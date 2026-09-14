Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus, vida parada: 3 signos entram em uma fase de mudanças que pode virar tudo de cabeça para baixo

Depois de anos sentindo que algumas áreas da vida estavam paradas, mudanças importantes podem começar a acelerar de uma vez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e mudanças
Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Para três signos, a sensação de que a vida finalmente saiu do lugar pode ficar muito mais forte. Depois de um longo período de espera, algumas áreas que pareciam travadas começam a ganhar movimento, trazendo oportunidades que podem mudar completamente a rotina.

A virada pode ser intensa e até causar certo desconforto. Afinal, quando muita coisa começa a acontecer ao mesmo tempo, é normal sentir que não existe tempo suficiente para acompanhar tudo. Mas, para esses signos, o movimento representa justamente a chance de abandonar uma fase de estagnação e construir uma realidade diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

Universo coloca 3 signos na rota da sorte nesta semana (14 a 20 de setembro), e boas surpresas vão aparecer

Imagem - Hoje (14 de setembro), estes signos podem sentir que é hora de virar a chave e deixar velhos padrões para trás

Hoje (14 de setembro), estes signos podem sentir que é hora de virar a chave e deixar velhos padrões para trás

Imagem - A sorte vira o jogo nesta semana para 3 signos do horóscopo chinês, e uma recompensa pode chegar até o próximo domingo

A sorte vira o jogo nesta semana para 3 signos do horóscopo chinês, e uma recompensa pode chegar até o próximo domingo

Gêmeos

Gêmeos pode finalmente sentir que está escapando de anos em que parecia difícil sair do lugar. Situações que se repetiam, planos que nunca avançavam e oportunidades que pareciam sempre escapar começam a perder força.

A mudança pode aparecer em diferentes áreas ao mesmo tempo, incluindo relacionamentos, carreira, dinheiro e vida social. O que antes exigia uma enorme insistência pode começar a acontecer com muito mais naturalidade. É como se a vida finalmente tivesse apertado o botão de acelerar.

Dica cósmica: não espere ter todas as respostas para começar. Algumas das melhores mudanças chegam justamente quando você decide experimentar algo diferente.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem entra em uma fase especialmente promissora para a vida profissional. Depois de um período em que o crescimento parecia mais lento do que deveria, novas oportunidades podem fazer o signo perceber que aquela estagnação não era permanente.

Reconhecimento, mudanças de cargo ou até uma oportunidade que parecia grande demais podem surgir quando Virgem se coloca mais em evidência. Pedir uma valorização maior pelo próprio trabalho ou se candidatar a uma posição diferente pode assustar, mas também pode ser exatamente o movimento necessário para mudar de patamar.

Dica cósmica: não espere se sentir 100% preparado para se candidatar a uma oportunidade. Às vezes, você só descobre que era capaz depois de aceitar o desafio.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode perceber uma mudança especialmente forte na vida amorosa. Depois de experiências frustrantes ou períodos em que os relacionamentos pareciam não sair do lugar, o cenário começa a ficar muito mais movimentado.

Novos encontros podem acontecer de maneira inesperada, enquanto quem já está conhecendo alguém pode perceber que a relação ganha velocidade. O importante é não entrar nessa nova fase carregando as mesmas expectativas negativas do passado. Existe espaço para viver algo mais leve, intenso e compatível com o que Sagitário realmente deseja.

Dica cósmica: não deixe de viver uma nova história por medo de repetir uma antiga. Pessoas diferentes merecem oportunidades diferentes.

O date perfeito para Sagitário

O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: acampamento simples com comida e conversa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: bate-volta para praia com cooler e petiscos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: trilha leve com recompensa de vista bonita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio de carro com parada em mirante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: noite improvisada com hambúrguer e cerveja por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: feira gastronômica com várias comidas para experimentar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Sagitário: passeio na orla com parada para comida de rua por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Sagitário: barzinho ao ar livre com clima descontraído por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Cintia Dicker revela status atual da relação com Pedro Scooby após separação

Cintia Dicker revela status atual da relação com Pedro Scooby após separação