Costa Rica, onde pudesse deixar uma casa para o filho.

Quando finalmente conseguiu o terreno, com ajuda de um empréstimo, surgiu um problema quase cruel: o dinheiro havia acabado antes de a construção da casa começar. Cindy tinha o lote, mas não tinha como erguer as paredes onde viveria com Fabrizio, então, com 6 anos.

A saída acabaria chegando em uma forma improvável. Em vez de tijolos convencionais, toneladas de garrafas, embalagens e outros resíduos plásticos seriam transformadas na estrutura da casa que ela esperara quase uma década para construir.

Reciclagem

Reciclagem por Divulgação
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Um terreno para Fabrizio

Cindy trabalhava como auxiliar de serviços gerais e criava o filho. Ao contar sua história em 2018, explicou que o sonho da casa própria se tornara ainda mais importante depois do nascimento de Fabrizio: queria garantir que ele sempre tivesse onde morar.

Ela chegou à Hábitat para a Humanidade enquanto buscava uma forma de construir no lote. O caso acabou reunindo a organização, a Procter & Gamble, a Urbarium e a Ekojunto, responsável pelo sistema construtivo utilizado na residência.

O projeto começou a sair fisicamente do papel em 23 de abril de 2018. Pouco mais de um mês depois, em 26 de maio, Cindy e Fabrizio receberam a casa pronta no mesmo terreno que ela havia levado nove anos para conquistar.

A casa foi construída na região de Alajuelita, na Costa Rica Peloy
A casa foi construída na região de Alajuelita, na Costa Rica Peloy Crédito: (Allan H.M.) / Wikimedia Commons

Plástico virou parede

A diferença estava escondida sob o acabamento. As paredes foram montadas com Bloqueplas, peças produzidas com plástico reciclado e desenhadas para se encaixar umas nas outras, em um sistema que chegou a ser comparado a blocos de montar.

A imprensa costa-riquenha da época registrou 7,5 toneladas de garrafas e embalagens plásticas empregadas na residência. Publicações posteriores arredondaram o volume para cerca de 7 toneladas. O plástico estava principalmente nos blocos das paredes.

Fundação, cobertura e instalações usaram outros materiais. Com revestimento e pintura, porém, a casa parecia uma construção convencional
Fundação, cobertura e instalações usaram outros materiais. Com revestimento e pintura, porém, a casa parecia uma construção convencional Crédito: Celine Santana / Pexels / Imagem Ilustrativa

Segundo a Urbarium, o sistema permitia encaixar as peças de maneira precisa e simplificava parte da montagem. A empresa também atribuía aos blocos características de isolamento térmico e acústico e resistência a condições climáticas e atividade sísmica.

Tags:

Sustentabilidade Construção Civil Histórias Curiosas

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